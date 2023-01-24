https://sputniknews.com.tr/20230124/istanbulda-1-yil-once-kar-yagisi-yollari-kapatirken-bugunse-hava-gunesli-kurakliktan-korkuyoruz-1066122715.html

İstanbul'da 1 yıl önce kar yağışı yolları kapatırken, bugünse hava güneşli: 'Kuraklıktan korkuyoruz'

İstanbul'da 1 yıl önce kar yağışı yolları kapatırken, bugünse hava güneşli: 'Kuraklıktan korkuyoruz'

İstanbul’da genelinde 1 yıl önce yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle yolları kapanmış araçlar yollarda kalmıştı. Bu yıl ise, aynı tarihte güneşli hava hakim... 24.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-24T17:01+0300

2023-01-24T17:01+0300

2023-01-24T17:15+0300

istanbul

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kar

kuraklık

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İstanbul genelinde 24 Ocak 2022 tarihinde yoğun kar yağışı nedeniyle şehirdeki tüm ana arterler kapanmıştı. Otobüsler, metrobüsler başta olmak üzere birçok toplu taşımanın seyrini de etkileyen yağışta vatandaşlar işlerinden evine dönemezken, yollarda kalmıştı. 1 yıl önce kar yağışı yaşanırken bu yıl kente henüz kar düşmezken, İstanbul kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. 2 gün boyunca kapalı kalan Büyükçekmece-Esenyurt - Hadımköy Yolu'nda güneşli hava ve akıcı trafik hakim. Vatandaşlar ise güneşli hava nedeniyle endişesini dile getirdi. 24 Ocak 2022'de kapalı kalan yollar drone ile da görüntülendi.Kuraklıktan korktuğunu belirten Mustafa Gündoğan, “Mevsim olarak normal gitmediğini düşüyorum. Kuraklıktan korkuyoruz. Korkuyoruz endişeleniyoruz. Karın yağmasını bekliyoruz. Haziran’da Temmuz’da kar yağışı olsa hiç şaşırmayız” dedi.Küresel ısınma herkesi rahatsız ediyor diyen Zeynep kızgın, “Genel olarak küresel ısınma her kesi rahatsız ediyor. Olabilecekleri az çok tahmin edebiliyoruz. Yazı seven biriyim ama yağmuru da karada ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230123/meteorolojiden-yurt-genelinde-pus-ve-sis-uyarisi-1066056584.html

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