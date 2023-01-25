https://sputniknews.com.tr/20230125/abdnin-enflasyon-yasasi-avrupa-ile-ipleri-gerdi-abnin-karsi-hamlesinin-guclu-olmasina-imkan-yok-1066168518.html

ABD’nin enflasyon yasası Avrupa ile ipleri gerdi: ‘AB’nin karşı hamlesinin güçlü olmasına imkan yok’

ABD’nin enflasyon yasası Avrupa ile ipleri gerdi: ‘AB’nin karşı hamlesinin güçlü olmasına imkan yok’

‘Enflasyon Azaltma Yasası’ ile yenilenebilir enerji yatırımlarını Avrupa’dan kendi kıtasına çeken ABD, Fransa ve Almanya başta olmak üzere AB ülkeleri ile kriz... 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T17:11+0300

2023-01-25T17:11+0300

2023-01-25T17:12+0300

görüş

aydın şahinalp

ekonomi

abd

washington

ukrayna

ukrayna krizi

rusya

avrupa birliği

avrupa komisyonu

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ABD’nin ‘Enflasyon Azaltma Yasası’ (IRA) 2022 yılının Ağustos ayında kabul edilmesinin ardından Washington ve Brüksel arasında da ipler gerildi. Söz konusu yasa ABD tarihinde iklim ve enerjiye yönelik en büyük yatırım olarak görülürken; AB tarafından birliğin otomotiv ve yenilenebilir enerji sektörlerine karşı 'ayrımcılık' taşıdığı gerekçesi ile son 5 aydır eleştirilerin odağında.ABD Enflasyonla Mücadele Yasası neleri kapsıyor, AB neden tepkili?Stratejik ve temiz enerji sektörlerinde yeni bir endüstriyel ekosistem oluşturmak için yaklaşık 369 milyar dolarlık bir mevduat planı ve yerli üretim elektrikli otomobilleri vergi indirimleriyle desteklenmesi gibi maddeleri içeren yasa, ilaç fiyatlarının düşürülmesine ilişkin düzenlemeleri de kapsıyor. Sadece ABD’de bulunan fabrikalara tanınan ayrıcalıklar ise yasada büyük bir yer kaplıyor. Bu maddeler nedeniyle IRA’nın, AB’nin kritik tedarik zincirlerini parçalayarak Avrupa'yı sanayisizleşme ile tehdit ettiğini savunan Avrupalı liderler, yasanın, AB ülkelerindeki şirketlerin üretimini ABD'ye kaydırmaya teşvik edeceği konusunda uyarıyor. Endişelerin odağında ise vergi indirimlerini ABD'de üretilen içeriğe bağlı hale getiren düzenlemenin, Avrupalı otomobil şirketlerini ve batarya ile yenilenebilir enerji ekipmanları dahil yeşil ekonomi alanındaki üreticileri dezavantajlı hale getirmesine yönelik tehlike yatıyor. Merkezi ABD'de bulunan otomotiv üreticisi Ford’un Almanya’nın Köln şehrindeki fabrikasında görev alan 3 bin 200 çalışanını işten çıkarması ile İsveçli Pil üreticisi Northvolt’un Almanya'da yeni bir fabrika kurma planlarını ertelemesi gibi örnekler de bu doğrultuda değerlendiriliyor.ABD’nin tavrını düşmanca bulan Macron: Fransa ve Almanya, iddialı bir yanıt verme konusunda anlaştıHalihazırda Rusya’ya yönelik ambargolar nedeniyle enerji krizi yaşayan ve enflasyon batağına düşen AB’nin iki lokomotifi Fransa ve Almanya, IRA ile ‘mücadelede’ birliğin en büyük ikinci ticaret ortağı konumunda olan Washington’a en çok tepki gösteren ülkelerden. Bu bağlamda son olarak 22 Ocak’ta Paris’te bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, IRA için somut bir adım attıklarını duyurdu. “Fransa ve Almanya bu yasaya iddialı bir yanıt verme konusunda anlaştı” diyen Macron, “Endüstrimiz için basit, hızlı ve görünür araçları içerecek olan ortak bir Avrupa stratejimiz olacak. İddialı ve hızlı yanıt vereceğiz” uyarısında bulundu. Macron’a göre, AB’nin yanıtı, Avrupalı ​​işletmeler için yardım sistemi ve kamu ile özel finansman araçları sağlamaya dayalı olacak. Ayrıca birliğin diğer ülkelerini de harekete geçmeye çağıran Macron, ‘Avrupa Birliği'nde ABD'dekinden üç ila dört kat daha düşük olan’ işletmeleri desteklemek için