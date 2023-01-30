https://sputniknews.com.tr/20230130/bakan-koca-kisa-zamanda-eksikligi-hissedilen-antibiyotikler-cocuk-suruplari-piyasaya-verilecek-1066342628.html

Bakan Koca: Kısa zamanda eksikliği hissedilen antibiyotikler, çocuk şurupları piyasaya verilecek

Bakan Koca: Kısa zamanda eksikliği hissedilen antibiyotikler, çocuk şurupları piyasaya verilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'sahte ilaç' ve ilaç teminine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Temininde sıkıntı yaşanılan... 30.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-30T11:13+0300

2023-01-30T11:13+0300

2023-01-30T11:13+0300

türkiye

fahrettin koca

ilaç

eczane

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sağlık

sağlık bakanı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'sahte ilaç' iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Her bir ilaç kutusunun, onu diğer kutulardan ayıran bir kimlik numarası var. Kutuyu, üretimden reçete edildiği hastaya kadar takip ediyoruz. Eczane raflarındaki tüm ruhsatlı ilaçlar bu İlaç Takip Sistemine kayıtlı. Eczaneden alınan ruhsatlı ilacın sahte olması söz konusu değil. Az sayıda hastaya özel olarak getirilen, başka ülkelerde ruhsatlı, Türkiye'de ruhsatı olmayan ilaçlar var. Bunlardan biri için ileri sürülen iddiaların gereği yapılmıştır. Kısa zamanda, bizde ruhsatlı olmayan ilaçların ülkeye girişinde İlaç Takip Sistemine kaydını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.Bakan Koca ilaç teminine ilişkin şu ifadelere yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20230115/teis-ilac-yokluklariyla-bas-edemez-hale-geldik-1065761893.html

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