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https://sputniknews.com.tr/20230115/teis-ilac-yokluklariyla-bas-edemez-hale-geldik-1065761893.html
TEİS: İlaç yokluklarıyla baş edemez hale geldik
TEİS: İlaç yokluklarıyla baş edemez hale geldik
Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, “İlaç yokluklarıyla baş edemez hale geldik. Eczane eczacıları olarak artık kendimiz ve yakınlarımız için bile ilaç bulamaz... 15.01.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
türkiye
eczane
nöbetçi eczane
ilaç
fahrettin koca
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Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya açık mektup yazdı.TEİS’in Bakan Koca’ya hitaben yazığı açık mektup şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20230110/saglik-bakani-koca-turkiyeye-sahte-bir--kutu-dahi-ilac-girmedi-1065586964.html
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türkiye, eczane, nöbetçi eczane, ilaç, fahrettin koca
türkiye, eczane, nöbetçi eczane, ilaç, fahrettin koca

TEİS: İlaç yokluklarıyla baş edemez hale geldik

12:02 15.01.2023
© AAeczane
eczane - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2023
© AA
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Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, “İlaç yokluklarıyla baş edemez hale geldik. Eczane eczacıları olarak artık kendimiz ve yakınlarımız için bile ilaç bulamaz hale geldik. Komşu eczanelerden takasla aldığımız ilaçlar da arkası gelmediği için tükendi. İlk defa kendimizi bu kadar çaresiz hissediyoruz” açıklamasını yaptı.
Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya açık mektup yazdı.
TEİS’in Bakan Koca’ya hitaben yazığı açık mektup şöyle:
“Twitter paylaşımınızda ‘Muhtemelen aradığınız ilacı ilk girdiğiniz eczanede bulabileceksiniz’ şeklindeki ifadenizin üzerinden 3 hafta geçmiş olmasına rağmen hastalarımız reçetelerindeki ilacı bulabilmek için hala eczane eczane gezmek zorunda kalıyorlar. Ülke genelinde 29 bin noktada ilaç ve eczacılık hizmeti vermeye çalışan eczacılar olarak artık ilaç yokluklarıyla başedemez hale geldik. Eczane eczacıları olarak artık kendimiz ve yakınlarımız için bile ilaç bulamaz hale geldik. Komşu eczanelerden takasla aldığımız ilaçlar da arkası gelmediği için tükendi. İlk defa kendimizi bu kadar çaresiz hissediyoruz. Eczane eczacıları olarak tek bir kuruş ekstra nöbet ücreti almadan, her türlü masraf kendimize ait olarak ve de nöbet ertesi izni olmadan hizmete devam eden bir mesleğin mensuplarıyız. Bizim bu fedakar çalışmamıza karşılık ilacın bulunmaması sorunu; ‘nöbetçi eczane sayısını arttırarak’ çözülemedi. Zira bir nöbetçi eczanenin bulamadığı ilacı diğer nöbetçi eczane de bulamıyor. İlaç yokları yüzünden nöbetlerde sözlü ve fiili saldırılara muhatap olduğumuz için birçok meslektaşımız nöbet bile tutmak istemiyor. Gerçek fiili durumla ilgisi olmayan bu gibi hareketler ve yaşadığımız yıkıcı sorunun devamı yüzünden biz eczane eczacıları olarak derdimizi anlatmak ve sesimizi duyurmak için bu açık mektubu kaleme almak zorunda kaldık. bu ‘imdat’ çığlığımızın artık duyulmasını istiyoruz. Bunun için de ilacın bulunabilir ve ulaşılabilir olmasını istiyoruz.”
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
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Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'ye sahte bir kutu dahi ilaç girmedi
10 Ocak, 12:19
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