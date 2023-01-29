https://sputniknews.com.tr/20230129/fenerbahce-jayden-oosterwoldeyi-acikladi-1066313112.html
Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde’yi açıkladı
Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde’yi açıkladı
Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin transferi için oyuncu ve kulübü Parma ile görüşmelere başlandığını açıkladı. 29.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-29T02:39+0300
2023-01-29T02:39+0300
2023-01-29T02:39+0300
spor
fenerbahçe
jayden oosterwolde
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Fenerbahçe, 21 yaşındaki sol bek Jayden Oosterwolde'nin transferi için Parma ile görüşmelere başlandığını ve oyuncunun İstanbul’a geleceğini duyurdu.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Jayden Quinn Oosterwolde'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Parma Calcio 1913 ile görüşmelere başlamıştır. Oyuncu, 29 Ocak Pazar günü görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir" denildi.Twente altyapısından çıkan Jayden Oosterwolde geçen sezonun devre arasında Parma'ya kiralandı ve gösterdiği performans sonrası 3 milyon Euro’ya kalıcı olarak transfer edildi. Hollandalı oyuncu, bu sezon ikinci ligde 18 maçta oynadı, 1 gol attı.
https://sputniknews.com.tr/20230126/pfdkden-7-super-lig-kulubune-para-cezasi-1066237271.html
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fenerbahçe, jayden oosterwolde
fenerbahçe, jayden oosterwolde
Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde’yi açıkladı
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Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin transferi için oyuncu ve kulübü Parma ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Fenerbahçe, 21 yaşındaki sol bek Jayden Oosterwolde'nin transferi için Parma ile görüşmelere başlandığını ve oyuncunun İstanbul’a geleceğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Jayden Quinn Oosterwolde'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Parma Calcio 1913 ile görüşmelere başlamıştır. Oyuncu, 29 Ocak Pazar günü görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir" denildi.
Twente altyapısından çıkan Jayden Oosterwolde geçen sezonun devre arasında Parma'ya kiralandı ve gösterdiği performans sonrası 3 milyon Euro’ya kalıcı olarak transfer edildi. Hollandalı oyuncu, bu sezon ikinci ligde 18 maçta oynadı, 1 gol attı.