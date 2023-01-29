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https://sputniknews.com.tr/20230129/pakistanda-otobus-kazasinda-44-kisi-oldu-1066317713.html
Pakistan'da otobüs kazasında 44 kişi öldü
Pakistan'da otobüs kazasında 44 kişi öldü
Pakistan’ın Belucistan eyaletinde otobüsün dağ geçidinde devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 44 kişi öldü. 29.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-29T13:02+0300
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dünya
pakistan
kaza
ambulans
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Ulusal basındaki haberlere göre, otobüs, Kuetta’dan Karaçi’ye giderken Lasbela bölgesinde dağ geçidinde devrildi.Polis yetkilileri, 44 kişinin öldüğü kazaya sürücünün hız kurallarına uymamasının neden olduğunu bildirdi.Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20210503/pakistanda-katliam-gibi-kaza-15-olu-20-yarali-1044417306.html
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pakistan, kaza, ambulans
pakistan, kaza, ambulans

Pakistan'da otobüs kazasında 44 kişi öldü

13:02 29.01.2023 (güncellendi: 14:12 29.01.2023)
© AFP 2023 / RIZWAN TABASSUMPakistan'da patlama - saldırı / ambulans
Pakistan'da patlama - saldırı / ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2023
© AFP 2023 / RIZWAN TABASSUM
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Pakistan’ın Belucistan eyaletinde otobüsün dağ geçidinde devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 44 kişi öldü.
Ulusal basındaki haberlere göre, otobüs, Kuetta’dan Karaçi’ye giderken Lasbela bölgesinde dağ geçidinde devrildi.
Polis yetkilileri, 44 kişinin öldüğü kazaya sürücünün hız kurallarına uymamasının neden olduğunu bildirdi.
Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Pakistan'da katliam gibi kaza: 15 ölü, 20 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2021
DÜNYA
Pakistan'da katliam gibi kaza: 15 ölü, 20 yaralı
3 Mayıs 2021, 23:35
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