Aboubakar: Kontratım uzayacak diye oynamamazlık yapmadım

Beşiktaş'ın, Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımından transfer ettiği Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar, Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yeniden Beşiktaş forması giyeceği için çok mutlu olduğunun altını çizen Aboubakar, "Beşiktaş'a dönmek benim için her zaman mutluluk verici. Burası benim için bir aile. Şehri, kulübü tanıyorum. Buraya 3. kez geldim, eski mutlulukları tekrar yaşamak ve takımıma katkı sağlamak için hazırım" diye konuştu.'Takıma yardımcı olmak için büyük fedakarlık yaptım'Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş’ın şampiyon olduğu 2020-2021 sezonunda sakatlığı nedeniyle son maçlarda görev alamadığını belirtti:‘Güzel anlar yaşayacağız’Beşiktaş'taki başarılarını unutamadığını söyleyen Kamerunlu golcü, "Buradaki şampiyonluklarımı, Avrupa'daki başarılarımı asla unutmuyorum. Güzel zamanlar geçirdik. Beşiktaş'ta önceki dönemlerimde neşe içindeydim. Mutluluk içindeydim. Bu böyle devam edecek. Kupalar, başarılar kazanmak, bana gösterilen sevgiye teşekkür etmek için elimden geleni yapacağım ve güzel anlar yaşayacağız" dedi.‘Katkı vermek için geldim’Takımdaki herkesi çok özlediğinin altını çizen Aboubakar, "Buradaki herkesi çok özledim. Çalışanları, arkadaşlarımı, kulüp yönetimini, hocaları... Burada ben her zaman müthiş atmosfer içerisinde çok mutlu oldum. Necip'i çok özledim. Benim için önemli birisi. Burada olmak mutluluk verici. Futbol değişken bir oyun. Herkes hak ettiği yere gidiyor. Başarısına göre farklı yerlere gidebiliyor. Az önce de söylediğim gibi takıma katkı vermek için geldim" şeklinde konuştu.2020-2021 sezonunda kazandıkları şampiyonlukta geriden gelerek iyi bir performans gösterdiklerini sözlerine ekleyen Aboubakar, "Gelmeden önce Beşiktaş'ın son 2 maçını izledim. Konyaspor ve Ankaragücü maçlarını. Bence çok iyi bir takımımız var. İnanmalıyız. Zaten her şeyin başı inanmak. 2020 yılında da geriden geldik. Sezon başlarında gerideydik. Zorlu süreci iyi atlattık. Şu an bizim yapmamız gereken kalitemizi gösterip, daha çok odaklanmak, her maçı kazanmak için oynamak. İnandığınız zaman hiçbir şey imkansız değildir. Her şey mümkündür. Bu takım çok iyi bir takım. Ben şampiyon olacağımıza inanıyorum" cümlelerine yer verdi.‘Başka yerlerden teklifler oldu’Transfer döneminde başka takımlardan da teklif aldığını aktaran Kamerunlu futbolcu, "Ben zaten Beşiktaş'tan ayrılık sürecini anlattım. Buradan ayrılırken de son kez kalbim hep açık, bir gün geri dönebilecek şekilde ayrılmıştım. Premier Lig'den ve başka yerlerden teklifler oldu ama burayı tanıyorum. O yüzden burada daha da başarılı olabileceğimi bildiğim için, daha çok katkı sağlayacağımı bildiğim için Beşiktaş'a geldim” dedi.‘Daha iyi olacağız’Ayağının tozuyla Kayserispor maçında görev yapması sorulan Aboubakar, "Bu hocanın kararı. Çok iyi durumdayım. Maçlarda da hocamız görev verirse şans alırım" ifadelerini kullandı. Tüm oyuncuların birbirini motive etmesinin önemli olduğunu da belirten tecrübeli golcü, "Tabii ki bir takım içindeki ruh her yerde farklıdır. Her takımın kendine ait ruhu vardır. Her oyuncu benzersizdir. Kendi duyguları ve karakteri vardır. Önemli olan beraber savaşmak, birlikte bir şeyler yapmak. Takım ruhu oluşturmak. Daha iyi olacağız. Bunu burada değil, kendi aramızda konuşup, tüm oyuncuların birbirini motive etmesi, daha iyi bir atmosfere getirmesini sağlayacağız" diye konuştu.‘Sergen Yalçın’a saygı duyuyorum’Sergen Yalçın ile aralarında bir sorun olmadığını da aktaran golcü oyuncu, "Talisca ile konuşmadım. Çünkü sakattı, takımda değildi. Gustavo ile biraz konuştum. Sergen Yalçın ile ilgili ona karşı kötü bir düşüncem yok. Onunla hiçbir sıkıntım olmadı. Sadece o süreçte, tekliflerle ilgili onunla konuştum. Kendisine saygı duyuyorum. Çok büyük bir tecrübe. Kendisi saygı duyduğum bir teknik direktör" değerlendirmesinde bulundu.‘Beşiktaş'tan ayrılmak hainlik olur’Fenerbahçe ile görüştüğünü ancak Türkiye'de, Beşiktaş'tan başka bir takımda oynamayacağını vurgulayan Vincent Aboubakar, "Fenerbahçe menajerimle konuştu. Ama ben Fenerbahçe, Galatasaray ya da Başakşehir'e gitmek için Beşiktaş'tan ayrılmam. Bu hainlik olur. Burası benim için çok önemli. Diğer takımlara saygı duyuyorum ama bu benim için söz konusu bile olamaz. Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynarım" şeklinde konuştu.Valentin Rosier ile aralarında ağabey-kardeş ilişkisi olduğunu ifade eden Aboubakar, "Hayatta bazen tanıştığınız insanlar ailenizin bir parçası olur. Beşiktaş'ta bu tarzda çok insan var. Necip, Kevin N'Koudou, Rosier... Necip, saygıyı hak eden çok iyi bir karakter Beşiktaş için. Rosier'i çok seviyorum. Onunla da çok konuştum. Rosier bazen konuşulmaya, dertleşmeye ihtiyacı olan, eğlenceli bir karakter. Hayat böyle ciddi geçmemeli. Onunla aramızdaki iletişim çok iyi ve neşeli. Onun da bazen stresten rahatlaması açısından konuşmaya ihtiyacı oluyor. Onunla ağabey-kardeş ilişkimiz var” diyerek sözlerini noktaladı.

