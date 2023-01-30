https://sputniknews.com.tr/20230130/arastirma-billie-eilish-bts-ve-khalid-uyku-getiriyor-1066341388.html

Araştırma: Uykuya dalmayı en çok kolaylaştıran sanatçılar Billie Eilish, BTS ve Khalid

Araştırma: Uykuya dalmayı en çok kolaylaştıran sanatçılar Billie Eilish, BTS ve Khalid

Danimarka'da yapılan bir araştırmada aralarında Billie Eilish, BTS ve Khalid'in de olduğu şarkıcıların müziklerinin uykuya dalmayı kolaylaştırdığı keşfedildi. 30.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-30T10:35+0300

2023-01-30T10:35+0300

2023-01-30T10:37+0300

yaşam

bts

khalid

spotify

uyku

billie eilish

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Danimarkalı bilim insanları tarafından gerçekleştirilen ve bulguları Plos One'da yayınlanan yeni bir araştırmada uykuya dalarken dinlenen müziklerin nitelikleri incelendi.Araştırma kapsamında çevrimiçi müzik platformu Spotify'daki 985 çalma listesi değerlendirildi.Aarhus Üniversitesi akademisyenleri Rebecca Jane Scarratt ve ekibi, uykuya dalarken dinlendiği belirtilen listelerdeki 225 bin 626 parçayı inceledi ve bunları, listelerde yer almayan diğer şarkılarla kıyasladı.Yapılan analiz sonucu uykuya dalarken dinlenen şarkıların büyük bölümünün sakin ve yavaş olduğu ortaya çıktı.Söz konusu parçalarda daha sözlerin olduğu ve genelde akustik enstrümanların kullanıldığı tespit edildi.Bahsi geçen şarkılar arasında dünyaca ünlü Koreli grup BTS'nin 'Dynamite' şarkısı ve Billy Eilish ile Khalid'in 'Lovely' parçası var.Araştırmada, bu şarkıların uyku getirdiği sonucu çıktı.Çalışmada, "Uyumak için seçilern şarkılar, enerjisi yüksek ve tempolu şarkılar da dahil geniş yelpazede çeşitlilik gösteriyor" ifadelerine yer verildi.Ayrıca bundan sonra yapılacak araştırmaların, müziğin hem tedavi amaçlı kullanımına hem de insan davranışlarını nasıl etkilediğine dair fikir verebileceği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20221201/spotifyda-yilin-en-cok-dinlenen-sanatcisi-ve-sarkisi-belli-oldu--1064053273.html

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bts, khalid, spotify, uyku, billie eilish