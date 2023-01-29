https://sputniknews.com.tr/20230129/ertugrul-ozkok-evde-bulundugum-gunlerde-artik-her-gun-ic-camasiri-degistirmiyorum-1066319483.html

Ertuğrul Özkök: Evde bulunduğum günlerde artık her gün iç çamaşırı değiştirmiyorum

Ertuğrul Özkök: Evde bulunduğum günlerde artık her gün iç çamaşırı değiştirmiyorum

Ertuğrul Özkök, su sıkıntısı ve deterjan kullanımının zararlarından dolayı 'iç çamaşırı değiştirme' konusunda daha hassas olduğunu belirtti ve "Evde bulunduğum... 29.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-29T14:35+0300

2023-01-29T14:35+0300

2023-01-29T14:35+0300

yaşam

su

kuraklık

bulaşık deterjanı

çevre

ertuğrul özkök

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101753/97/1017539745_0:59:1025:636_1920x0_80_0_0_b5a0d82918a70838108ab8e4852278aa.jpg

Gazeteci Ertuğrul Özkök, su sıkıntısı ve deterjan kullanımına ilişkin, uzay istasyonunda bulunan astronotların çamaşır yıkama yöntemlerini anlattı.Özkök, Las Vegas’ta düzenlenen bir teknoloji fuarında kuru bir şekilde çamaşır yıkama yönteminin olduğundan bahsedildiğini anlattı ve "Meğer uzaya gönderilen astronotların en büyük sorunlarından biri iç çamaşırları imiş. Çünkü uzay aracının içinde çamaşır yıkamak mümkün değilmiş. Meğer uzaya gönderilen astronotların en büyük sorunlarından biri iç çamaşırları imiş. Çünkü uzay aracının içinde çamaşır yıkamak mümkün değilmiş. İşte bu nedenle P&G ile NASA ortak bir proje yapmaya karar vermişler. Uzayda kuru sistem çamaşır yıkama. Şimdi uzayda yapılan bu çalışmaların hepimizin günlük hayatına yansıması da mümkün olacak" ifadelerini kullandı.Evde sık çamaşır yıkanması sonucunda su ve deterjan israfının olacağına dikkat çeken Özkök, kendisinin de bireysel olarak da su kullanımına dikkat ettiğini belirtti ve "Bana gelince…Geçen yıl bir karar aldım. Evde bulunduğum günlerde artık her gün iç çamaşırı değiştirmiyorum. Çünkü kullanılan su ve deterjanın genç insanlara bırakacağım dünyaya verdiği zarar beni çok rahatsız ediyor. Yaz aylarında bazen aynı tişörtü 3-4 gün giydiğim bile oluyor. Tabii her gün iç çamaşırı değiştiren bir insan için buna alışmak kolay değil. Ne var ki çocuklarımıza bırakacağımız dünya beni çok düşündürmeye başladı" ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230125/2022nin-tarihin-en-sicak-5-yili-oldugunu-aciklayan-nasa-bu-daha-baslangic-1066163850.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

su, kuraklık, bulaşık deterjanı, çevre, ertuğrul özkök