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https://sputniknews.com.tr/20230130/almanya-enflasyon-verilerini-aciklamayi-teknik-sorunlar-nedeniyle-erteledi-1066371951.html
Almanya, enflasyon verilerini açıklamayı teknik sorunlar nedeniyle erteledi
Almanya, enflasyon verilerini açıklamayı teknik sorunlar nedeniyle erteledi
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), veri işlemede teknik sorunlar nedeniyle ocak ayına ilişkin öncü enflasyon verilerinin bir hafta geç açıklanacağını... 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T23:42+0300
2023-01-30T23:42+0300
ekonomi
almanya
enflasyon
erteleme
erteleme kararı
açıklama
euro bölgesi
eurostat
avrupa merkez bankası (ecb)
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Destatis tarafından yapılan açıklamada, eyaletlerden gelen verilerin işlenmesinde teknik sorunlar nedeniyle ocak ayına ilişkin öncü enflasyon verilerinin, 31 Ocak yerine 6-10 Şubat haftasında açıklanacağı belirtildi.Açıklamada, kesin tarihin 3 Şubat’ta belli olacağı ifade edildi.Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yapılan açıklamada da Euro Bölgesi ocak ayı enflasyon verilerinin yine de planlandığı gibi 1 Şubat’ta yayımlanacağı kaydedildi.Eurostat, Almanya verilerini ise zaman serisi verileriyle tahmini kullanacak.Enflasyon verileri, yatırımcılar tarafından çok yakından izlenirken; Almanya’nın Euro Bölgesi'ndeki en büyük ekonomisine sahip olması nedeniyle çarşamba günü açıklanacak Eurostat verilerinin piyasalarca ihtiyatla izlenmesi bekleniyor.Bugün ekonominin genel ekonomik koşullarının hızla değiştiği bir dönemde zaman serisi verileri eleştiri konusu olurken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Euro Bölgesi'ndeki enflasyonu uzun süre hafife almasının nedenlerinden biri de bu verilerden kaynaklandığı belirtiliyor.Piyasalar, Almanya’da aralık ayında yüzde 8.6 olan yıllık enflasyonun ocakta yüzde 9,2'ye çıkmasını bekliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230125/abdnin-enflasyon-yasasi-avrupa-ile-ipleri-gerdi-abnin-karsi-hamlesinin-guclu-olmasina-imkan-yok-1066168518.html
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almanya, enflasyon, erteleme, erteleme kararı, açıklama, euro bölgesi, eurostat, avrupa merkez bankası (ecb)
almanya, enflasyon, erteleme, erteleme kararı, açıklama, euro bölgesi, eurostat, avrupa merkez bankası (ecb)

Almanya, enflasyon verilerini açıklamayı teknik sorunlar nedeniyle erteledi

23:42 30.01.2023
© AFP 2023 / DAVID GANNONAlmanya-salgın-market-pazar
Almanya-salgın-market-pazar - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2023
© AFP 2023 / DAVID GANNON
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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), veri işlemede teknik sorunlar nedeniyle ocak ayına ilişkin öncü enflasyon verilerinin bir hafta geç açıklanacağını bildirdi.
Destatis tarafından yapılan açıklamada, eyaletlerden gelen verilerin işlenmesinde teknik sorunlar nedeniyle ocak ayına ilişkin öncü enflasyon verilerinin, 31 Ocak yerine 6-10 Şubat haftasında açıklanacağı belirtildi.
Açıklamada, kesin tarihin 3 Şubat’ta belli olacağı ifade edildi.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yapılan açıklamada da Euro Bölgesi ocak ayı enflasyon verilerinin yine de planlandığı gibi 1 Şubat’ta yayımlanacağı kaydedildi.
Eurostat, Almanya verilerini ise zaman serisi verileriyle tahmini kullanacak.
Enflasyon verileri, yatırımcılar tarafından çok yakından izlenirken; Almanya’nın Euro Bölgesi'ndeki en büyük ekonomisine sahip olması nedeniyle çarşamba günü açıklanacak Eurostat verilerinin piyasalarca ihtiyatla izlenmesi bekleniyor.
Bugün ekonominin genel ekonomik koşullarının hızla değiştiği bir dönemde zaman serisi verileri eleştiri konusu olurken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Euro Bölgesi'ndeki enflasyonu uzun süre hafife almasının nedenlerinden biri de bu verilerden kaynaklandığı belirtiliyor.
Piyasalar, Almanya’da aralık ayında yüzde 8.6 olan yıllık enflasyonun ocakta yüzde 9,2'ye çıkmasını bekliyor.
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