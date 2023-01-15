TEİS: İlaç yokluklarıyla baş edemez hale geldik

“Twitter paylaşımınızda ‘Muhtemelen aradığınız ilacı ilk girdiğiniz eczanede bulabileceksiniz’ şeklindeki ifadenizin üzerinden 3 hafta geçmiş olmasına rağmen hastalarımız reçetelerindeki ilacı bulabilmek için hala eczane eczane gezmek zorunda kalıyorlar. Ülke genelinde 29 bin noktada ilaç ve eczacılık hizmeti vermeye çalışan eczacılar olarak artık ilaç yokluklarıyla başedemez hale geldik. Eczane eczacıları olarak artık kendimiz ve yakınlarımız için bile ilaç bulamaz hale geldik. Komşu eczanelerden takasla aldığımız ilaçlar da arkası gelmediği için tükendi. İlk defa kendimizi bu kadar çaresiz hissediyoruz. Eczane eczacıları olarak tek bir kuruş ekstra nöbet ücreti almadan, her türlü masraf kendimize ait olarak ve de nöbet ertesi izni olmadan hizmete devam eden bir mesleğin mensuplarıyız. Bizim bu fedakar çalışmamıza karşılık ilacın bulunmaması sorunu; ‘nöbetçi eczane sayısını arttırarak’ çözülemedi. Zira bir nöbetçi eczanenin bulamadığı ilacı diğer nöbetçi eczane de bulamıyor. İlaç yokları yüzünden nöbetlerde sözlü ve fiili saldırılara muhatap olduğumuz için birçok meslektaşımız nöbet bile tutmak istemiyor. Gerçek fiili durumla ilgisi olmayan bu gibi hareketler ve yaşadığımız yıkıcı sorunun devamı yüzünden biz eczane eczacıları olarak derdimizi anlatmak ve sesimizi duyurmak için bu açık mektubu kaleme almak zorunda kaldık. bu ‘imdat’ çığlığımızın artık duyulmasını istiyoruz. Bunun için de ilacın bulunabilir ve ulaşılabilir olmasını istiyoruz.”