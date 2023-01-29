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https://sputniknews.com.tr/20230129/bu-robot-eriyerek-hapishaneden-kacti-1066319883.html
Bu robot eriyerek hapishaneden kaçtı
Bu robot eriyerek hapishaneden kaçtı
Bilim insanları eriyebilen bir robot icat etti. Minyatür robot sıvı hale gelerek hapishaneden işte böyle kaçtı. 29.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-29T14:44+0300
2023-01-29T14:46+0300
yaşam
robot
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Bilim insanları eriyebilen bir robot icat etti. Hong Kong Üniversitesi'nde üretilen robotta 29.8 derecede erimeye uygun olan, galyum elementi kullanıldı. Manyetik parçacıklar eklenerek, hem malzemenin ısınmasını hem de robotun hareket etmesini sağlandı. Minyatür robot böylece eriyerek hapishane maketinden kurtuldu.
https://sputniknews.com.tr/20230121/arastirma-turkiyede-imalat-sektoru-calisanlari-robotlara-yonelik-olasi-siber-saldiridan-endiseli-1066006971.html
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robot, hapis, hong kong
robot, hapis, hong kong

Bu robot eriyerek hapishaneden kaçtı

14:44 29.01.2023 (güncellendi: 14:46 29.01.2023)
© Fotoğraf : Twitter Bu robot eriyerek hapishaneden kaçtı
Bu robot eriyerek hapishaneden kaçtı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2023
© Fotoğraf : Twitter
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Bilim insanları eriyebilen bir robot icat etti. Minyatür robot sıvı hale gelerek hapishaneden işte böyle kaçtı.
Bilim insanları eriyebilen bir robot icat etti.
Hong Kong Üniversitesi'nde üretilen robotta 29.8 derecede erimeye uygun olan, galyum elementi kullanıldı.
Manyetik parçacıklar eklenerek, hem malzemenin ısınmasını hem de robotun hareket etmesini sağlandı. Minyatür robot böylece eriyerek hapishane maketinden kurtuldu.
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