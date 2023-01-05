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https://sputniknews.com.tr/20230105/selcuk-bayraktar-uzay-otobusu-projesine-basladik-iki-sene-icinde-uydu-firlatma-hedefimiz-var-1065425704.html
Selçuk Bayraktar: 'Uzay Otobüsü' projesine başladık, iki sene içinde uydu fırlatma hedefimiz var
Selçuk Bayraktar: 'Uzay Otobüsü' projesine başladık, iki sene içinde uydu fırlatma hedefimiz var
Selçuk Bayraktar, ‘Fergani’ adı verilen 'uzay otobüsü' alanında çalışmaların başladığını duyurdu. 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T16:55+0300
2023-01-05T17:23+0300
selçuk bayraktar
türkiye
uzay
otobüs
uydu
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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, TV100’de yayınlanan ‘Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum’ programında Fergani uzay girişimi hakkında açıklamalarda bulundu.Bayraktar, uzay çalışmaları ile alakalı girişimlerin yaklaşık bir senedir konuşulduğunu belirterek, bu kapsamda Space Tug (Uzay Kamyonu – Uzay Otobüsü) üzerine bir çalışmalarının olduğunu söyledi.'Bunlar 15 yıllık hedefler'Bayraktar yaptığı açıklamada, "Uzayla alakalı girişimimizi yaklaşık bir senedir konuşuluyordu, 5-6 ay kadar önce kurduk. İki sene içinde bir uydu fırlatma hedefimiz var ama takım uydusu olduğundan onlarca, yüzlerce fırlatmak gerekebilir. Hedefimiz alçak yörünge takım uydularıyla haberleşme, küresel konumlama sistemi geliştirmek ve bunun yanında yörünge transfer araçları geliştirmek. Bunlar 5, 10, 15 yıllık hedefler" diye konuştu.Fergani girişimi adı verilen uzay otobüsü, adını Müslüman bilim insanından alıyor. Batı dünyasında Alfraganus olarak bilinen Fergani, astronomi ve matematik alanlarında yaptığı çalışmalar ile biliniyor.Space Tug planıTEKNOFEST 2022 kapsamında düzenlenen festival alanında yayına katılan Selçuk Bayraktar, bu uyduların alçak dünya yörüngesinde sürü halinde olacağına atıfta bulunmuştu. Uzay alanındaki projelerini tanıtmaya devam eden Selçuk Bayraktar; fırlatma teknolojilerindeki paradigma değişimlerini anlatarak bu konu da maliyetlerin önemli ölçü de düştüğünü fakat fırlatma sonrası uyduları görev yörüngesine çıkartmakta olan sistemlerde bir boşluğun olduğunu belirtmişti.Bu kapsamda Space Tug üzerine bir çalışmalarının olduğunu ve bu sistemi yapmayı hedeflediklerini söylemişti. Space Tug sistemi; yüklerini dünyadan uzaya çıkaran SpaceX'in Falcon 9 Roketi gibi olmamakla beraber özellikle takım nano ve mikro uyduları uzay sınırından (+100 km) görev yörüngesine iletmektedir.
https://sputniknews.com.tr/20230103/selcuk-bayraktardan-kizilelma-aciklamasi-sesin-ustunde-de-ucabilen-bir-varyanti-olacak-1065347597.html
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selçuk bayraktar, uzay, otobüs, uydu
selçuk bayraktar, uzay, otobüs, uydu

Selçuk Bayraktar: 'Uzay Otobüsü' projesine başladık, iki sene içinde uydu fırlatma hedefimiz var

16:55 05.01.2023 (güncellendi: 17:23 05.01.2023)
© TV100/Az Önce KonuştumSelçuk Bayraktar
Selçuk Bayraktar - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
© TV100/Az Önce Konuştum
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Selçuk Bayraktar, ‘Fergani’ adı verilen 'uzay otobüsü' alanında çalışmaların başladığını duyurdu.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, TV100’de yayınlanan ‘Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum’ programında Fergani uzay girişimi hakkında açıklamalarda bulundu.
Bayraktar, uzay çalışmaları ile alakalı girişimlerin yaklaşık bir senedir konuşulduğunu belirterek, bu kapsamda Space Tug (Uzay Kamyonu – Uzay Otobüsü) üzerine bir çalışmalarının olduğunu söyledi.

'Bunlar 15 yıllık hedefler'

Bayraktar yaptığı açıklamada, "Uzayla alakalı girişimimizi yaklaşık bir senedir konuşuluyordu, 5-6 ay kadar önce kurduk. İki sene içinde bir uydu fırlatma hedefimiz var ama takım uydusu olduğundan onlarca, yüzlerce fırlatmak gerekebilir. Hedefimiz alçak yörünge takım uydularıyla haberleşme, küresel konumlama sistemi geliştirmek ve bunun yanında yörünge transfer araçları geliştirmek. Bunlar 5, 10, 15 yıllık hedefler" diye konuştu.
Fergani girişimi adı verilen uzay otobüsü, adını Müslüman bilim insanından alıyor. Batı dünyasında Alfraganus olarak bilinen Fergani, astronomi ve matematik alanlarında yaptığı çalışmalar ile biliniyor.

Space Tug planı

TEKNOFEST 2022 kapsamında düzenlenen festival alanında yayına katılan Selçuk Bayraktar, bu uyduların alçak dünya yörüngesinde sürü halinde olacağına atıfta bulunmuştu. Uzay alanındaki projelerini tanıtmaya devam eden Selçuk Bayraktar; fırlatma teknolojilerindeki paradigma değişimlerini anlatarak bu konu da maliyetlerin önemli ölçü de düştüğünü fakat fırlatma sonrası uyduları görev yörüngesine çıkartmakta olan sistemlerde bir boşluğun olduğunu belirtmişti.
Bu kapsamda Space Tug üzerine bir çalışmalarının olduğunu ve bu sistemi yapmayı hedeflediklerini söylemişti. Space Tug sistemi; yüklerini dünyadan uzaya çıkaran SpaceX'in Falcon 9 Roketi gibi olmamakla beraber özellikle takım nano ve mikro uyduları uzay sınırından (+100 km) görev yörüngesine iletmektedir.
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