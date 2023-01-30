Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230130/arastirma-billie-eilish-bts-ve-khalid-uyku-getiriyor-1066341388.html
Araştırma: Uykuya dalmayı en çok kolaylaştıran sanatçılar Billie Eilish, BTS ve Khalid
Araştırma: Uykuya dalmayı en çok kolaylaştıran sanatçılar Billie Eilish, BTS ve Khalid
Danimarka'da yapılan bir araştırmada aralarında Billie Eilish, BTS ve Khalid'in de olduğu şarkıcıların müziklerinin uykuya dalmayı kolaylaştırdığı keşfedildi. 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T10:35+0300
2023-01-30T10:37+0300
yaşam
bts
khalid
spotify
uyku
billie eilish
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/0c/1044482404_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7c1b8f306951081954beb8e6cc00a80e.jpg
Danimarkalı bilim insanları tarafından gerçekleştirilen ve bulguları Plos One'da yayınlanan yeni bir araştırmada uykuya dalarken dinlenen müziklerin nitelikleri incelendi.Araştırma kapsamında çevrimiçi müzik platformu Spotify'daki 985 çalma listesi değerlendirildi.Aarhus Üniversitesi akademisyenleri Rebecca Jane Scarratt ve ekibi, uykuya dalarken dinlendiği belirtilen listelerdeki 225 bin 626 parçayı inceledi ve bunları, listelerde yer almayan diğer şarkılarla kıyasladı.Yapılan analiz sonucu uykuya dalarken dinlenen şarkıların büyük bölümünün sakin ve yavaş olduğu ortaya çıktı.Söz konusu parçalarda daha sözlerin olduğu ve genelde akustik enstrümanların kullanıldığı tespit edildi.Bahsi geçen şarkılar arasında dünyaca ünlü Koreli grup BTS'nin 'Dynamite' şarkısı ve Billy Eilish ile Khalid'in 'Lovely' parçası var.Araştırmada, bu şarkıların uyku getirdiği sonucu çıktı.Çalışmada, "Uyumak için seçilern şarkılar, enerjisi yüksek ve tempolu şarkılar da dahil geniş yelpazede çeşitlilik gösteriyor" ifadelerine yer verildi.Ayrıca bundan sonra yapılacak araştırmaların, müziğin hem tedavi amaçlı kullanımına hem de insan davranışlarını nasıl etkilediğine dair fikir verebileceği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20221201/spotifyda-yilin-en-cok-dinlenen-sanatcisi-ve-sarkisi-belli-oldu--1064053273.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/0c/1044482404_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_8fac9d844122f34b769f156ad161ceba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bts, khalid, spotify, uyku, billie eilish
bts, khalid, spotify, uyku, billie eilish

Araştırma: Uykuya dalmayı en çok kolaylaştıran sanatçılar Billie Eilish, BTS ve Khalid

10:35 30.01.2023 (güncellendi: 10:37 30.01.2023)
© AFP 2023 / TOLGA AKMENBRIT Ödülleri
BRIT Ödülleri - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2023
© AFP 2023 / TOLGA AKMEN
Abone olTelegram
Danimarka'da yapılan bir araştırmada aralarında Billie Eilish, BTS ve Khalid'in de olduğu şarkıcıların müziklerinin uykuya dalmayı kolaylaştırdığı keşfedildi.
Danimarkalı bilim insanları tarafından gerçekleştirilen ve bulguları Plos One'da yayınlanan yeni bir araştırmada uykuya dalarken dinlenen müziklerin nitelikleri incelendi.
Araştırma kapsamında çevrimiçi müzik platformu Spotify'daki 985 çalma listesi değerlendirildi.
Aarhus Üniversitesi akademisyenleri Rebecca Jane Scarratt ve ekibi, uykuya dalarken dinlendiği belirtilen listelerdeki 225 bin 626 parçayı inceledi ve bunları, listelerde yer almayan diğer şarkılarla kıyasladı.
Yapılan analiz sonucu uykuya dalarken dinlenen şarkıların büyük bölümünün sakin ve yavaş olduğu ortaya çıktı.
Söz konusu parçalarda daha sözlerin olduğu ve genelde akustik enstrümanların kullanıldığı tespit edildi.
Bahsi geçen şarkılar arasında dünyaca ünlü Koreli grup BTS'nin 'Dynamite' şarkısı ve Billy Eilish ile Khalid'in 'Lovely' parçası var.
Araştırmada, bu şarkıların uyku getirdiği sonucu çıktı.
Çalışmada, "Uyumak için seçilern şarkılar, enerjisi yüksek ve tempolu şarkılar da dahil geniş yelpazede çeşitlilik gösteriyor" ifadelerine yer verildi.
Ayrıca bundan sonra yapılacak araştırmaların, müziğin hem tedavi amaçlı kullanımına hem de insan davranışlarını nasıl etkilediğine dair fikir verebileceği belirtildi.
Spotify - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2022
YAŞAM
Spotify'da yılın en çok dinlenen sanatçısı ve şarkısı belli oldu
1 Aralık 2022, 15:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала