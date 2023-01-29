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https://sputniknews.com.tr/20230129/cin-japonyaya-vizeleri-yeniden-baslatti-1066328479.html
Çin, Japonya'ya vizeleri yeniden başlattı
Çin, Japonya'ya vizeleri yeniden başlattı
Çin, Japonya'nın Çin'den gelen yolculara uyguladığı Kovid-19 tedbirlerine karşılık askıya aldığı vize işlemlerini yeniden başlattığını bildirdi. 29.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-29T22:06+0300
2023-01-29T22:06+0300
dünya
çin
çin halk cumhuriyeti
japonya
vize
onay
iptal
yasak
kovid-19
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Çin'in Tokyo Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Japon vatandaşlarının vize başvuru ve onay işlemlerinin sürdürüleceği belirtildi.Açıklamada, tutum değişikliğinin sebebi belirtilmezken, karar Japonya'nın Pekin Büyükelçiliği'nin 27 Ocak'ta Kovid-19 salgını nedeniyle sınırlandırdığı vize hizmetlerinin normal akışına döneceğini açıklamasının ardından geldi.Japonya, Çin'in Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılmasının ardından 8 Ocak'tan itibaren sınırlarını dünyaya açacağını duyurması üzerine sınır aşırı yayılma endişesiyle Çin'den gelen yolculara tedbir alacağını bildiren ülkeler arasında yer almıştı.Tokyo yönetimi, Çin'den gelen yolculara test zorunluluğu getirirken bazı şehirlere uçuşları askıya almıştı.Çin, yolculara yönelik kısıtlamalara karşılık, Japonya ve benzer tedbirleri alan Güney Kore'ye genel amaçlı vize işlemlerini durdurmuş ve ardından liman vizeleri ile kısa süreli vizesiz geçiş düzenlemelerini askıya almıştı.Birçok ülkenin, Çin ve bölgelerinden seyahat edenlere yönelik önlemlerini duyurmasının ardından Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, önlemlerden bazılarının 'orantısız' ve 'kabul edilmez' olduğunu, siyasi ve ayrımcı amaçlar için kullanıldığını savunarak, "Farklı durumlara yanıt olarak, karşılıklılık esasına göre, mukabil tedbirler alacağız" ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230128/cinden-uluslararasi-olimpiyat-komitesine-destek-rusyaya-uygulanan-yaptirim-kaldirilsin-1066302529.html
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çin halk cumhuriyeti
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çin, çin halk cumhuriyeti, japonya, vize, onay, iptal, yasak, kovid-19
çin, çin halk cumhuriyeti, japonya, vize, onay, iptal, yasak, kovid-19

Çin, Japonya'ya vizeleri yeniden başlattı

22:06 29.01.2023
© REUTERSÇin - Japonya
Çin - Japonya - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2023
© REUTERS
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Çin, Japonya'nın Çin'den gelen yolculara uyguladığı Kovid-19 tedbirlerine karşılık askıya aldığı vize işlemlerini yeniden başlattığını bildirdi.
Çin'in Tokyo Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Japon vatandaşlarının vize başvuru ve onay işlemlerinin sürdürüleceği belirtildi.
Açıklamada, tutum değişikliğinin sebebi belirtilmezken, karar Japonya'nın Pekin Büyükelçiliği'nin 27 Ocak'ta Kovid-19 salgını nedeniyle sınırlandırdığı vize hizmetlerinin normal akışına döneceğini açıklamasının ardından geldi.
Japonya, Çin'in Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılmasının ardından 8 Ocak'tan itibaren sınırlarını dünyaya açacağını duyurması üzerine sınır aşırı yayılma endişesiyle Çin'den gelen yolculara tedbir alacağını bildiren ülkeler arasında yer almıştı.
Tokyo yönetimi, Çin'den gelen yolculara test zorunluluğu getirirken bazı şehirlere uçuşları askıya almıştı.
Çin, yolculara yönelik kısıtlamalara karşılık, Japonya ve benzer tedbirleri alan Güney Kore'ye genel amaçlı vize işlemlerini durdurmuş ve ardından liman vizeleri ile kısa süreli vizesiz geçiş düzenlemelerini askıya almıştı.
Birçok ülkenin, Çin ve bölgelerinden seyahat edenlere yönelik önlemlerini duyurmasının ardından Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, önlemlerden bazılarının 'orantısız' ve 'kabul edilmez' olduğunu, siyasi ve ayrımcı amaçlar için kullanıldığını savunarak, "Farklı durumlara yanıt olarak, karşılıklılık esasına göre, mukabil tedbirler alacağız" ifadelerini kullanmıştı.
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