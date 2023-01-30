https://sputniknews.com.tr/20230130/bilecik-belediye-baskan-vekili-subasindan-winter-is-coming-paylasimi-1066348371.html
Bilecik Belediye Başkan Vekili Subaşı'ndan 'Winter is coming' paylaşımı
Bilecik Belediye Başkan Vekili Subaşı'ndan 'Winter is coming' paylaşımı
İBB Başkanı İmamoğlu'nun Bilecik ziyaretinin ardından gündem olan Bilecik Belediye Başkan Vekili Subaşı, sosyal medya hesabından, "İltifatlarınız, esprileriniz... 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T12:37+0300
2023-01-30T12:37+0300
2023-01-30T12:37+0300
politika
bilecik
belediye başkanı
melek mızrak subaşı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Bilecik ziyaretinin ardından, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı sosyal medyada gündem oldu.Dünyaca ünlü dizi Game of Thrones karakterlerine benzetilen Subaşı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı kareler, çok sayıda yorum aldı.Subaşı ise dünden bu yana yapılan paylaşımların ardından sosyal medya hesabı üzerinden, "İltifatlarınız, esprileriniz ve güzel yorumlarınızı görüyor, herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Unutmadan, Winter Is Coming!" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230130/sabah-basyazari-barlas-havlu-atmis-olsalar-imamoglu-il-il-dolasip-destek-istemez-1066340263.html
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bilecik, belediye başkanı, melek mızrak subaşı
bilecik, belediye başkanı, melek mızrak subaşı
Bilecik Belediye Başkan Vekili Subaşı'ndan 'Winter is coming' paylaşımı
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İBB Başkanı İmamoğlu'nun Bilecik ziyaretinin ardından gündem olan Bilecik Belediye Başkan Vekili Subaşı, sosyal medya hesabından, "İltifatlarınız, esprileriniz ve güzel yorumlarınızı görüyor, herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Unutmadan, Winter Is Coming" paylaşımında bulundu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Bilecik ziyaretinin ardından, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı sosyal medyada gündem oldu.
Dünyaca ünlü dizi Game of Thrones karakterlerine benzetilen Subaşı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı kareler, çok sayıda yorum aldı.
Subaşı ise dünden bu yana yapılan paylaşımların ardından sosyal medya hesabı üzerinden, "İltifatlarınız, esprileriniz ve güzel yorumlarınızı görüyor, herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Unutmadan, Winter Is Coming!" ifadelerini kullandı.