https://sputniknews.com.tr/20230121/arastirma-turkiyede-imalat-sektoru-calisanlari-robotlara-yonelik-olasi-siber-saldiridan-endiseli-1066006971.html
Araştırma: Türkiye'de imalat sektörü çalışanları robotlara yönelik olası siber saldırıdan endişeli
Araştırma: Türkiye'de imalat sektörü çalışanları robotlara yönelik olası siber saldırıdan endişeli
Kaspersky araştırmasına göre Türkiye’deki imalat şirketlerinde çalışanların yüzde 80'i robotlara yönelik olası siber saldırılar nedeniyle önemli riskler... 21.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-21T11:06+0300
2023-01-21T11:06+0300
2023-01-21T11:06+0300
yaşam
türkiye
kaspersky
robot
siber saldırı
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Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, çalışanların yüzde 61’i bir siber saldırı durumunda robotlar tarafından yürütülen üretim süreçlerinin kesintiye uğrayabileceğini ve birkaç hafta hatta daha uzun süre durabileceğini düşünüyor.Çalışanların yalnızca yüzde 18’i bir siber saldırı durumunda devre dışı kalan robotların hemen onarılabileceğine inanıyor ve yüzde 19’u bunun birkaç gün sürebileceğini söylüyor.Çalışanların yarısından fazlası kurtarma operasyonlarının daha da süreceğini düşünüyor. Yüzde 50’si birkaç haftadan yarım yıla kadar süreceğini, yüzde 8'i 7 aydan 1 yıla kadar süreceğini düşünüyor ve yüzde 3’ü robotlara yönelik bir siber saldırı durumunda üretim kesintisinin bir yıldan fazla süreceğine inanıyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen KasperskyOS İş Birimi Başkanı Andrey Suvorov, robotlar konusunda bir çok çalışanın kafasının karışık olduğunu belirterek, "Güvenlik konusuna daha fazla dikkat edilmesi gerektiğine inanıyorlar ve siber saldırıdan sonra bir robotun ne kadar çabuk tamir edilebileceği konusunda şüpheleri var. Aslında, modern endüstriyel IoT sistemlerinin düzgün çalışması ve korunması, içindeki tüm karmaşık akıllı cihazlarla ilgili endişelerle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.Suvorov, şu değerlendirmelerde bulundu:
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türkiye, kaspersky, robot, siber saldırı
türkiye, kaspersky, robot, siber saldırı
Araştırma: Türkiye'de imalat sektörü çalışanları robotlara yönelik olası siber saldırıdan endişeli
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Kaspersky araştırmasına göre Türkiye’deki imalat şirketlerinde çalışanların yüzde 80'i robotlara yönelik olası siber saldırılar nedeniyle önemli riskler olduğuna inanıyor.
Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, çalışanların yüzde 61’i bir siber saldırı durumunda robotlar tarafından yürütülen üretim süreçlerinin kesintiye uğrayabileceğini ve birkaç hafta hatta daha uzun süre durabileceğini düşünüyor.
Çalışanların yalnızca yüzde 18’i bir siber saldırı durumunda devre dışı kalan robotların hemen onarılabileceğine inanıyor ve yüzde 19’u bunun birkaç gün sürebileceğini söylüyor.
Çalışanların yarısından fazlası kurtarma operasyonlarının daha da süreceğini düşünüyor. Yüzde 50’si birkaç haftadan yarım yıla kadar süreceğini, yüzde 8'i 7 aydan 1 yıla kadar süreceğini düşünüyor ve yüzde 3’ü robotlara yönelik bir siber saldırı durumunda üretim kesintisinin bir yıldan fazla süreceğine inanıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen KasperskyOS İş Birimi Başkanı Andrey Suvorov, robotlar konusunda bir çok çalışanın kafasının karışık olduğunu belirterek, "Güvenlik konusuna daha fazla dikkat edilmesi gerektiğine inanıyorlar ve siber saldırıdan sonra bir robotun ne kadar çabuk tamir edilebileceği konusunda şüpheleri var. Aslında, modern endüstriyel IoT sistemlerinin düzgün çalışması ve korunması, içindeki tüm karmaşık akıllı cihazlarla ilgili endişelerle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.
Suvorov, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bu nedenle, belirli kurumsal birimleri veya tüm BT sistemini korumak için Siber Bağışıklık çözümleri sunarak endüstriyel robotları, ICS makinelerini veya otonom araçları, genel geçer güvenlik araçlarını bile kullanmadan çoğu siber saldırıya karşı bağışık hale getiriyoruz. Örneğin, Kaspersky IoT Secure Gateway'ler BT sistemini koruyabilir ve saha düzeyindeki verileri güvenli bir şekilde toplayıp dijital platformlara ileterek ekipman ve üretim süreçlerinin tam ve güvenilir resmini sağlar."