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Somali'de BM insani yardım misyonuna katılan Rus helikopterine ateş açıldı
Somali'de BM insani yardım misyonuna katılan Rus helikopterine ateş açıldı
Rusya’nın Cibuti Büyükelçiliği, Somali’deki Mogadişu Havalimanında Birleşmiş Milletler (BM) insani yardım misyonuna katılan UTair-Helicopter Services şirketine... 29.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-29T22:23+0300
2023-01-29T22:23+0300
dünya
rusya
helikopter
ateş
somali
mogadişu
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Eş zamanlı olarak Somali’de büyükelçilik işlevini yerine getiren Rusya’nın Cibuti Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Somali’deki Mogadişu Havalimanı'nda BM insani yardım misyonuna katılan UTair-Helicopter Services şirketine ait bir Rus helikopterine ateş açıldı, olayda yaralanan olmadı.Olayın geçen pazartesi günü meydana geldiği, ancak bugün duyurulduğu öğrenildi.Büyükelçilikten gazetecilere yapılan açıklamada, “Mogadişu (Somali Federal Cumhuriyeti) kentinin uluslararası havalimanında park halinde bulunan, Somali'deki BM insani yardım misyonunun hava taşımacılığına katılan, UTair - Helicopter Services şirketine ait bir Rus helikopterine ateş açıldı. Helikopter hafif hasar gördü. Olay sonucunda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, Rus pilotlar her zamanki gibi çalışmalarına devam ediyor” denildi.Ateş açma olayında ön belirlemelere göre ülkede faaliyette olan radikal İslamcı Eş Şebab örgütünün alakası olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Şu anda soruşturma yürütülüyor” ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230109/somalilandde-ilk-petrol-kesfi-uretimi-ingiliz-genel-enerji-yapacak---1065540984.html
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rusya, helikopter, ateş, somali, mogadişu, havalimanı
rusya, helikopter, ateş, somali, mogadişu, havalimanı

Somali'de BM insani yardım misyonuna katılan Rus helikopterine ateş açıldı

22:23 29.01.2023
© REUTERS / FEISAL OMARSomali Başbakanı'ndan orduya 'hükümetin emirlerine uyun' çağrısı| Yerel basındaki habere göre Roble, "Silahlı Kuvvetleri, direkt olarak hükümetten ve Başbakan'dan emir almaya çağırıyorum" ifadesini kullandı. Emirlerine karşı çıkanlara karşı derhal harekete geçeceğinin altını çizen Başbakan Roble, askeri güçlerin, hükümetin ve kendisinin emirlerine uymasını istedi.
Somali Başbakanı'ndan orduya 'hükümetin emirlerine uyun' çağrısı| Yerel basındaki habere göre Roble, Silahlı Kuvvetleri, direkt olarak hükümetten ve Başbakan'dan emir almaya çağırıyorum ifadesini kullandı. Emirlerine karşı çıkanlara karşı derhal harekete geçeceğinin altını çizen Başbakan Roble, askeri güçlerin, hükümetin ve kendisinin emirlerine uymasını istedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2023
© REUTERS / FEISAL OMAR
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Rusya’nın Cibuti Büyükelçiliği, Somali’deki Mogadişu Havalimanında Birleşmiş Milletler (BM) insani yardım misyonuna katılan UTair-Helicopter Services şirketine ait bir Rus helikopterine ateş açıldığını, olayda yaralanan olmadığını bildirdi.
Eş zamanlı olarak Somali’de büyükelçilik işlevini yerine getiren Rusya’nın Cibuti Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Somali’deki Mogadişu Havalimanı'nda BM insani yardım misyonuna katılan UTair-Helicopter Services şirketine ait bir Rus helikopterine ateş açıldı, olayda yaralanan olmadı.
Olayın geçen pazartesi günü meydana geldiği, ancak bugün duyurulduğu öğrenildi.
Büyükelçilikten gazetecilere yapılan açıklamada, “Mogadişu (Somali Federal Cumhuriyeti) kentinin uluslararası havalimanında park halinde bulunan, Somali'deki BM insani yardım misyonunun hava taşımacılığına katılan, UTair - Helicopter Services şirketine ait bir Rus helikopterine ateş açıldı. Helikopter hafif hasar gördü. Olay sonucunda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, Rus pilotlar her zamanki gibi çalışmalarına devam ediyor” denildi.
Ateş açma olayında ön belirlemelere göre ülkede faaliyette olan radikal İslamcı Eş Şebab örgütünün alakası olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Şu anda soruşturma yürütülüyor” ifadeleri kullanıldı.
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