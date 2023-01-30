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Bazı ülkelerin Türkiye'ye yönelik güvenlik uyarılarına ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama
Bazı ülkelerin Türkiye'ye yönelik güvenlik uyarılarına ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama
İçişleri Bakanlığı, güvenlik uyarısı kapsamında dönem dönem Türkiye'ye iletilen istihbari bilgilerin titizlikle incelendiğini bildirerek, 'dost bir ülkeden de... 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T23:35+0300
2023-01-30T23:35+0300
türkiye
uyarı
kuran
provokasyon
güvenlik
içişleri bakanlığı
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son dönemlerde İsveç, Hollanda ve Danimarka'da Kuran'a yönelik yapılan meşum eylemlerden sonra, olası provokasyonlara karşı tüm değerlendirmelerin yapıldığı ve güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı bildirildi.Bakanlık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230128/5-ulkeden-turkiyedeki-vatandaslarina-uyari-1066286606.html
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uyarı, kuran, provokasyon, güvenlik, içişleri bakanlığı
uyarı, kuran, provokasyon, güvenlik, içişleri bakanlığı

Bazı ülkelerin Türkiye'ye yönelik güvenlik uyarılarına ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

23:35 30.01.2023
© AAİçişleri Bakanlığı'ndan evsizler ve sokak hayvanlarına ilişkin iki genelge
İçişleri Bakanlığı'ndan evsizler ve sokak hayvanlarına ilişkin iki genelge - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2023
© AA
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İçişleri Bakanlığı, güvenlik uyarısı kapsamında dönem dönem Türkiye'ye iletilen istihbari bilgilerin titizlikle incelendiğini bildirerek, 'dost bir ülkeden de daha önce gelen ve bu ülkenin güvenlik uyarısında adı geçen şahısların gözaltına alındığını, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğünü' duyurdu.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son dönemlerde İsveç, Hollanda ve Danimarka'da Kuran'a yönelik yapılan meşum eylemlerden sonra, olası provokasyonlara karşı tüm değerlendirmelerin yapıldığı ve güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı bildirildi.
Bakanlık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bu konuyla ilgili olarak, Türkiye için güvenlik uyarısı yapan mezkur ülkeden ve diğer pek çok ülkeden, dönem dönem tarafımıza iletilen istihbari bilgiler titizlikle kıymetlendirilmektedir. Daha önce dost bir ülkeden de gelen ve söz konusu ülkenin güvenlik uyarısı notunda da adı geçen şahıslar gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda herhangi bir silah, mühimmat ve eylem emaresine rastlanmamıştır. Ancak soruşturma, dijital materyal incelemeleri dahil olmak üzere tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir."
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