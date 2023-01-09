https://sputniknews.com.tr/20230109/somalilandde-ilk-petrol-kesfi-uretimi-ingiliz-genel-enerji-yapacak---1065540984.html

Somaliland'de ilk petrol keşfi: Üretimi İngiliz Genel Enerji yapacak

Somaliland'de ilk petrol keşfi: Üretimi İngiliz Genel Enerji yapacak

Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland'de ilk kez petrol keşfedildi. 09.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-09T12:29+0300

2023-01-09T12:29+0300

2023-01-09T12:32+0300

ekonomi

somali

petrol

ingiltere

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/09/1065541075_0:105:3073:1833_1920x0_80_0_0_716d13f919d5a5683b236dd0f1aa1705.jpg

Somaliland Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Marodi-Jeh bölgesinde su kuyusu açmaya çalışılırken keşfedilen sıvının petrol olduğunun inceleme sonucu anlaşıldığı belirtildi. Açıklamada, bölgedeki üretimi İngiliz Genel Enerji'nin yapacağı ifade edildi. Somali hükümeti, daha önce kendi yetkisi olmadan Somaliland'de petrol keşfi yapmasına karşı Genel Enerji'ye uyarıda bulunmuştu. 'İngiliz Somalisi' olarak adlandırılan Somaliland, 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

somali, petrol, ingiltere