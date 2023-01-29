https://sputniknews.com.tr/20230129/pakistanda-botun-alabora-olmasi-sonucu-11-ogrenci-oldu-1066317977.html

Pakistan'da botun alabora olması sonucu 11 öğrenci öldü

Pakistan'da botun alabora olması sonucu 11 öğrenci öldü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir barajda botun alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 11 öğrenci hayatını kaybetti, 8 öğrenci aranıyor. 29.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-29T13:30+0300

2023-01-29T13:30+0300

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çocuk

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Ulusal basındaki haberlere göre, Kohat bölgesinde 30 medrese öğrencisi Tanda Barajı'nda botla gezintiye çıktı.Botun alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 7 ila 11 yaşlarındaki 11 öğrenci yaşamını yitirdi, 8 öğrenci aranıyor.Polis yetkilileri, dalgıçlar tarafından kurtarılan 6 öğrencinin durumunun kritik olduğunu söyledi.Barajda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230129/pakistanda-otobus-kazasinda-44-kisi-oldu-1066317713.html

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