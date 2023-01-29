Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230129/tepki-ceken-emeklilik-reformuna-iliskin-fransa-basbakanindan-aciklama-tartismaya-kapali--1066328625.html
Tepki çeken emeklilik reformuna ilişkin Fransa Başbakanı'ndan açıklama: Tartışmaya kapalı
Tepki çeken emeklilik reformuna ilişkin Fransa Başbakanı'ndan açıklama: Tartışmaya kapalı
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, hükümetin hazırladığı reform paketi kapsamında emeklilik yaşının 64'e çıkarılması planının 'tartışmaya kapalı' olduğunu... 29.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-29T22:15+0300
2023-01-29T22:15+0300
dünya
fransa
emmanuel macron
elisabeth borne
emeklilik
emeklilik reformu
protesto
tartışma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/10/1056418874_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f415704122d541cc2e1271df603390b0.jpg
Fransız kamu yayıncısı Franceinfo'ya, 6 Şubat'tan itibaren Ulusal Meclis'te görüşülecek emeklilik reformuna ilişkin açıklamalarda bulunan Başbakan Elisabeth Borne, reform kapsamında emeklilik yaşının 64'e çıkarılması planının 'tartışmaya kapalı' olduğunu ifade etti.Borne, reform paketindeki '64 yaş' ve daha önce yürürlüğü giren 'Touraine reformunun hızlandırılması' maddelerinin, farklı parlamenter gruplarla görüşüp sendika ve işveren örgütlerini dinledikten sonra teklif ettikleri uzlaşma kapsamına girdiğine işaret etti.Başbakan Borne ayrıca 'kadınların emeklilik reformunun en büyük kaybedenleri olduğu' yönündeki iddiaların aksine, bu reformun özellikle kariyerleri kesintiye uğrayan kadınları koruduğunu, reform kapsamında emeklilik maaşı artacakların 3'te 2'sini kadınların oluşturacağını savundu.Söz konusu artış, emeklilik maaşında aylık 100 euro'ya tekabül ediyor.Fransız basını, hükümetin emeklilik reformuna ilişkin, milletvekillerinin yaklaşık 7 bin değişiklik teklifi sunduğunu aktardı.2014'te Fransız Parlamentosunda oylanan ve 2020'de yürürlüğe giren 'Touraine reformu', prim ödeme sürelerini kademeli olarak yükselterek, 2035'te emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl boyunca prim ödeme şartını getirmişti.Emeklilik reformuBorne, 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun içeriğini açıklamıştı.Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını bildiren Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl boyunca prim ödeme şartı olacağını kaydetmişti.Emeklilik reformuna karşı 19 Ocak'ta ülke genelinde düzenlenen gösterilere 1 milyondan fazla kişi katılırken, en önemli 8 Fransız sendika vatandaşları 31 Ocak'ta tekrar sokağa inmeye çağırmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230122/pariste-emeklilik-reformu-karsiti-gosteri-metro-is-tabut-60-yasindan-sonra-calismak-oldurur-1066022850.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/10/1056418874_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_9c09d5d940c1121eaf415cfd900efe39.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fransa, emmanuel macron, elisabeth borne, emeklilik, emeklilik reformu, protesto, tartışma
fransa, emmanuel macron, elisabeth borne, emeklilik, emeklilik reformu, protesto, tartışma

Tepki çeken emeklilik reformuna ilişkin Fransa Başbakanı'ndan açıklama: Tartışmaya kapalı

22:15 29.01.2023
© AFP 2023 / THOMAS SAMSONÉlisabeth Borne
Élisabeth Borne - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2023
© AFP 2023 / THOMAS SAMSON
Abone olTelegram
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, hükümetin hazırladığı reform paketi kapsamında emeklilik yaşının 64'e çıkarılması planının 'tartışmaya kapalı' olduğunu belirtti.
Fransız kamu yayıncısı Franceinfo'ya, 6 Şubat'tan itibaren Ulusal Meclis'te görüşülecek emeklilik reformuna ilişkin açıklamalarda bulunan Başbakan Elisabeth Borne, reform kapsamında emeklilik yaşının 64'e çıkarılması planının 'tartışmaya kapalı' olduğunu ifade etti.
Borne, reform paketindeki '64 yaş' ve daha önce yürürlüğü giren 'Touraine reformunun hızlandırılması' maddelerinin, farklı parlamenter gruplarla görüşüp sendika ve işveren örgütlerini dinledikten sonra teklif ettikleri uzlaşma kapsamına girdiğine işaret etti.
Başbakan Borne ayrıca 'kadınların emeklilik reformunun en büyük kaybedenleri olduğu' yönündeki iddiaların aksine, bu reformun özellikle kariyerleri kesintiye uğrayan kadınları koruduğunu, reform kapsamında emeklilik maaşı artacakların 3'te 2'sini kadınların oluşturacağını savundu.
Söz konusu artış, emeklilik maaşında aylık 100 euro'ya tekabül ediyor.
Fransız basını, hükümetin emeklilik reformuna ilişkin, milletvekillerinin yaklaşık 7 bin değişiklik teklifi sunduğunu aktardı.
2014'te Fransız Parlamentosunda oylanan ve 2020'de yürürlüğe giren 'Touraine reformu', prim ödeme sürelerini kademeli olarak yükselterek, 2035'te emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl boyunca prim ödeme şartını getirmişti.

Emeklilik reformu

Borne, 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun içeriğini açıklamıştı.
Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını bildiren Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl boyunca prim ödeme şartı olacağını kaydetmişti.
Emeklilik reformuna karşı 19 Ocak'ta ülke genelinde düzenlenen gösterilere 1 milyondan fazla kişi katılırken, en önemli 8 Fransız sendika vatandaşları 31 Ocak'ta tekrar sokağa inmeye çağırmıştı.
Paris'te emeklilik reformu karşıtı gösteri - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2023
DÜNYA
Paris'te emeklilik reformu karşıtı gösteri: 'Metro, iş, tabut, 60 yaşından sonra çalışmak öldürür'
22 Ocak, 00:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала