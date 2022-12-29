https://sputniknews.com.tr/20221229/bogazici-eylemlerinde-12-saniga-beraat-1065162291.html

Boğaziçi eylemlerinde 12 sanığa beraat

Boğaziçi eylemlerinde 12 sanığa beraat

Boğaziçi Üniversitesi'nde gösteri ve yürüyüş kısıtlamasına rağmen eylem yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 12 sanık için beraat kararı verildi. 29.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-29T13:05+0300

2022-12-29T13:05+0300

2022-12-29T13:26+0300

boğaziçi üniversitesi

beraat

türkiye

eylem

protesto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/02/08/1043758850_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_84e38fecdd1e399bc0d3a751199e63ea.jpg

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili 12 sanık beraat etti.İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada bazı sanık avukatları yer aldı. Sanıklar ise duruşmaya katılmadı.Mahkemede sanık avukatları müvekkillerinin suçsuz olduğunu ve üzerlerin atılı suçlardan mahkemece sanıklar hakkında beraat kararı verilmesi gerektiğini söyleyerek tüm sanıklar için ayrı ayrı beraat kararı talep etti.Mahkeme, 12 sanık hakkında üzerlerine atılı suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.İddianameİstanbul Cumhuriyet Savcılığı Terör Suçları Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Boğaziçi Üniversitesi'ne Rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu'yu protesto etmek amacıyla 12 şüphelinin, 25 Mart 2021'de LGBTİ flamalarını açıp toplu şekilde yürüdükleri belirtiliyordu.Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplantı, gösteri, açıklama yürüyüş kısıtlaması kararı olduğu bu nedenle polisin dağılmaları yönünde uyarılarına rağmen grubun dağılmadığı ve müdahale edildiği iddia ediliyordu.Şüphelilerin, ‘Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama’ suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapisleri isteniyordu.

https://sputniknews.com.tr/20220107/tutuklu-bogazici-universitesi-ogrencileri-perit-ozen-ve-berke-gok-hakkinda-tahliye-karari-1052505863.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

boğaziçi üniversitesi, beraat, eylem, protesto