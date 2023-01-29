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https://sputniknews.com.tr/20230129/pakistanda-botun-alabora-olmasi-sonucu-11-ogrenci-oldu-1066317977.html
Pakistan'da botun alabora olması sonucu 11 öğrenci öldü
Pakistan'da botun alabora olması sonucu 11 öğrenci öldü
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir barajda botun alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 11 öğrenci hayatını kaybetti, 8 öğrenci aranıyor. 29.01.2023, Sputnik Türkiye
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Ulusal basındaki haberlere göre, Kohat bölgesinde 30 medrese öğrencisi Tanda Barajı'nda botla gezintiye çıktı.Botun alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 7 ila 11 yaşlarındaki 11 öğrenci yaşamını yitirdi, 8 öğrenci aranıyor.Polis yetkilileri, dalgıçlar tarafından kurtarılan 6 öğrencinin durumunun kritik olduğunu söyledi.Barajda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230129/pakistanda-otobus-kazasinda-44-kisi-oldu-1066317713.html
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pakistan, bot, çocuk
pakistan, bot, çocuk

Pakistan'da botun alabora olması sonucu 11 öğrenci öldü

13:30 29.01.2023
© İHAPakistan'da botun alabora olması sonucu 11 öğrenci öldü
Pakistan'da botun alabora olması sonucu 11 öğrenci öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2023
© İHA
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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir barajda botun alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 11 öğrenci hayatını kaybetti, 8 öğrenci aranıyor.
Ulusal basındaki haberlere göre, Kohat bölgesinde 30 medrese öğrencisi Tanda Barajı'nda botla gezintiye çıktı.
Botun alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 7 ila 11 yaşlarındaki 11 öğrenci yaşamını yitirdi, 8 öğrenci aranıyor.
Polis yetkilileri, dalgıçlar tarafından kurtarılan 6 öğrencinin durumunun kritik olduğunu söyledi.
Barajda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
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