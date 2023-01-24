Dursun Özbek ve Erol Bilecik PFDK’ya sevk edildi

“Adana Demirspor Kulübü’nün 20.01.2023 tarihinde oynanan Adana Demirspor - Giresunspor Spor Toto Süper lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle futbol disiplin talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine, aynı müsabakada Giresunspor Kulübü’nün Antrenörü Sinan Közen’in “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. ’nün 20.01.2023 tarihinde oynanan Adana Demirspor - Giresunspor Spor Toto Süper lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle futbol disiplin talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine, aynı müsabakada Giresunspor Kulübü’nün Antrenörü Sinan Közen’in “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kasımpaşa Kulübü’nün 21.01.2023 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Medipol Başakşehir FK Spor Toto Süper Lig müsabakasında “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. ’nün 21.01.2023 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Medipol Başakşehir FK Spor Toto Süper Lig müsabakasında “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Medipol Başakşehir FK Kulübü’nün 21.01.2023 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Medipol Başakşehir FK Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. ’nün 21.01.2023 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Medipol Başakşehir FK Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Antalyaspor Kulübü futbolcusu Luiz Adriano Souza Da Silva’nın 21.01.2023 tarihinde oynanan Galatasaray - FT Antalyaspor Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 22.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. futbolcusu Luiz Adriano Souza Da Silva’nın 21.01.2023 tarihinde oynanan Galatasaray - FT Antalyaspor Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 22.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kayserispor Kulübü’nün 22.01.2023 tarihinde oynanan Kayserispor - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı’nın aynı müsabakadaki “hakem soyunma odası koridorlarındaki hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 24.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine, Kayserispor Kulübü görevlileri Çetin Uzuno, Alper Türkmen, Tayfun Ramazan Yıldırım, Hakan Pazan, Ali Türkmen, Ahmet Dirgenali, Zehra Taşyürek, Murat Korucu, Güler Erkılıç, Tugay Akın, Bünyamin Erol’un aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/4 maddesi uyarınca 24.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. ’nün 22.01.2023 tarihinde oynanan Kayserispor - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı’nın aynı müsabakadaki “hakem soyunma odası koridorlarındaki hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 24.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine, Kayserispor Kulübü görevlileri Çetin Uzuno, Alper Türkmen, Tayfun Ramazan Yıldırım, Hakan Pazan, Ali Türkmen, Ahmet Dirgenali, Zehra Taşyürek, Murat Korucu, Güler Erkılıç, Tugay Akın, Bünyamin Erol’un aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/4 maddesi uyarınca 24.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Beşiktaş Kulübü, Kayserispor ile oynanan müsabakada “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “ merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Beşiktaşlı futbolcu Valentin Andre Henri Rosier’in aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 23.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. , Kayserispor ile oynanan müsabakada “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “ merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Beşiktaşlı futbolcu Valentin Andre Henri Rosier’in aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 23.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Ümraniyespor Kulübü’nün 23.01.2023 tarihinde oynanan Ümraniyespor - Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Ümraniyespor Kulübü Teknik Sorumlusu Recep Uçar’ın müsabaka sonrası flaş röportajdaki açıklamalarında yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. ’nün 23.01.2023 tarihinde oynanan Ümraniyespor - Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Ümraniyespor Kulübü Teknik Sorumlusu Recep Uçar’ın müsabaka sonrası flaş röportajdaki açıklamalarında yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe Kulübü’nün 23.01.2023 tarihinde oynanan Ümraniyespor - Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklama suretiyle “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Fenerbahçe Kulübü İdarecisi Erol Bilecik’in müsabaka sonrası kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan“hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. ’nün 23.01.2023 tarihinde oynanan Ümraniyespor - Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklama suretiyle “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Fenerbahçe Kulübü İdarecisi Erol Bilecik’in müsabaka sonrası kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan“hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.