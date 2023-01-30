https://sputniknews.com.tr/20230130/sabah-basyazari-barlas-havlu-atmis-olsalar-imamoglu-il-il-dolasip-destek-istemez-1066340263.html
Mehmet Barlas: Havlu atmış olsalar İmamoğlu il il dolaşıp destek istemez
Mehmet Barlas: Havlu atmış olsalar İmamoğlu il il dolaşıp destek istemez
Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin olarak, "İYİ Parti ve Ekrem İmamoğlu cephesi ise henüz pes etmiş değil. Havlu... 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T10:07+0300
2023-01-30T10:07+0300
2023-01-30T10:44+0300
politika
ekrem imamoğlu
iyi parti
meral akşener
cumhur ittifakı
cumhurbaşkanı
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Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.Barlas, "İYİ Parti ve Ekrem İmamoğlu cephesi ise henüz pes etmiş değil. Havlu atmış olsalar İmamoğlu il il dolaşıp destek istemez" düşüncesini dile getirdi.Barlas bugünkü yazısında, "Aslında bunu İmamoğlu'ndan çok Meral Akşener istiyor. Eğer Akşener'in istediği lider aday olursa, benim dediğim oldu diyecek masadaki gücü daha da artacak. Demokrat Parti ve Saadet ise haftalar önce Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladı. CHP liderinden arzu ettikleri milletvekilliğini aldıkları anlaşılıyor. Muhalefet cephesindeki en büyük dağılma sürecini 14 Mayıs'tan sonra göreceğiz. Türkiye siyaset tarihi onları hiç iyi hatırlamayacak." ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230127/imamoglu-sinan-atesin-evini-ziyaret-etti-sis-perdesinin-bir-an-evvel-kalkmasi-lazim-1066283570.html
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ekrem imamoğlu, iyi parti, meral akşener, cumhur ittifakı, cumhurbaşkanı
ekrem imamoğlu, iyi parti, meral akşener, cumhur ittifakı, cumhurbaşkanı
Mehmet Barlas: Havlu atmış olsalar İmamoğlu il il dolaşıp destek istemez
10:07 30.01.2023 (güncellendi: 10:44 30.01.2023) Abone ol
Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin olarak, "İYİ Parti ve Ekrem İmamoğlu cephesi ise henüz pes etmiş değil. Havlu atmış olsalar İmamoğlu il il dolaşıp destek istemez" düşüncesini dile getirdi.
Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.
Barlas, "İYİ Parti ve Ekrem İmamoğlu cephesi ise henüz pes etmiş değil. Havlu atmış olsalar İmamoğlu il il dolaşıp destek istemez" düşüncesini dile getirdi.
Barlas bugünkü yazısında
, "Aslında bunu İmamoğlu'ndan çok Meral Akşener istiyor. Eğer Akşener'in istediği lider aday olursa, benim dediğim oldu diyecek masadaki gücü daha da artacak. Demokrat Parti ve Saadet ise haftalar önce Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladı. CHP liderinden arzu ettikleri milletvekilliğini aldıkları anlaşılıyor. Muhalefet cephesindeki en büyük dağılma sürecini 14 Mayıs'tan sonra göreceğiz. Türkiye siyaset tarihi onları hiç iyi hatırlamayacak.
" ifadesini kullandı.