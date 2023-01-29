https://sputniknews.com.tr/20230129/galatasaray-milli-futbolcu-kaan-ayhanin-transferi-icin-gorusmelere-basladi-1066312991.html
Galatasaray milli futbolcu Kaan Ayhan'ın transferi için görüşmelere başladı
Galatasaray milli futbolcu Kaan Ayhan'ın transferi için görüşmelere başladı
Galatasaray Kulübü, İtalya'nın Sassuolo takımında forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan'ın kiralanması için kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu. 29.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-29T01:30+0300
2023-01-29T01:30+0300
2023-01-29T01:30+0300
spor
transfer
galatasaray
kaan ayhan
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Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Kaan Ayhan'ın kulubümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü US Sassuolo Calcio s. r. l ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.Kaan Ayhan, görüşmelere başlamak için İstanbul'a geldiAilesi ve menajeriyle İstanbul'a ulaşan milli futbolcuyu, sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri karşıladı.Sözleşme hakkında gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Ayhan, kendisini bekleyen araca binip İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı.
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transfer, galatasaray, kaan ayhan
transfer, galatasaray, kaan ayhan
Galatasaray milli futbolcu Kaan Ayhan'ın transferi için görüşmelere başladı
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Galatasaray Kulübü, İtalya'nın Sassuolo takımında forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan'ın kiralanması için kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Kaan Ayhan'ın kulubümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü US Sassuolo Calcio s. r. l ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
Kaan Ayhan, görüşmelere başlamak için İstanbul'a geldi
Ailesi ve menajeriyle İstanbul'a ulaşan milli futbolcuyu, sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri karşıladı.
Sözleşme hakkında gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Ayhan, kendisini bekleyen araca binip İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı.