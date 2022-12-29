https://sputniknews.com.tr/20221229/bogazici-eylemlerinde-12-saniga-beraat-1065162291.html
Boğaziçi eylemlerinde 12 sanığa beraat
Boğaziçi eylemlerinde 12 sanığa beraat
Boğaziçi Üniversitesi'nde gösteri ve yürüyüş kısıtlamasına rağmen eylem yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 12 sanık için beraat kararı verildi. 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T13:05+0300
2022-12-29T13:05+0300
2022-12-29T13:26+0300
boğaziçi üniversitesi
beraat
türkiye
eylem
protesto
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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili 12 sanık beraat etti.İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada bazı sanık avukatları yer aldı. Sanıklar ise duruşmaya katılmadı.Mahkemede sanık avukatları müvekkillerinin suçsuz olduğunu ve üzerlerin atılı suçlardan mahkemece sanıklar hakkında beraat kararı verilmesi gerektiğini söyleyerek tüm sanıklar için ayrı ayrı beraat kararı talep etti.Mahkeme, 12 sanık hakkında üzerlerine atılı suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.İddianameİstanbul Cumhuriyet Savcılığı Terör Suçları Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Boğaziçi Üniversitesi'ne Rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu'yu protesto etmek amacıyla 12 şüphelinin, 25 Mart 2021'de LGBTİ flamalarını açıp toplu şekilde yürüdükleri belirtiliyordu.Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplantı, gösteri, açıklama yürüyüş kısıtlaması kararı olduğu bu nedenle polisin dağılmaları yönünde uyarılarına rağmen grubun dağılmadığı ve müdahale edildiği iddia ediliyordu.Şüphelilerin, ‘Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama’ suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapisleri isteniyordu.
https://sputniknews.com.tr/20220107/tutuklu-bogazici-universitesi-ogrencileri-perit-ozen-ve-berke-gok-hakkinda-tahliye-karari-1052505863.html
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boğaziçi üniversitesi, beraat, eylem, protesto
boğaziçi üniversitesi, beraat, eylem, protesto
Boğaziçi eylemlerinde 12 sanığa beraat
13:05 29.12.2022 (güncellendi: 13:26 29.12.2022) Abone ol
Boğaziçi Üniversitesi'nde gösteri ve yürüyüş kısıtlamasına rağmen eylem yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 12 sanık için beraat kararı verildi.
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili 12 sanık beraat etti.
İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada bazı sanık avukatları yer aldı. Sanıklar ise duruşmaya katılmadı.
Mahkemede sanık avukatları müvekkillerinin suçsuz olduğunu ve üzerlerin atılı suçlardan mahkemece sanıklar hakkında beraat kararı verilmesi gerektiğini söyleyerek tüm sanıklar için ayrı ayrı beraat kararı talep etti.
Mahkeme, 12 sanık hakkında üzerlerine atılı suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.
İddianame
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Terör Suçları Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Boğaziçi Üniversitesi'ne Rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu'yu protesto etmek amacıyla 12 şüphelinin, 25 Mart 2021'de LGBTİ flamalarını açıp toplu şekilde yürüdükleri belirtiliyordu.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplantı, gösteri, açıklama yürüyüş kısıtlaması kararı olduğu bu nedenle polisin dağılmaları yönünde uyarılarına rağmen grubun dağılmadığı ve müdahale edildiği iddia ediliyordu.
Şüphelilerin, ‘Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama’ suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapisleri isteniyordu.