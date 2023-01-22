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https://sputniknews.com.tr/20230122/pariste-emeklilik-reformu-karsiti-gosteri-metro-is-tabut-60-yasindan-sonra-calismak-oldurur-1066022850.html
Paris'te emeklilik reformu karşıtı gösteri: 'Metro, iş, tabut, 60 yaşından sonra çalışmak öldürür'
Paris'te emeklilik reformu karşıtı gösteri: 'Metro, iş, tabut, 60 yaşından sonra çalışmak öldürür'
Fransa’nın başkenti Paris’te gençlik örgütü üyeleri, hükümetin emeklilik reformuna karşı gösteri düzenledi. '64 yaşında emekliliğe hayır', 'Metro, iş, tabut'... 22.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-22T00:18+0300
2023-01-22T00:18+0300
paris
dünya
emmanuel macron
gösteri
protesto
emeklilik
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Paris’te yaklaşık 10 gençlik örgütünün çağrısıyla gösteri düzenlendi.Fransız hükümetinin emeklilik yaşını 64’e çıkarmayı hedefleyen reformuna karşı Bastille Meydanı’nda başlayan gösteri, Nation Meydanı’nda son buldu.Aşırı sol parti Boyun Eğmeyen Fransa’nın (LFI) desteklediği gösteride, 2022 LFI cumhurbaşkanı adayı olan Jean-Luc Melenchon da katıldı.'64 yaşında emekliliğe hayır', 'Metro, iş, tabut', '60 yaşından sonra çalışmak öldürür' pankartları taşıyan göstericiler, "(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron istemese de işçilerin onuru ve daha iyi bir dünya için buradayız", "Hep birlikte genel grev!" sloganları attı.Göstericiler arasında sarı yelekliler de vardı.Yüzü maskeli göstericilerin hedef aldığı bir bankanın bankamatikleri ve camı zarar görürken, çöp bidonları ateşe verildi.Gösterinin özellikle sonunda gergin anlar yaşanırken, güvenlik güçlerine cam şişe fırlatıldı.Organizatörlere göre protestoya 150 bin kişi katıldı.Fransız basının adli kaynaklara dayandırdığı verilere göre gösteriye 12 bin kişi katıldı ve 6 kişi gözaltına alındı.Emeklilik reformuBaşbakan Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun içeriğini açıklamıştı.Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını bildiren Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl boyunca prim ödeme şartı olacağını kaydetmişti.Ülkedeki çok sayıda sendikanın çağrısıyla 19 Ocak’ta emeklilik reformuna karşı ülke denelinde 200’den fazla noktada düzenlenen gösterilere resmi verilere göre 1,12 milyon, organizatörlere göre ise 2 milyondan fazla kişi katılmıştı.19 Ocak’taki gösterileri özellikle farklı sol akım partiler desteklerken, ülkenin en önemli 8 sendikası Fransızları 31 Ocak’ta tekrar sokağa inmeye çağırmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230120/fransada-emeklilik-reformuna-karsi-protestolara-1-milyondan-fazla-kisi-katildi-1065951348.html
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paris, emmanuel macron, gösteri, protesto, emeklilik
paris, emmanuel macron, gösteri, protesto, emeklilik

Paris'te emeklilik reformu karşıtı gösteri: 'Metro, iş, tabut, 60 yaşından sonra çalışmak öldürür'

00:18 22.01.2023
© AP Photo / Lewis JolyParis'te emeklilik reformu karşıtı gösteri
Paris'te emeklilik reformu karşıtı gösteri - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2023
© AP Photo / Lewis Joly
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Fransa’nın başkenti Paris’te gençlik örgütü üyeleri, hükümetin emeklilik reformuna karşı gösteri düzenledi. '64 yaşında emekliliğe hayır', 'Metro, iş, tabut', '60 yaşından sonra çalışmak öldürür' pankartları taşıyan göstericiler Cumhurbaşkanı Macron karşıtı sloganlar attı.
Paris’te yaklaşık 10 gençlik örgütünün çağrısıyla gösteri düzenlendi.
Fransız hükümetinin emeklilik yaşını 64’e çıkarmayı hedefleyen reformuna karşı Bastille Meydanı’nda başlayan gösteri, Nation Meydanı’nda son buldu.
Aşırı sol parti Boyun Eğmeyen Fransa’nın (LFI) desteklediği gösteride, 2022 LFI cumhurbaşkanı adayı olan Jean-Luc Melenchon da katıldı.
'64 yaşında emekliliğe hayır', 'Metro, iş, tabut', '60 yaşından sonra çalışmak öldürür' pankartları taşıyan göstericiler, "(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron istemese de işçilerin onuru ve daha iyi bir dünya için buradayız", "Hep birlikte genel grev!" sloganları attı.
Göstericiler arasında sarı yelekliler de vardı.
Yüzü maskeli göstericilerin hedef aldığı bir bankanın bankamatikleri ve camı zarar görürken, çöp bidonları ateşe verildi.
Gösterinin özellikle sonunda gergin anlar yaşanırken, güvenlik güçlerine cam şişe fırlatıldı.
Organizatörlere göre protestoya 150 bin kişi katıldı.
Fransız basının adli kaynaklara dayandırdığı verilere göre gösteriye 12 bin kişi katıldı ve 6 kişi gözaltına alındı.

Emeklilik reformu

Başbakan Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun içeriğini açıklamıştı.
Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını bildiren Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl boyunca prim ödeme şartı olacağını kaydetmişti.
Fransa'da Başbakan Elisabeth Borne'un emeklilik yaşının 2030 yılına kadar 64'e çıkarılacağı yönündeki açıklamalarının ardından başkent Paris başta olmak üzere ülkenin çeşitli noktalarında protestolar düzenlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
DÜNYA
Fransa'da emeklilik reformuna karşı protestolara 1 milyondan fazla kişi katıldı
20 Ocak, 00:33
Ülkedeki çok sayıda sendikanın çağrısıyla 19 Ocak’ta emeklilik reformuna karşı ülke denelinde 200’den fazla noktada düzenlenen gösterilere resmi verilere göre 1,12 milyon, organizatörlere göre ise 2 milyondan fazla kişi katılmıştı.
19 Ocak’taki gösterileri özellikle farklı sol akım partiler desteklerken, ülkenin en önemli 8 sendikası Fransızları 31 Ocak’ta tekrar sokağa inmeye çağırmıştı.
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