https://sputniknews.com.tr/20230121/arastirma-turkiyede-imalat-sektoru-calisanlari-robotlara-yonelik-olasi-siber-saldiridan-endiseli-1066006971.html

Araştırma: Türkiye'de imalat sektörü çalışanları robotlara yönelik olası siber saldırıdan endişeli

Araştırma: Türkiye'de imalat sektörü çalışanları robotlara yönelik olası siber saldırıdan endişeli

Kaspersky araştırmasına göre Türkiye’deki imalat şirketlerinde çalışanların yüzde 80'i robotlara yönelik olası siber saldırılar nedeniyle önemli riskler... 21.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-21T11:06+0300

2023-01-21T11:06+0300

2023-01-21T11:06+0300

yaşam

türkiye

kaspersky

robot

siber saldırı

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Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, çalışanların yüzde 61’i bir siber saldırı durumunda robotlar tarafından yürütülen üretim süreçlerinin kesintiye uğrayabileceğini ve birkaç hafta hatta daha uzun süre durabileceğini düşünüyor.Çalışanların yalnızca yüzde 18’i bir siber saldırı durumunda devre dışı kalan robotların hemen onarılabileceğine inanıyor ve yüzde 19’u bunun birkaç gün sürebileceğini söylüyor.Çalışanların yarısından fazlası kurtarma operasyonlarının daha da süreceğini düşünüyor. Yüzde 50’si birkaç haftadan yarım yıla kadar süreceğini, yüzde 8'i 7 aydan 1 yıla kadar süreceğini düşünüyor ve yüzde 3’ü robotlara yönelik bir siber saldırı durumunda üretim kesintisinin bir yıldan fazla süreceğine inanıyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen KasperskyOS İş Birimi Başkanı Andrey Suvorov, robotlar konusunda bir çok çalışanın kafasının karışık olduğunu belirterek, "Güvenlik konusuna daha fazla dikkat edilmesi gerektiğine inanıyorlar ve siber saldırıdan sonra bir robotun ne kadar çabuk tamir edilebileceği konusunda şüpheleri var. Aslında, modern endüstriyel IoT sistemlerinin düzgün çalışması ve korunması, içindeki tüm karmaşık akıllı cihazlarla ilgili endişelerle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.Suvorov, şu değerlendirmelerde bulundu:

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türkiye, kaspersky, robot, siber saldırı