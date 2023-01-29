https://sputniknews.com.tr/20230129/ertugrul-ozkok-evde-bulundugum-gunlerde-artik-her-gun-ic-camasiri-degistirmiyorum-1066319483.html
Ertuğrul Özkök: Evde bulunduğum günlerde artık her gün iç çamaşırı değiştirmiyorum
Ertuğrul Özkök: Evde bulunduğum günlerde artık her gün iç çamaşırı değiştirmiyorum
Ertuğrul Özkök, su sıkıntısı ve deterjan kullanımının zararlarından dolayı 'iç çamaşırı değiştirme' konusunda daha hassas olduğunu belirtti ve "Evde bulunduğum... 29.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-29T14:35+0300
2023-01-29T14:35+0300
2023-01-29T14:35+0300
yaşam
su
kuraklık
bulaşık deterjanı
çevre
ertuğrul özkök
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Gazeteci Ertuğrul Özkök, su sıkıntısı ve deterjan kullanımına ilişkin, uzay istasyonunda bulunan astronotların çamaşır yıkama yöntemlerini anlattı.Özkök, Las Vegas’ta düzenlenen bir teknoloji fuarında kuru bir şekilde çamaşır yıkama yönteminin olduğundan bahsedildiğini anlattı ve "Meğer uzaya gönderilen astronotların en büyük sorunlarından biri iç çamaşırları imiş. Çünkü uzay aracının içinde çamaşır yıkamak mümkün değilmiş. Meğer uzaya gönderilen astronotların en büyük sorunlarından biri iç çamaşırları imiş. Çünkü uzay aracının içinde çamaşır yıkamak mümkün değilmiş. İşte bu nedenle P&G ile NASA ortak bir proje yapmaya karar vermişler. Uzayda kuru sistem çamaşır yıkama. Şimdi uzayda yapılan bu çalışmaların hepimizin günlük hayatına yansıması da mümkün olacak" ifadelerini kullandı.Evde sık çamaşır yıkanması sonucunda su ve deterjan israfının olacağına dikkat çeken Özkök, kendisinin de bireysel olarak da su kullanımına dikkat ettiğini belirtti ve "Bana gelince…Geçen yıl bir karar aldım. Evde bulunduğum günlerde artık her gün iç çamaşırı değiştirmiyorum. Çünkü kullanılan su ve deterjanın genç insanlara bırakacağım dünyaya verdiği zarar beni çok rahatsız ediyor. Yaz aylarında bazen aynı tişörtü 3-4 gün giydiğim bile oluyor. Tabii her gün iç çamaşırı değiştiren bir insan için buna alışmak kolay değil. Ne var ki çocuklarımıza bırakacağımız dünya beni çok düşündürmeye başladı" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230125/2022nin-tarihin-en-sicak-5-yili-oldugunu-aciklayan-nasa-bu-daha-baslangic-1066163850.html
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su, kuraklık, bulaşık deterjanı, çevre, ertuğrul özkök
su, kuraklık, bulaşık deterjanı, çevre, ertuğrul özkök
Ertuğrul Özkök: Evde bulunduğum günlerde artık her gün iç çamaşırı değiştirmiyorum
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Ertuğrul Özkök, su sıkıntısı ve deterjan kullanımının zararlarından dolayı 'iç çamaşırı değiştirme' konusunda daha hassas olduğunu belirtti ve "Evde bulunduğum günlerde artık her gün iç çamaşırı değiştirmiyorum" dedi.
Gazeteci Ertuğrul Özkök, su sıkıntısı ve deterjan kullanımına ilişkin, uzay istasyonunda bulunan astronotların çamaşır yıkama yöntemlerini anlattı.
Özkök, Las Vegas’ta düzenlenen bir teknoloji fuarında kuru bir şekilde çamaşır yıkama yönteminin olduğundan bahsedildiğini anlattı ve "Meğer uzaya gönderilen astronotların en büyük sorunlarından biri iç çamaşırları imiş. Çünkü uzay aracının içinde çamaşır yıkamak mümkün değilmiş. Meğer uzaya gönderilen astronotların en büyük sorunlarından biri iç çamaşırları imiş. Çünkü uzay aracının içinde çamaşır yıkamak mümkün değilmiş. İşte bu nedenle P&G ile NASA ortak bir proje yapmaya karar vermişler. Uzayda kuru sistem çamaşır yıkama. Şimdi uzayda yapılan bu çalışmaların hepimizin günlük hayatına yansıması da mümkün olacak" ifadelerini kullandı.
Evde sık çamaşır yıkanması sonucunda su ve deterjan israfının olacağına dikkat çeken Özkök, kendisinin de bireysel olarak da su kullanımına dikkat ettiğini belirtti ve "Bana gelince…Geçen yıl bir karar aldım. Evde bulunduğum günlerde artık her gün iç çamaşırı değiştirmiyorum. Çünkü kullanılan su ve deterjanın genç insanlara bırakacağım dünyaya verdiği zarar beni çok rahatsız ediyor. Yaz aylarında bazen aynı tişörtü 3-4 gün giydiğim bile oluyor. Tabii her gün iç çamaşırı değiştiren bir insan için buna alışmak kolay değil. Ne var ki çocuklarımıza bırakacağımız dünya beni çok düşündürmeye başladı" ifadesini kullandı.