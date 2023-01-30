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https://sputniknews.com.tr/20230130/abd-hazine-bakanligi-yetkilisi-nelson-rusyaya-yaptirimlari-konusmak-uzere-turkiyeye-geliyor-1066349892.html
ABD Hazine Bakanlığı yetkilisi Nelson, Rusya'ya yaptırımları konuşmak üzere Türkiye'ye geliyor
ABD Hazine Bakanlığı yetkilisi Nelson, Rusya'ya yaptırımları konuşmak üzere Türkiye'ye geliyor
ABD Hazine Bakanlığı Terör ve Finansal İstihbarat Müsteşarı Brian Nelson'ın Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Umman'ı ziyaret ederek Rusya ile İran'a... 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T13:00+0300
2023-01-30T13:06+0300
dünya
abd
türkiye
yaptırım
ekonomik yaptırım
brian nelson
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Reuters'in ismi açıklanmayan bir ABD Hazine Bakanlığı temsilcisine dayandırdığı haberine göre yaptırımlar konusunda en üst düzey yetkili olan Nelson, bu hafta İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra BAE ve Umman'da temaslarda bulunacak.Rusya ile İran'a uygulanan yaptırımların delinmesi konusunu gündeme getirecek olan Nelson, Türk BAE, Umman yönetimleri ve şirketlerini kısıtlama uygulanan firmalarla çalışmaya devam edilmesi halinde G7 pazarlarına erişimi yitirme riskiyle karşı karşıya kalacakları konusunda uyaracak.ABD Hazine Bakanlığı'nın Rusya'nın yaptırımlarını ve ihracat kontrollerini delme girişimlerini önlemeye yönelik çalışmalarını ilgili ülkelere aktaracak olan Nelson, İran'ın bölgedeki istikrarı bozucu faaliyetlerini, ekonomik büyümeyi ve yabancı yatırımları olumsuz etkileyen yasadışı finans risklerini de masaya yatıracak.Nelson'ın ziyareti, ABD ile Türkiye'nin pek çok konuda fikir ayrılığına düşmesi nedeniyle iki NATO müttefiki arasındaki ilişkilerin gergin olduğu bir döneme denk geliyor.Son dönemde Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yeşil ışık yakmayı reddetmesi Washington'u rahatsız ederken Ankara, F-16 savaş uçağı satın alma talebinin giderek iki İskandinav ülkesinin İttifak'a kabulüne endekslenmesine karşı çıkıyor.Geçen hafta WSJ, Biden yönetiminin, Rusya ve Belarus'un ABD yapımı yolcu uçaklarının Türkiye'deki havalimanlarında iniş kalkış yapmasına izin vermemesi için Ankara'yı 'sıkıştırdığını' yazmıştı.ABD Ticaret Bakan Yardımcısı'nın geçen ayki Ankara ziyaretinde, bu uçaklara yakıt ikmali ve yedek parça gibi hizmetler veren Türk vatandaşlarına yaptırım gözdağı verilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230127/abdden-turkiyeye-rusyaya-yaptirim-baskisi-artiyor-1066254639.html
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abd, türkiye, yaptırım, ekonomik yaptırım, brian nelson
abd, türkiye, yaptırım, ekonomik yaptırım, brian nelson

ABD Hazine Bakanlığı yetkilisi Nelson, Rusya'ya yaptırımları konuşmak üzere Türkiye'ye geliyor

13:00 30.01.2023 (güncellendi: 13:06 30.01.2023)
© Fotoğraf : TwitterABD Hazine Bakanlığı
ABD Hazine Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2023
© Fotoğraf : Twitter
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ABD Hazine Bakanlığı Terör ve Finansal İstihbarat Müsteşarı Brian Nelson'ın Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Umman'ı ziyaret ederek Rusya ile İran'a uygulanan yaptırımların delinmesi konusunda uyarılarda bulunacağı belirtildi.
Reuters'in ismi açıklanmayan bir ABD Hazine Bakanlığı temsilcisine dayandırdığı haberine göre yaptırımlar konusunda en üst düzey yetkili olan Nelson, bu hafta İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra BAE ve Umman'da temaslarda bulunacak.

Rusya ile İran'a uygulanan yaptırımların delinmesi konusunu gündeme getirecek olan Nelson, Türk BAE, Umman yönetimleri ve şirketlerini kısıtlama uygulanan firmalarla çalışmaya devam edilmesi halinde G7 pazarlarına erişimi yitirme riskiyle karşı karşıya kalacakları konusunda uyaracak.

ABD Hazine Bakanlığı'nın Rusya'nın yaptırımlarını ve ihracat kontrollerini delme girişimlerini önlemeye yönelik çalışmalarını ilgili ülkelere aktaracak olan Nelson, İran'ın bölgedeki istikrarı bozucu faaliyetlerini, ekonomik büyümeyi ve yabancı yatırımları olumsuz etkileyen yasadışı finans risklerini de masaya yatıracak.

Nelson'ın ziyareti, ABD ile Türkiye'nin pek çok konuda fikir ayrılığına düşmesi nedeniyle iki NATO müttefiki arasındaki ilişkilerin gergin olduğu bir döneme denk geliyor.

Son dönemde Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yeşil ışık yakmayı reddetmesi Washington'u rahatsız ederken Ankara, F-16 savaş uçağı satın alma talebinin giderek iki İskandinav ülkesinin İttifak'a kabulüne endekslenmesine karşı çıkıyor.
Geçen hafta WSJ, Biden yönetiminin, Rusya ve Belarus'un ABD yapımı yolcu uçaklarının Türkiye'deki havalimanlarında iniş kalkış yapmasına izin vermemesi için Ankara'yı 'sıkıştırdığını' yazmıştı.

ABD Ticaret Bakan Yardımcısı'nın geçen ayki Ankara ziyaretinde, bu uçaklara yakıt ikmali ve yedek parça gibi hizmetler veren Türk vatandaşlarına yaptırım gözdağı verilmişti.
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