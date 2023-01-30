https://sputniknews.com.tr/20230130/alman-medyasi-scholz-ukraynaya-savas-ucagi-yardimi-olasiligiyla-ilgili-soruya-kizdi-1066370146.html
Alman medyası: Scholz, Ukrayna’ya savaş uçağı yardımı olasılığıyla ilgili soruya kızdı
Alman medyası: Scholz, Ukrayna’ya savaş uçağı yardımı olasılığıyla ilgili soruya kızdı
Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Güney Amerika ziyareti sırasında, basın mensuplarının Ukrayna’ya silah yardımıyla ilgili bir soru üzerine kızarak sert... 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T22:20+0300
2023-01-30T22:20+0300
2023-01-30T22:21+0300
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Die Welt’in aktardığına göre, basın mensupları Almanya Başbakanı Olaf Scholz’dan, Almanya Sosyal Demokrat Partisi lideri Saskia Esken’in birkaç gün önce yaptığı, Ukrayna’ya savaş uçaklarının sağlanabileceği yönündeki açıklamayı değerlendirmesini istedi.Scholz, “Silah gibi önemli konularda gerçeklerden, rasyonel tartmadan bahsetmeli. Bu kadar” dedi.Alman lider, Ukrayna’ya destek yerine ön plana iç siyasi gerekçelerin çıktığını söyledi.Haberde, Ukrayna’ya tank yardımıyla ilgili oldukça duygusal geçen tartışmaların ardından Başbakanın ne pahasına olursa olsun savaş uçaklarıyla ilgili tartışmalardan kaçınmaya çalıştığı kaydedildi.Scholz ayrıca ABD Başkanı Joe Biden ile birlikte Ukrayna’da 'uçuşa yasak bölgenin' oluşturulamayacağı, zira bunun Rusya ve NATO arasında doğrudan çatışmaya yol açabileceği kararını verdiklerini anımsattı.
https://sputniknews.com.tr/20230130/nato-genel-sekreteri-ukraynanin-gizli-silah-tedarikcisi-g-koreden-dogrudan-tank-vermesini-istedi-1066351621.html
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almanya, ukrayna, savaş uçağı, yardım, tank, olaf scholz
almanya, ukrayna, savaş uçağı, yardım, tank, olaf scholz
Alman medyası: Scholz, Ukrayna’ya savaş uçağı yardımı olasılığıyla ilgili soruya kızdı
22:20 30.01.2023 (güncellendi: 22:21 30.01.2023) Abone ol
Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Güney Amerika ziyareti sırasında, basın mensuplarının Ukrayna’ya silah yardımıyla ilgili bir soru üzerine kızarak sert ifadelere başvurduğu belirtildi.
Die Welt
’in aktardığına göre, basın mensupları Almanya Başbakanı Olaf Scholz
’dan, Almanya Sosyal Demokrat Partisi lideri Saskia Esken’in birkaç gün önce yaptığı, Ukrayna’ya savaş uçaklarının sağlanabileceği
yönündeki açıklamayı değerlendirmesini istedi.
Scholz, “Silah gibi önemli konularda gerçeklerden, rasyonel tartmadan bahsetmeli. Bu kadar” dedi.
Alman lider, Ukrayna’ya destek yerine ön plana iç siyasi gerekçelerin çıktığını söyledi.
Haberde, Ukrayna’ya tank yardımıyla ilgili oldukça duygusal geçen tartışmaların ardından Başbakanın ne pahasına olursa olsun savaş uçaklarıyla ilgili tartışmalardan kaçınmaya çalıştığı kaydedildi.
Scholz ayrıca ABD Başkanı Joe Biden ile birlikte Ukrayna’da 'uçuşa yasak bölgenin' oluşturulamayacağı, zira bunun Rusya ve NATO arasında doğrudan çatışmaya yol açabileceği kararını verdiklerini anımsattı.