Bakan Karaismailoğlu: 2022'de yerli ve milli uygulamalarla 138 bin 445 siber saldırıyı engelledik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2022'de 'yerli ve milli' uygulamalarla 138 bin 445 siber saldırıyı engellediklerini belirtti. 29.01.2023, Sputnik Türkiye

Karaismailoğlu, siber saldırılara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 2013'te kurumsal Siber Olaylara Müdahale Ekibi'nin (SOME) kurulduğunu, SOME bünyesinde 2 bin 125 kişinin görev yaptığını bildirdi."2022'de yerli ve milli uygulamalarla 138 bin 445 siber saldırıyı engelledik" ifadesini kullanan Bakan Karaismailoğlu, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile SOME'ler arasında alarm, uyarı ve güvenlik bildirimlerini paylaşmak amacıyla SOME İletişim Platformu'nun (SİP) geliştirildiğini aktardı. Karaismailoğlu, artan kullanıcı sayısıyla kötü niyetli eylemler ve hacklemelerin çoğaldığını, dijital saldırıların, kurumsal, sistemli ve uluslar üstü düzeyde yapıldığını kaydetti.6 yılda 664 binden fazla siber saldırı engellendiSon 6 yıllık dönemde ise engellenen siber saldırı sayısının 664 bin 263'e ulaştığını ifade eden Karaismailoğlu, 2022 yılı içinde USOM çalışmaları kapsamında tespit edilen 72 bin 226 zararlı bağlantının erişiminin engellendiğine dikkati çekti.Karaismailoğlu, ayrıca geçen yıl içinde kurum ve kuruluşlara yönelik önlemler alınması için 14 bin 833 siber güvenlik bildiriminde bulunulduğunu belirterek, saldırıların, dağıtık servis dışı bırakma (DDoS), oltalama (Phishing) ve spam olarak gerçekleştiğini bildirdi.Siber güvenlik konusunda ciddi önlemler aldıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

