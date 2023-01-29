https://sputniknews.com.tr/20230129/cinde-kovid-19-salginina-bahar-bayrami-etkisi-olumlerde-dusus-kaydedildi-1066329703.html

Çin'de Kovid-19 salgınına Bahar Bayramı etkisi: Ölümlerde düşüş kaydedildi

Çin'de Kovid-19 salgınına Bahar Bayramı etkisi: Ölümlerde düşüş kaydedildi

Hastane kayıtlarına göre, 20-26 Ocak haftasında 6 bin 364 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, can kaybı sayısı önceki haftaya kıyasla yarıya yakın... 29.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-29T23:06+0300

2023-01-29T23:06+0300

2023-01-29T23:06+0300

koronavirüs

çin

çin halk cumhuriyeti

kovid-19

salgın

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bahar bayramı

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Çin'de ay takvimine göre yeni yılın kutlandığı 7 günlük Bahar Bayramı tatilinde Kovid-19'a bağlı ölümlerin azaldığı bildirildi. Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nden (CDC) yapılan açıklamada, 20-26 Ocak'ta hastanelerde virüse bağlı 6 bin 364 ölümün kayıtlara geçtiği belirtildi.Açıklamada, 289 hastanın virüse bağlı solunum yetmezliğinden, 6 bin 75 hastanın ise virüsün ağırlaştırdığı kronik hastalıklara bağlı komplikasyonlardan yaşamını yitirdiği kaydedildi.Ölümlerin sayısı, 12 bin 658 ölümün bildirildiği 13-19 Ocak haftasına kıyasla yarıya yakın azalırken, yeni açıklanan rakamlarla Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığı 7 Aralık 2022'den itibaren doğrulanan can kayıplarının sayısı 78 bin 960'a çıktı.215 bin 958 hastanın tedavisi sürüyor, hastanelere başvuru düşüşteKovid-19 nedeniyle halen 26 bin 156'sı ağır, 215 bin 958 hasta hastanelerde tedavi edilirken, hasta sayısı da önceki haftaya göre yarı yarıya azaldı.CDC'nin bu hafta içinde paylaştığı verilere göre, ülkede Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından hasta sayısı ve virüse bağlı ölümler son bir ayda azalma eğilimine girmişti.Hastanelere ve kliniklere başvuranların sayısı, 23 Aralık 2022'de 2 milyon 860 milyon ile en yüksek sayıya ulaşırken bir ayda yüzde 97.8 azalarak 23 Ocak'ta 63 bine düşmüştü.Tedavi görenlerin sayısı da 5 Ocak'ta 1 milyon 630 bin ile en yüksek noktaya çıkarken, yüzde 84,8 azalarak 23 Ocak'ta 248 bine gerilemişti.4 Ocak'ta 4 bin 273 ile en yüksek seviyeye ulaşan günlük ölüm sayısı ise 23 Aralık'ta 896'ya düşerek yüzde 79 azalmıştı.CDC Baş Epidemiyoloğu Vu Zunyou, 22 Ocak'ta, tedbirlerin kaldırılmasının ardından geçen sürede 1.4 milyarlık Çin nüfusunun yüzde 80'inden fazlasının enfekte olduğunun tahmin edildiğini bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230104/cinden-koronavirus-testi-isteyen-ulkelere-misilleme-tehdidi-karsilik-verecegiz-1065360405.html

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