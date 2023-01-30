https://sputniknews.com.tr/20230130/sabah-basyazari-barlas-havlu-atmis-olsalar-imamoglu-il-il-dolasip-destek-istemez-1066340263.html

Mehmet Barlas: Havlu atmış olsalar İmamoğlu il il dolaşıp destek istemez

Mehmet Barlas: Havlu atmış olsalar İmamoğlu il il dolaşıp destek istemez

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin olarak, "İYİ Parti ve Ekrem İmamoğlu cephesi ise henüz pes etmiş değil. Havlu... 30.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-30T10:07+0300

2023-01-30T10:07+0300

2023-01-30T10:44+0300

politika

ekrem imamoğlu

iyi parti

meral akşener

cumhur ittifakı

cumhurbaşkanı

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Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.Barlas, "İYİ Parti ve Ekrem İmamoğlu cephesi ise henüz pes etmiş değil. Havlu atmış olsalar İmamoğlu il il dolaşıp destek istemez" düşüncesini dile getirdi.Barlas bugünkü yazısında, "Aslında bunu İmamoğlu'ndan çok Meral Akşener istiyor. Eğer Akşener'in istediği lider aday olursa, benim dediğim oldu diyecek masadaki gücü daha da artacak. Demokrat Parti ve Saadet ise haftalar önce Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladı. CHP liderinden arzu ettikleri milletvekilliğini aldıkları anlaşılıyor. Muhalefet cephesindeki en büyük dağılma sürecini 14 Mayıs'tan sonra göreceğiz. Türkiye siyaset tarihi onları hiç iyi hatırlamayacak." ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230127/imamoglu-sinan-atesin-evini-ziyaret-etti-sis-perdesinin-bir-an-evvel-kalkmasi-lazim-1066283570.html

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ekrem imamoğlu, iyi parti, meral akşener, cumhur ittifakı, cumhurbaşkanı