https://sputniknews.com.tr/20230109/somalilandde-ilk-petrol-kesfi-uretimi-ingiliz-genel-enerji-yapacak---1065540984.html
Somaliland'de ilk petrol keşfi: Üretimi İngiliz Genel Enerji yapacak
Somaliland'de ilk petrol keşfi: Üretimi İngiliz Genel Enerji yapacak
Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland'de ilk kez petrol keşfedildi. 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T12:29+0300
2023-01-09T12:29+0300
2023-01-09T12:32+0300
ekonomi
somali
petrol
ingiltere
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Somaliland Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Marodi-Jeh bölgesinde su kuyusu açmaya çalışılırken keşfedilen sıvının petrol olduğunun inceleme sonucu anlaşıldığı belirtildi. Açıklamada, bölgedeki üretimi İngiliz Genel Enerji'nin yapacağı ifade edildi. Somali hükümeti, daha önce kendi yetkisi olmadan Somaliland'de petrol keşfi yapmasına karşı Genel Enerji'ye uyarıda bulunmuştu. 'İngiliz Somalisi' olarak adlandırılan Somaliland, 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.
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somali, petrol, ingiltere
somali, petrol, ingiltere
Somaliland'de ilk petrol keşfi: Üretimi İngiliz Genel Enerji yapacak
12:29 09.01.2023 (güncellendi: 12:32 09.01.2023) Abone ol
Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland'de ilk kez petrol keşfedildi.
Somaliland Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Marodi-Jeh bölgesinde su kuyusu açmaya çalışılırken keşfedilen sıvının petrol olduğunun inceleme sonucu anlaşıldığı belirtildi. Açıklamada, bölgedeki üretimi İngiliz Genel Enerji'nin yapacağı ifade edildi.
Somali hükümeti, daha önce kendi yetkisi olmadan Somaliland'de petrol keşfi yapmasına karşı Genel Enerji'ye uyarıda bulunmuştu.
'İngiliz Somalisi' olarak adlandırılan Somaliland, 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.