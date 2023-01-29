https://sputniknews.com.tr/20230129/somalide-bm-insani-yardim-misyonuna-katilan-rus-helikopterine-ates-acildi-1066328804.html
Somali'de BM insani yardım misyonuna katılan Rus helikopterine ateş açıldı
Somali'de BM insani yardım misyonuna katılan Rus helikopterine ateş açıldı
Rusya’nın Cibuti Büyükelçiliği, Somali’deki Mogadişu Havalimanında Birleşmiş Milletler (BM) insani yardım misyonuna katılan UTair-Helicopter Services şirketine... 29.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-29T22:23+0300
2023-01-29T22:23+0300
2023-01-29T22:23+0300
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Eş zamanlı olarak Somali’de büyükelçilik işlevini yerine getiren Rusya’nın Cibuti Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Somali’deki Mogadişu Havalimanı'nda BM insani yardım misyonuna katılan UTair-Helicopter Services şirketine ait bir Rus helikopterine ateş açıldı, olayda yaralanan olmadı.Olayın geçen pazartesi günü meydana geldiği, ancak bugün duyurulduğu öğrenildi.Büyükelçilikten gazetecilere yapılan açıklamada, “Mogadişu (Somali Federal Cumhuriyeti) kentinin uluslararası havalimanında park halinde bulunan, Somali'deki BM insani yardım misyonunun hava taşımacılığına katılan, UTair - Helicopter Services şirketine ait bir Rus helikopterine ateş açıldı. Helikopter hafif hasar gördü. Olay sonucunda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, Rus pilotlar her zamanki gibi çalışmalarına devam ediyor” denildi.Ateş açma olayında ön belirlemelere göre ülkede faaliyette olan radikal İslamcı Eş Şebab örgütünün alakası olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Şu anda soruşturma yürütülüyor” ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230109/somalilandde-ilk-petrol-kesfi-uretimi-ingiliz-genel-enerji-yapacak---1065540984.html
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rusya, helikopter, ateş, somali, mogadişu, havalimanı
rusya, helikopter, ateş, somali, mogadişu, havalimanı
Somali'de BM insani yardım misyonuna katılan Rus helikopterine ateş açıldı
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Rusya’nın Cibuti Büyükelçiliği, Somali’deki Mogadişu Havalimanında Birleşmiş Milletler (BM) insani yardım misyonuna katılan UTair-Helicopter Services şirketine ait bir Rus helikopterine ateş açıldığını, olayda yaralanan olmadığını bildirdi.
Eş zamanlı olarak Somali’de büyükelçilik işlevini yerine getiren Rusya’nın Cibuti Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Somali’deki Mogadişu Havalimanı'nda BM insani yardım misyonuna katılan UTair-Helicopter Services şirketine ait bir Rus helikopterine ateş açıldı, olayda yaralanan olmadı.
Olayın geçen pazartesi günü meydana geldiği, ancak bugün duyurulduğu öğrenildi.
Büyükelçilikten gazetecilere yapılan açıklamada, “Mogadişu (Somali Federal Cumhuriyeti) kentinin uluslararası havalimanında park halinde bulunan, Somali'deki BM insani yardım misyonunun hava taşımacılığına katılan, UTair - Helicopter Services şirketine ait bir Rus helikopterine ateş açıldı. Helikopter hafif hasar gördü. Olay sonucunda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, Rus pilotlar her zamanki gibi çalışmalarına devam ediyor” denildi.
Ateş açma olayında ön belirlemelere göre ülkede faaliyette olan radikal İslamcı Eş Şebab örgütünün alakası olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Şu anda soruşturma yürütülüyor” ifadeleri kullanıldı.