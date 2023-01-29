Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230129/galatasaray-milli-futbolcu-kaan-ayhanin-transferi-icin-gorusmelere-basladi-1066312991.html
Galatasaray milli futbolcu Kaan Ayhan'ın transferi için görüşmelere başladı
Galatasaray milli futbolcu Kaan Ayhan'ın transferi için görüşmelere başladı
Galatasaray Kulübü, İtalya'nın Sassuolo takımında forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan'ın kiralanması için kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu. 29.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-29T01:30+0300
2023-01-29T01:30+0300
spor
transfer
galatasaray
kaan ayhan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1d/1066312836_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_0d92a6fb3e264facf1d7b49b42308210.jpg
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Kaan Ayhan'ın kulubümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü US Sassuolo Calcio s. r. l ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.Kaan Ayhan, görüşmelere başlamak için İstanbul'a geldiAilesi ve menajeriyle İstanbul'a ulaşan milli futbolcuyu, sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri karşıladı.Sözleşme hakkında gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Ayhan, kendisini bekleyen araca binip İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230124/aboubakar-kontratim-uzayacak-diye-oynamamazlik-yapmadim-1066117839.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1d/1066312836_217:0:1117:675_1920x0_80_0_0_6e1211f49c03d6bb5459c67547f5668f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
transfer, galatasaray, kaan ayhan
transfer, galatasaray, kaan ayhan

Galatasaray milli futbolcu Kaan Ayhan'ın transferi için görüşmelere başladı

01:30 29.01.2023
© AAKaan Ayhan
Kaan Ayhan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2023
© AA
Abone olTelegram
Galatasaray Kulübü, İtalya'nın Sassuolo takımında forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan'ın kiralanması için kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Kaan Ayhan'ın kulubümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü US Sassuolo Calcio s. r. l ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kaan Ayhan, görüşmelere başlamak için İstanbul'a geldi

Ailesi ve menajeriyle İstanbul'a ulaşan milli futbolcuyu, sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri karşıladı.
Sözleşme hakkında gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Ayhan, kendisini bekleyen araca binip İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı.
Vincent Aboubakar - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
SPOR
Aboubakar: Kontratım uzayacak diye oynamamazlık yapmadım
24 Ocak, 15:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала