https://sputniknews.com.tr/20230128/87-yasindaki-emekli-asker-esini-ve-2-oglundan-birini-oldurdu-digerini-yaraladi-1066306463.html

87 yaşındaki emekli asker, eşini ve 2 oğlundan birini öldürdü, diğerini yaraladı

87 yaşındaki emekli asker, eşini ve 2 oğlundan birini öldürdü, diğerini yaraladı

Eskişehir’in İnönü ilçesinde eşini ruhsatlı tabancasıyla öldüren 87 yaşındaki emekli asker Mehmet Aslan, ardından Bilecik’in Bozüyük ilçesine giderek orada... 28.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-28T20:34+0300

2023-01-28T20:34+0300

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türkiye

eskişehir

asker

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İHA'nın haberine göre emekli astsubay 87 yaşındaki Mehmet Aslan, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı eşi Fadime Aslan’ı öldürdü. Ardından Bilecik’in Bozüyük ilçesinde oturan oğulları Erol Aslan ve Osman Aslan’ın evlerine giden Mehmet Aslan, iki çocuğunu silahla yaraladı. Yaralanan Erol Aslan hayatını kaybederken, Osman Aslan olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olay sonrasında polis karakoluna giden aslan kendi teslim oldu. Şüpheli Aslan’ın teslim olması ardından İnönü ve Bozüyük ilçesinde bulunan olay yerlerinde inceleme başlatıldı.Jandarma ve polis ekiplerinin olayla ilgili incelemelerinin devam ettiği ifade edildi.

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