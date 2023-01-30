https://sputniknews.com.tr/20230130/bogazici-universitesine-rektor-atamasi-protestosunda-istenen-cezalar-belli-oldu-1066360615.html

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör ataması protestosunda istenen cezalar belli oldu

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör ataması protestosunda istenen cezalar belli oldu

Boğaziçi Üniversitesi’nde rektör atamasına yönelik yapılan gösterilerde gözaltına alınan ve yargılanmalarına başlanan 14 sanığın davasında mütalaa açıklandı... 30.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-30T17:00+0300

2023-01-30T17:00+0300

2023-01-30T17:00+0300

türkiye

boğaziçi üniversitesi

eylem

rektör

naci inci

hapis cezası

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Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasına yönelik yapılan gösterilerde Rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin makam arabasının üstüne çıktıkları ve arabanın çıkışını engelledikleri iddiasıyla yargılanan sanıkların davasına devam edildi. İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müştekiler avukatı ile sanıklar avukatları hazır bulundu.Aracın önüne geçerek çıkışını engelledikleri kaydedildiDuruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıkların olay günü Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'nin üniversiteden çıkış yaptığı esnada makam aracının önüne geçerek üniversiteden çıkış engellediğini ve tüm ikazlara rağmen dağılmamakta ısrar ettiklerini aktardı. Açıklanan mütalaada, 12 sanığın ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘izinsiz gösteri’ ve ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarından zincirleme şekilde toplamda 3.5 yıldan 21 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.Mütalaada 1 sanığın 4 ayrı suçtan zincirleme şekilde toplamda 4 yıl 8 aydan 23 yıl 4 aya hapis ve 1 sanığın ise 4.5 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.1 sanığa suç duyurusunda bulunulması talep edildiMütalaada ayrıca, sanık Nazmiye Gizem Sert’in müşteki güvenlik görevlisi Alpaslan Çepni'ye ‘onursuz’ dediği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na kamu davası açılmak üzere soruşturmaya başlanılması için ihbarda bulunulması istendi.Mahkeme, sanık avukatlarına esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.İddianameİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci ‘mağdur', özel güvenlik görevlileri Faruk Kardoğan, Alparslan Çepni ve makam şoförü Şenol Aydın ‘müşteki', 2'si tutuklu 14 öğrenci ise ‘şüpheli' olarak yer aldı. İddianamede, olay günü makam arabasına binmek isteyen Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin şüpheliler tarafından önünün kesildiği, İnci'nin özel güvenliklerin yardımıyla makam aracına bindirilmesinin sağlandığı ve araç ilerlediği esnada çevresinin sarılarak geçişinin engellendiği kaydedildi. Öğrencilerin slogan attığının belirtildiği iddianamede, özel güvenlik görevlileri ile öğrenciler arasında kısa süreli arbede yaşandığı ve tüm uyarılara rağmen şüpheli Berke Gök'ün makam aracının kaputunun üstüne çıktığı ve bekleyen grubu provoke edecek şekilde zıpladığı aktarıldı. İddianamede yer alan şikayet dilekçesinde şüpheli Perit Özen'in, makam aracından şüpheli Berke Gök'ü indirmeye çalışan özel güvenlik görevlisi Faruk Kardoğan'ı boğazından sert bir şekilde sıkarak geriye doğru çektiği öne sürüldü. İddianamede, 14 şüphelinin ‘2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet', ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', ‘görevini yaptırmama için direnme' ile ‘kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma' suçlarından 5 yıl 3 aydan 25,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

https://sputniknews.com.tr/20221229/bogazici-eylemlerinde-12-saniga-beraat-1065162291.html

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boğaziçi üniversitesi, eylem, rektör, naci inci, hapis cezası