önlemler alınması gerektiğinin altını çizdi. Fransa Cumhurbaşkanı 8 Kasım’da yaptığı bir konuşmada da Washington'un tavrını ‘düşmanca’ olarak nitelendirmiş ve ABD’den ‘eşit silahlarla adil rekabet’ talep etmişti.AB, diplomasiden umduğunu bulamayınca ABD’yi misilleme ile tehdit ettiDaha önce Avrupa Komisyonu da IRA için harekete geçmiş, fakat diplomatik temaslardan umduğunu bulamamıştı. Hatta öyle ki, Avrupa Komisyonu'nun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, 2022 yılının son ayında ABD'ye yapacağı ziyareti ‘toplantının Avrupalı ​​liderleri ilgilendiren konulara yeterince ilgi göstermemesi’ nedeniyle iptal ettiğini açıklamıştı. Ayrıca Breton, ABD'nin enflasyonu düşürme kanununda belirtilen iş destek önlemlerini yeniden gözden geçirmemesi halinde ‘misilleme’ yapma ihtimalini göz ardı etmediğini de söyledi.AB, Dünya Ticaret Örgütü'ne dava açmaya hazırlanıyor: ‘Ticaret savaşı riski yaratmayın’Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ise, IRA’nın kabul edilmesiyle küresel rekabeti dengelemek için bir an önce harekete geçilmesi gerekliliğine dikkat çekmişti. 6 Aralık’taki bir konuşmasında Leyen, Washington’ı ‘zarar verici bir ticaret savaşı riski yaratmamaya’ çağırdı. Ayrıca Leyen, üreticilerin ‘gelecekteki yatırımlarını AB'den ABD'ye taşımayı düşündüklerini’ öne süren raporların olduğunu da sözlerine ekleyerek, “Kendi kurallarımızı belirlemeliyiz. Rekabet iyidir ancak bu rekabet eşit şartlara saygı göstermelidir” uyarısında bulundu. Diğer yandan Avrupa Parlamentosu Ticaret Komitesi Başkanı Bernd Lange de, Macron gibi, AB'nin IRA’ya karşı Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) dava açması gerektiğini düşününlerden. Lange’ye göre, AB ile ABD arasındaki müzakereler, IRA'nın uygulanmasındaki küçük değişiklikler üzerinde bile anlaşmaya yardımcı olamayacak.Konuyu Sputnik’e değerlendiren ekonomist Aydın Şahinalp, AB’nin IRA’ya karşı verdiği mücadelenin sonuçsuz kalacağı görüşünde.‘Avrupa’nın birçok fabrikası üretimini ABD’ye taşıyor, GSYDH’lerinde müthiş düşüşler olacak’Ukrayna krizinden sonra yaşananlara dikkat çeken Şahinalp, “Enerji kalemi Avrupa’nın aleyhine gelişirken birçok fabrika üretimini ABD’ye taşıyor. Bunun başında da Volkswagen’i sayabiliriz. Fransa’da Avrupa'nın en büyük enerji firmaları bir çok yerini yine ABD’nin elverdiği eyaletlerine taşıyor. bundan 20 yıl öncesinde ABD’den Avrupa’ya veya üçüncü dünya ülkelerine giden üretim tekrar ABD’ye dönmüş oluyor. Maliyetlerin artmasıyla birlikte, enflasyon yasasının çıkmasından sonra da, Avrupa’nın dinamosu dediğimiz Almanya ve Fransa, ABD’ye gidişi önleyemez bir hale geldi. Macron, Biden’a karşı sert çıkmaya çalıştı ama o da beceremedi. Scholz zaten bana göre etkisiz eleman. Dolayısıyla Avrupa’nın GSYDH’sinde birliksel olarak veya ülke bazında önümüzdeki günlerde müthiş düşüşler olacak. Euro’nun değerine baktığımız zaman da Avrupa’nın olumsuz etkileneceğini söyleyebiliriz” dedi ve ekledi:‘AB’nin IRA karşısında yapacağı hamlenin güçlü olmasına imkan yok’Macron’un IRA ve ABD hakkındaki açıklamalarına değinen Şahinalp şunları aktardı:

https://sputniknews.com.tr/20230125/emekli-tuggeneral-erenel-leopard-2-sevkiyati-almanyanin-fiilen-savasa-girdigi-anlamini-tasir-1066167894.html

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Selin Uludağ https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

Selin Uludağ https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

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Selin Uludağ https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

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