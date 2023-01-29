https://sputniknews.com.tr/20230129/tepki-ceken-emeklilik-reformuna-iliskin-fransa-basbakanindan-aciklama-tartismaya-kapali--1066328625.html
Tepki çeken emeklilik reformuna ilişkin Fransa Başbakanı'ndan açıklama: Tartışmaya kapalı
Tepki çeken emeklilik reformuna ilişkin Fransa Başbakanı'ndan açıklama: Tartışmaya kapalı
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, hükümetin hazırladığı reform paketi kapsamında emeklilik yaşının 64'e çıkarılması planının 'tartışmaya kapalı' olduğunu... 29.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-29T22:15+0300
2023-01-29T22:15+0300
2023-01-29T22:15+0300
dünya
fransa
emmanuel macron
elisabeth borne
emeklilik
emeklilik reformu
protesto
tartışma
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Fransız kamu yayıncısı Franceinfo'ya, 6 Şubat'tan itibaren Ulusal Meclis'te görüşülecek emeklilik reformuna ilişkin açıklamalarda bulunan Başbakan Elisabeth Borne, reform kapsamında emeklilik yaşının 64'e çıkarılması planının 'tartışmaya kapalı' olduğunu ifade etti.Borne, reform paketindeki '64 yaş' ve daha önce yürürlüğü giren 'Touraine reformunun hızlandırılması' maddelerinin, farklı parlamenter gruplarla görüşüp sendika ve işveren örgütlerini dinledikten sonra teklif ettikleri uzlaşma kapsamına girdiğine işaret etti.Başbakan Borne ayrıca 'kadınların emeklilik reformunun en büyük kaybedenleri olduğu' yönündeki iddiaların aksine, bu reformun özellikle kariyerleri kesintiye uğrayan kadınları koruduğunu, reform kapsamında emeklilik maaşı artacakların 3'te 2'sini kadınların oluşturacağını savundu.Söz konusu artış, emeklilik maaşında aylık 100 euro'ya tekabül ediyor.Fransız basını, hükümetin emeklilik reformuna ilişkin, milletvekillerinin yaklaşık 7 bin değişiklik teklifi sunduğunu aktardı.2014'te Fransız Parlamentosunda oylanan ve 2020'de yürürlüğe giren 'Touraine reformu', prim ödeme sürelerini kademeli olarak yükselterek, 2035'te emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl boyunca prim ödeme şartını getirmişti.Emeklilik reformuBorne, 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun içeriğini açıklamıştı.Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını bildiren Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl boyunca prim ödeme şartı olacağını kaydetmişti.Emeklilik reformuna karşı 19 Ocak'ta ülke genelinde düzenlenen gösterilere 1 milyondan fazla kişi katılırken, en önemli 8 Fransız sendika vatandaşları 31 Ocak'ta tekrar sokağa inmeye çağırmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230122/pariste-emeklilik-reformu-karsiti-gosteri-metro-is-tabut-60-yasindan-sonra-calismak-oldurur-1066022850.html
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fransa, emmanuel macron, elisabeth borne, emeklilik, emeklilik reformu, protesto, tartışma
fransa, emmanuel macron, elisabeth borne, emeklilik, emeklilik reformu, protesto, tartışma
Tepki çeken emeklilik reformuna ilişkin Fransa Başbakanı'ndan açıklama: Tartışmaya kapalı
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Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, hükümetin hazırladığı reform paketi kapsamında emeklilik yaşının 64'e çıkarılması planının 'tartışmaya kapalı' olduğunu belirtti.
Fransız kamu yayıncısı Franceinfo'ya, 6 Şubat'tan itibaren Ulusal Meclis'te görüşülecek emeklilik reformuna ilişkin açıklamalarda bulunan Başbakan Elisabeth Borne, reform kapsamında emeklilik yaşının 64'e çıkarılması planının 'tartışmaya kapalı' olduğunu ifade etti.
Borne, reform paketindeki '64 yaş' ve daha önce yürürlüğü giren 'Touraine reformunun hızlandırılması' maddelerinin, farklı parlamenter gruplarla görüşüp sendika ve işveren örgütlerini dinledikten sonra teklif ettikleri uzlaşma kapsamına girdiğine işaret etti.
Başbakan Borne ayrıca 'kadınların emeklilik reformunun en büyük kaybedenleri olduğu' yönündeki iddiaların aksine, bu reformun özellikle kariyerleri kesintiye uğrayan kadınları koruduğunu, reform kapsamında emeklilik maaşı artacakların 3'te 2'sini kadınların oluşturacağını savundu.
Söz konusu artış, emeklilik maaşında aylık 100 euro'ya tekabül ediyor.
Fransız basını, hükümetin emeklilik reformuna ilişkin, milletvekillerinin yaklaşık 7 bin değişiklik teklifi sunduğunu aktardı.
2014'te Fransız Parlamentosunda oylanan ve 2020'de yürürlüğe giren 'Touraine reformu', prim ödeme sürelerini kademeli olarak yükselterek, 2035'te emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl boyunca prim ödeme şartını getirmişti.
Emeklilik reformu
Borne, 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun içeriğini açıklamıştı.
Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını bildiren Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl boyunca prim ödeme şartı olacağını kaydetmişti.
Emeklilik reformuna karşı 19 Ocak'ta ülke genelinde düzenlenen gösterilere 1 milyondan fazla kişi katılırken, en önemli 8 Fransız sendika vatandaşları 31 Ocak'ta tekrar sokağa inmeye çağırmıştı.