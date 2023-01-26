https://sputniknews.com.tr/20230126/pfdkden-7-super-lig-kulubune-para-cezasi-1066237271.html
PFDK'dan 7 Süper Lig kulübüne para cezası
PFDK'dan 7 Süper Lig kulübüne para cezası
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 7 kulübe para cezası verdi. 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T22:36+0300
2023-01-26T22:36+0300
2023-01-26T22:36+0300
spor
pfdk
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
türkiye futbol federasyonu (tff)
süper lig
spor toto süper lig
para cezası
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TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, farklı gerekçelerle Yukatel Kayserispor'a 306 bin lira, Beşiktaş'a 275 bin 500 lira, Galatasaray'a 200 bin lira, Fenerbahçe'ye 100 bin lira, HangiKredi Ümraniyespor ile Adana Demirspor'a 56'şar bin lira ve Kasımpaşa'ya 21 bin lira para cezası verilmesine hükmetti.Kurul, Kayserispor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir ve Ümraniyespor'un bazı taraftarlarının ise elektronik bilet kapsamındaki kartlarını bloke etti.Disiplin kurulu, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da top koşturan Johan Roche'ye Yeni Malatyaspor müsabakasındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13 bin lira para cezası uyguladı.PFDK, 1. Lig'den Eyüpspor'a 50 bin lira, Yılport Samsunspor ile Bodrumspor'a 28'er bin lira, Dyorex Boluspor'a ise 17 bin 500 lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.Ayrıca, Eyüpspor, Çaykur Rizespor, Bodrumspor ve Gençlerbirliği'nde bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartları bloke edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230124/dursun-ozbek-ve-erol-bilecik-pfdkya-sevk-edildi--1066129456.html
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pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig, spor toto süper lig, para cezası
pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig, spor toto süper lig, para cezası
PFDK'dan 7 Süper Lig kulübüne para cezası
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 7 kulübe para cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, farklı gerekçelerle Yukatel Kayserispor'a 306 bin lira, Beşiktaş'a 275 bin 500 lira, Galatasaray'a 200 bin lira, Fenerbahçe'ye 100 bin lira, HangiKredi Ümraniyespor ile Adana Demirspor'a 56'şar bin lira ve Kasımpaşa'ya 21 bin lira para cezası verilmesine hükmetti.
Kurul, Kayserispor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir ve Ümraniyespor'un bazı taraftarlarının ise elektronik bilet kapsamındaki kartlarını bloke etti.
Disiplin kurulu, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da top koşturan Johan Roche'ye Yeni Malatyaspor müsabakasındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13 bin lira para cezası uyguladı.
PFDK, 1. Lig'den Eyüpspor'a 50 bin lira, Yılport Samsunspor ile Bodrumspor'a 28'er bin lira, Dyorex Boluspor'a ise 17 bin 500 lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.
Ayrıca, Eyüpspor, Çaykur Rizespor, Bodrumspor ve Gençlerbirliği'nde bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartları bloke edildi.