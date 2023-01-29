https://sputniknews.com.tr/20230129/rusya-disislerinden-israil-ve-filistine-catismayi-siddetlendirmeme-cagrisi-1066329276.html

Rusya Dışişleri’nden İsrail ve Filistin'e çatışmayı şiddetlendirmeme çağrısı

Rusya Dışişleri’nden İsrail ve Filistin'e çatışmayı şiddetlendirmeme çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Lavrov’un İsrailli ve Filistinli mevkidaşları ile telefonda görüşerek, bakanlara durumu kötüleştirebilecek eylemlerden kaçınma... 29.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-29T22:59+0300

2023-01-29T22:59+0300

2023-01-29T22:59+0300

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail ve Filistin dışişleri bakanları ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Açıklamada, “28 ve 29 Ocak tarihlerinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile telefon görüşmeleri yaptı. Rusya Dışişleri Bakanı, son dönemde tırmanan gerilim nedeniyle meydana gelen sivil can kayıpları ve yaralanmaları ile ilgili olarak meslektaşlarına başsağlığı diledi” ifadelerine yer verildi.Moskova'nın, Filistin-İsrail çatışma bölgesinde yeni kayıplara ve yıkıma yol açabilecek kapsamlı bir silahlı çatışmanın yeniden başlaması tehlikesi barındıran yeni şiddet dalgasından ciddi şekilde endişe duyduğu vurgulanan açıklamada, “Lavrov, İsrailli ve Filistinli ortakları azami sorumluluk ortaya koyarak durumu daha da kötüleştirebilecek her türlü eylemden kaçınmaya çağırdı. Lavrov, İsrail ve Filistin tarafları arasındaki müzakere sürecinin genel kabul görmüş uluslararası hukuk temelinde mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatılması için uluslararası arabulucular (Ortadoğu) Dörtlüsü'nün çabalarının acilen devam edilmesi gerektiğini vurguladı” denildi.

https://sputniknews.com.tr/20230129/netanyahu-binlerce-israilli-sivile-silah-ruhsati-verilmesini-saglayacak-bu-sureci-hizlandiracagiz-1066321830.html

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rusya, sergey lavrov, israil, israil-filistin, israil-filistin sorunu, ortadoğu, gerginlik, çağrı, telefon görüşmesi