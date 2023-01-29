https://sputniknews.com.tr/20230129/1-sinif-matematik-kitabindaki-sorulari-goren-unlu-oyuncu-takipcilerine-sordu-bunlar-normal-mi-1066315790.html

1. sınıf matematik kitabındaki soruları gören ünlü oyuncu takipçilerine sordu: 'Bunlar normal mi?'

1. sınıf matematik kitabındaki soruları gören ünlü oyuncu takipçilerine sordu: 'Bunlar normal mi?'

Arka Sokaklar dizisinde rol alan oyuncu Zeynep Beşerler, Twitter hesabından oğlunun kitabındaki parayla ilgili soruları paylaşarak takipçilerine seslenen... 29.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-29T11:06+0300

2023-01-29T11:06+0300

2023-01-29T11:06+0300

yaşam

türkiye

oyuncu

öğrenci

ilkokul

soru

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Oyuncu Zeynep Beşerler, 1. sınıfa giden oğlunun matematik kitabındaki sorulara şaşırdı.Bir takipçisinin "Normal Zeynep Hanım, matematiğin günlük hayatla ilişkisini kurmaları isteniyor öğrencinin" yorumuna cevap veren Beşerler, "Evet ama 6 yaşındaki çocuk çantanın, kalemtıraşın fiyatını nasıl araştırsın ayrıca hangi çıkan fiyatı baz alsın? Bilmiyorum bana fazla gereksiz geldi bu sorular sanırım" ifadelerini kullandı.Zeynep Beşerler'in paylaşımı kısa sürede onlarca yorum geldi. Bir kısım Beşerler'e hak verirken, bir kısım da yeni eğitim sisteminden bahsetti.

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türkiye, oyuncu, öğrenci, ilkokul, soru