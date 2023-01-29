https://sputniknews.com.tr/20230129/somalide-bm-insani-yardim-misyonuna-katilan-rus-helikopterine-ates-acildi-1066328804.html

Somali'de BM insani yardım misyonuna katılan Rus helikopterine ateş açıldı

Somali'de BM insani yardım misyonuna katılan Rus helikopterine ateş açıldı

Rusya’nın Cibuti Büyükelçiliği, Somali’deki Mogadişu Havalimanında Birleşmiş Milletler (BM) insani yardım misyonuna katılan UTair-Helicopter Services şirketine... 29.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-29T22:23+0300

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2023-01-29T22:23+0300

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rusya

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ateş

somali

mogadişu

havalimanı

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Eş zamanlı olarak Somali’de büyükelçilik işlevini yerine getiren Rusya’nın Cibuti Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Somali’deki Mogadişu Havalimanı'nda BM insani yardım misyonuna katılan UTair-Helicopter Services şirketine ait bir Rus helikopterine ateş açıldı, olayda yaralanan olmadı.Olayın geçen pazartesi günü meydana geldiği, ancak bugün duyurulduğu öğrenildi.Büyükelçilikten gazetecilere yapılan açıklamada, “Mogadişu (Somali Federal Cumhuriyeti) kentinin uluslararası havalimanında park halinde bulunan, Somali'deki BM insani yardım misyonunun hava taşımacılığına katılan, UTair - Helicopter Services şirketine ait bir Rus helikopterine ateş açıldı. Helikopter hafif hasar gördü. Olay sonucunda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, Rus pilotlar her zamanki gibi çalışmalarına devam ediyor” denildi.Ateş açma olayında ön belirlemelere göre ülkede faaliyette olan radikal İslamcı Eş Şebab örgütünün alakası olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Şu anda soruşturma yürütülüyor” ifadeleri kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230109/somalilandde-ilk-petrol-kesfi-uretimi-ingiliz-genel-enerji-yapacak---1065540984.html

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