https://sputniknews.com.tr/20230130/alci-selcuk-bayraktar-steve-jobs-ve-bill-gates-gibi-alaninda-buyuk-devrimlere-imza-atabilecek-biri-1066354624.html

Alçı: Selçuk Bayraktar; Steve Jobs ve Bill Gates gibi alanında büyük devrimlere imza atabilecek biri

Alçı: Selçuk Bayraktar; Steve Jobs ve Bill Gates gibi alanında büyük devrimlere imza atabilecek biri

Nagehan Alçı, Selçuk Bayraktar ile ilgili, "Steve Jobs ve Bill Gates gibi alanında büyük devrimlere imza atabilecek bir karakter" yorumunu yaptı. 30.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-30T14:46+0300

2023-01-30T14:46+0300

2023-01-30T14:55+0300

nagehan alçı

selçuk bayraktar

steve jobs

bill gates

yaşam

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HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Beyoğlu Belediyesi’nin düzenlediği, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programına konuşmacı olarak katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı ve BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar hakkında, "Hem milliyetçileri ve Atatürkçüleri hem de neredeyse tüm muhafazakârları ve dindarları birleştiren bir çatı karakter adeta" ifadelerini kullandı.Alçı, Bayraktar'ın toplantıda, "Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı siz misiniz?" sorusuna, "Bunlar tevatürden ibaret" diye yanıt verdiğini hatırlattı.Alçı, yazısında şu ifadeleri kullandı:"Ben bu cevapta siyasete kısa değil orta vadede de girme niyeti görmedim.Bayraktar, bugün için hâlâ tam anlamıyla bir teknoloji girişimcisi. Kardeşi Haluk Bayraktar ile beraber Steve Jobs gibi, Bill Gates gibi alanında daha da büyük devrimlere imza atabilecek bir karakter.Evet, Selçuk Bayraktar şüphesiz bir Türk milliyetçisi, aynı zamanda dindar bir Müslüman. Atatürk’ün 'İstikbal göklerdedir' sözünü şiar edinmiş ve 'Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında bunları yapabilmeliyiz' vurgusunda da çok samimi bir insan. O sebeple Atatürkçü kesimin de değer verdiği bir karakter. Zamanın ruhu da şu an bu sentez zaten.Fakat aynı zamanda bu teknolojik başarılarıyla tüm insanlığa hizmet eden bir global girişimci. O bağlamda da henüz yolun başında."

https://sputniknews.com.tr/20230105/selcuk-bayraktar-uzay-otobusu-projesine-basladik-iki-sene-icinde-uydu-firlatma-hedefimiz-var-1065425704.html

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nagehan alçı, selçuk bayraktar, steve jobs, bill gates