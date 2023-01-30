https://sputniknews.com.tr/20230130/alman-medyasi-scholz-ukraynaya-savas-ucagi-yardimi-olasiligiyla-ilgili-soruya-kizdi-1066370146.html

Alman medyası: Scholz, Ukrayna’ya savaş uçağı yardımı olasılığıyla ilgili soruya kızdı

Alman medyası: Scholz, Ukrayna’ya savaş uçağı yardımı olasılığıyla ilgili soruya kızdı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Güney Amerika ziyareti sırasında, basın mensuplarının Ukrayna’ya silah yardımıyla ilgili bir soru üzerine kızarak sert... 30.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-30T22:20+0300

2023-01-30T22:20+0300

2023-01-30T22:21+0300

ukrayna krizi

almanya

ukrayna

savaş uçağı

yardım

tank

olaf scholz

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Die Welt’in aktardığına göre, basın mensupları Almanya Başbakanı Olaf Scholz’dan, Almanya Sosyal Demokrat Partisi lideri Saskia Esken’in birkaç gün önce yaptığı, Ukrayna’ya savaş uçaklarının sağlanabileceği yönündeki açıklamayı değerlendirmesini istedi.Scholz, “Silah gibi önemli konularda gerçeklerden, rasyonel tartmadan bahsetmeli. Bu kadar” dedi.Alman lider, Ukrayna’ya destek yerine ön plana iç siyasi gerekçelerin çıktığını söyledi.Haberde, Ukrayna’ya tank yardımıyla ilgili oldukça duygusal geçen tartışmaların ardından Başbakanın ne pahasına olursa olsun savaş uçaklarıyla ilgili tartışmalardan kaçınmaya çalıştığı kaydedildi.Scholz ayrıca ABD Başkanı Joe Biden ile birlikte Ukrayna’da 'uçuşa yasak bölgenin' oluşturulamayacağı, zira bunun Rusya ve NATO arasında doğrudan çatışmaya yol açabileceği kararını verdiklerini anımsattı.

https://sputniknews.com.tr/20230130/nato-genel-sekreteri-ukraynanin-gizli-silah-tedarikcisi-g-koreden-dogrudan-tank-vermesini-istedi-1066351621.html

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almanya, ukrayna, savaş uçağı, yardım, tank, olaf scholz