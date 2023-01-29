https://sputniknews.com.tr/20230129/bu-robot-eriyerek-hapishaneden-kacti-1066319883.html

Bu robot eriyerek hapishaneden kaçtı

Bu robot eriyerek hapishaneden kaçtı

Bilim insanları eriyebilen bir robot icat etti. Minyatür robot sıvı hale gelerek hapishaneden işte böyle kaçtı. 29.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-29T14:44+0300

2023-01-29T14:44+0300

2023-01-29T14:46+0300

yaşam

robot

hapis

hong kong

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Bilim insanları eriyebilen bir robot icat etti. Hong Kong Üniversitesi'nde üretilen robotta 29.8 derecede erimeye uygun olan, galyum elementi kullanıldı. Manyetik parçacıklar eklenerek, hem malzemenin ısınmasını hem de robotun hareket etmesini sağlandı. Minyatür robot böylece eriyerek hapishane maketinden kurtuldu.

https://sputniknews.com.tr/20230121/arastirma-turkiyede-imalat-sektoru-calisanlari-robotlara-yonelik-olasi-siber-saldiridan-endiseli-1066006971.html

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robot, hapis, hong kong