https://sputniknews.com.tr/20230129/pakistanda-otobus-kazasinda-44-kisi-oldu-1066317713.html
Pakistan'da otobüs kazasında 44 kişi öldü
Pakistan'da otobüs kazasında 44 kişi öldü
Pakistan’ın Belucistan eyaletinde otobüsün dağ geçidinde devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 44 kişi öldü. 29.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-29T13:02+0300
2023-01-29T13:02+0300
2023-01-29T14:12+0300
dünya
pakistan
kaza
ambulans
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Ulusal basındaki haberlere göre, otobüs, Kuetta’dan Karaçi’ye giderken Lasbela bölgesinde dağ geçidinde devrildi.Polis yetkilileri, 44 kişinin öldüğü kazaya sürücünün hız kurallarına uymamasının neden olduğunu bildirdi.Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20210503/pakistanda-katliam-gibi-kaza-15-olu-20-yarali-1044417306.html
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pakistan, kaza, ambulans
Pakistan'da otobüs kazasında 44 kişi öldü
13:02 29.01.2023 (güncellendi: 14:12 29.01.2023) Abone ol
Pakistan’ın Belucistan eyaletinde otobüsün dağ geçidinde devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 44 kişi öldü.
Ulusal basındaki haberlere göre, otobüs, Kuetta’dan Karaçi’ye giderken Lasbela bölgesinde dağ geçidinde devrildi.
Polis yetkilileri, 44 kişinin öldüğü kazaya sürücünün hız kurallarına uymamasının neden olduğunu bildirdi.
Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.