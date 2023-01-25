https://sputniknews.com.tr/20230125/2022nin-tarihin-en-sicak-5-yili-oldugunu-aciklayan-nasa-bu-daha-baslangic-1066163850.html

2022'nin tarihin en sıcak 5. yılı olduğunu açıklayan NASA: Bu daha başlangıç...

2022'nin tarihin en sıcak 5. yılı olduğunu açıklayan NASA: Bu daha başlangıç...

ABD'li iklim uzmanları, 2022'deki sıcaklıkların tarihteki en sıcak 5. yıl olduğunu ve bu dönemde küresel sıcaklığın 1.6 Fahrenheit derece arttığını açıkladı... 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T15:37+0300

2023-01-25T15:37+0300

2023-01-25T15:43+0300

yaşam

küresel ısınma

nasa

amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)

en sıcak yıl

rekor

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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yayınladığı bir basın açıklamasında küresel sıcaklığın giderek yükselmeye devam ettiğini, tarihin en sıcak 5. yılı olarak rekor kıran 2022 yılında sıcaklık artışının 1.6 Fahrenheit derece olduğunu bildirdi. Söz konusu artış, 1951 ila 1980 yılları arasında kaydedilen artıştan daha fazla. Uzmanlara göre iklim değişikliğinin yavaşlaması gibi bir işaret görülmediği için gelecek yıllarda daha fazla rekorun kırılması kaçınılmaz. NASA yöneticisi Bill Nelson, "Bu ısınma trendi endişe verici. Isınmakta olan iklimimiz zaten bir iz bırakıyor. Orman yangınları artıyor, kasırgalar güçleniyor, kuraklık etkisini arttırıyor, su seviyeleri yükseliyor." dedi. NASA'ya göre bu, küresel ısınmanın sonuçları bakımından yalnızca bir başlangıç olacak.Antarktika'daki araştırma istasyonlarının yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki hava istasyonlarından alınan verilerin bir araya getirilmesiyle ortaya çıkan bu tabloyu değerlendiren ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) de 1880 yılında başladıkları ölçümlere göre 2022'nin şimdiye kadarki en sıcak 6. yıl olduğunu bildirdi. Buna göre, Dünya şu anda 19. yüzyıla kıyasla 2 derece daha sıcak.NASA'daki iklim modelleme merkezi GISS'in Direktörü Gavin Schmidt, "Isınma eğiliminin nedeni, insanların atmosfere muazzam miktarlarda sera gazı pompalamaya devam etmesi ve bunun uzun vadeli küresel sonuçlarının da devam edecek olması" dedi. Sera gazı salınımları 2020'de koronavirüs salgını nedeniyle yavaşlamış olsa da, iklim uzmanları salgından sonra gelen normalleşmeyle salınım hızının yeniden artış gösterdiğini ve 2022'de karbondioksit gazı salınımının rekor kırdığını kaydetti. Bilim insanları, metan adı verilen bir başka sera gazının da bu süreçte atmosfere büyük miktarlarda salındığını keşfetti.Isınan hava gezegenimizi çok farklı şekillerde etkilemeye devam ediyor. Kuzey Kutbu küresel ortalamanın dört katı daha fazla eğilimlerini gösterirken, dünyanın çeşitli yerlerinde artan sağanak yağışlar, tropik fırtınalar ve 2022'de Pakistan'ın büyük bir kısmını sular altında bırakan yağmurlar gibi felaketler meydana geliyor. Artan sıcaklıklar bir yandan da pek çok yerde daha önce görülmemiş kuraklıklara neden oluyor.Bilim insanları üst üste üçüncü La Nina yılının yaşanmış olmasına rağmen 2022'nin en sıcak yıl olarak rekor kırmasının oldukça şaşırtıcı olduğunu, La Nina olmasaydı sıcaklıkların çok daha yüksek bir artış kaydedebileceğini belirtiyor.

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küresel ısınma, nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), en sıcak yıl, rekor