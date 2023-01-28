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https://sputniknews.com.tr/20230128/87-yasindaki-emekli-asker-esini-ve-2-oglundan-birini-oldurdu-digerini-yaraladi-1066306463.html
87 yaşındaki emekli asker, eşini ve 2 oğlundan birini öldürdü, diğerini yaraladı
87 yaşındaki emekli asker, eşini ve 2 oğlundan birini öldürdü, diğerini yaraladı
Eskişehir’in İnönü ilçesinde eşini ruhsatlı tabancasıyla öldüren 87 yaşındaki emekli asker Mehmet Aslan, ardından Bilecik’in Bozüyük ilçesine giderek orada... 28.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-28T20:34+0300
2023-01-28T20:36+0300
türkiye
eskişehir
asker
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İHA'nın haberine göre emekli astsubay 87 yaşındaki Mehmet Aslan, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı eşi Fadime Aslan’ı öldürdü. Ardından Bilecik’in Bozüyük ilçesinde oturan oğulları Erol Aslan ve Osman Aslan’ın evlerine giden Mehmet Aslan, iki çocuğunu silahla yaraladı. Yaralanan Erol Aslan hayatını kaybederken, Osman Aslan olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olay sonrasında polis karakoluna giden aslan kendi teslim oldu. Şüpheli Aslan’ın teslim olması ardından İnönü ve Bozüyük ilçesinde bulunan olay yerlerinde inceleme başlatıldı.Jandarma ve polis ekiplerinin olayla ilgili incelemelerinin devam ettiği ifade edildi.
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eskişehir, asker
eskişehir, asker

87 yaşındaki emekli asker, eşini ve 2 oğlundan birini öldürdü, diğerini yaraladı

20:34 28.01.2023 (güncellendi: 20:36 28.01.2023)
© İHA / SONER ÇELİKEskişehir'in İnönü ilçesinde eşini ruhsatlı tabancasıyla öldüren 87 yaşındaki emekli asker Mehmet Aslan, ardından Bilecik'in Bozüyük ilçesine giderek orada yaşayan iki oğlunu öldürdü.
Eskişehir'in İnönü ilçesinde eşini ruhsatlı tabancasıyla öldüren 87 yaşındaki emekli asker Mehmet Aslan, ardından Bilecik'in Bozüyük ilçesine giderek orada yaşayan iki oğlunu öldürdü. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2023
© İHA / SONER ÇELİK
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Eskişehir’in İnönü ilçesinde eşini ruhsatlı tabancasıyla öldüren 87 yaşındaki emekli asker Mehmet Aslan, ardından Bilecik’in Bozüyük ilçesine giderek orada yaşayan oğlunu öldürdü.
İHA'nın haberine göre emekli astsubay 87 yaşındaki Mehmet Aslan, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı eşi Fadime Aslan’ı öldürdü. Ardından Bilecik’in Bozüyük ilçesinde oturan oğulları Erol Aslan ve Osman Aslan’ın evlerine giden Mehmet Aslan, iki çocuğunu silahla yaraladı.
Yaralanan Erol Aslan hayatını kaybederken, Osman Aslan olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Olay sonrasında polis karakoluna giden aslan kendi teslim oldu. Şüpheli Aslan’ın teslim olması ardından İnönü ve Bozüyük ilçesinde bulunan olay yerlerinde inceleme başlatıldı.
Jandarma ve polis ekiplerinin olayla ilgili incelemelerinin devam ettiği ifade edildi.
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