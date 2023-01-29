https://sputniknews.com.tr/20230129/bu-robot-eriyerek-hapishaneden-kacti-1066319883.html
Bu robot eriyerek hapishaneden kaçtı
Bu robot eriyerek hapishaneden kaçtı
Bilim insanları eriyebilen bir robot icat etti. Minyatür robot sıvı hale gelerek hapishaneden işte böyle kaçtı. 29.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-29T14:44+0300
2023-01-29T14:44+0300
2023-01-29T14:46+0300
yaşam
robot
hapis
hong kong
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1d/1066320002_60:0:940:495_1920x0_80_0_0_812354212a68ab66167f4a65d85f3a9c.jpg
Bilim insanları eriyebilen bir robot icat etti. Hong Kong Üniversitesi'nde üretilen robotta 29.8 derecede erimeye uygun olan, galyum elementi kullanıldı. Manyetik parçacıklar eklenerek, hem malzemenin ısınmasını hem de robotun hareket etmesini sağlandı. Minyatür robot böylece eriyerek hapishane maketinden kurtuldu.
https://sputniknews.com.tr/20230121/arastirma-turkiyede-imalat-sektoru-calisanlari-robotlara-yonelik-olasi-siber-saldiridan-endiseli-1066006971.html
hong kong
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1d/1066320002_170:0:830:495_1920x0_80_0_0_b3cbdb3c1d146240fa6e76828369894e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
robot, hapis, hong kong
Bu robot eriyerek hapishaneden kaçtı
14:44 29.01.2023 (güncellendi: 14:46 29.01.2023) Abone ol
Bilim insanları eriyebilen bir robot icat etti. Minyatür robot sıvı hale gelerek hapishaneden işte böyle kaçtı.
Bilim insanları eriyebilen bir robot icat etti.
Hong Kong Üniversitesi'nde üretilen robotta 29.8 derecede erimeye uygun olan, galyum elementi kullanıldı.
Manyetik parçacıklar eklenerek, hem malzemenin ısınmasını hem de robotun hareket etmesini sağlandı. Minyatür robot böylece eriyerek hapishane maketinden kurtuldu.