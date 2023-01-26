https://sputniknews.com.tr/20230126/mustehcen-fotograflar-paylastigi-iddiasiyla-suclanan-sosyal-medya-fenomeni-merve-taskina-beraat-1066200895.html

'Müstehcen fotoğraflar paylaştığı' iddiasıyla suçlanan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'a beraat

'Müstehcen fotoğraflar paylaştığı' iddiasıyla suçlanan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'a beraat

Fenomen Merve Taşkın’ın 'müstehcen fotoğraflar paylaştığı' iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Taşkın’ın üzerine atılı olan suçun yasal... 26.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-26T11:32+0300

2023-01-26T11:32+0300

2023-01-26T11:32+0300

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müstehcen video

müstehcenlik

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Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın, hakkında yapılan ihbar sonucu sosyal medya hesabı üzerinden 'müstehcen fotoğraflar paylaştığı' iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Merve Taşkın ve avukatları hazır bulundu.Savcı beraatını talep ettiDuruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Taşkın’ın tamamen çıplak olduğu fotoğraf ve videolarının bulunmadığını, bu kapsamda da müstehcen niteliği taşımadığını aktardı. Açıklanan mütalaada sanığın üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmadığı da belirtilerek beraatına karar verilmesi talep edildi. Son sözü sorulan sanık, takdirin mahkemeye ait olduğunu söyledi.Beraatına karar verildiAlınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Merve Taşkın’ın üzerine atılı olan suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi.'Umarım savcılarımız, sadece bikini gördüm diyerek bu davaları açmaktan vazgeçerler'Duruşmanın ardından açıklama yapan Merve Taşkın’ın avukatı Feyza Altun, ‘’Beraat aldık, müvekkilimiz beraat etti. Ben çok mutluyum kendi adıma. Umarım bundan sonra savcılarımız, sadece bikini, dekolte gördüm diyerek bu davaları açmaktan vazgeçerler, bir avukat olarak temennim budur’’ ifadelerini kullandı.İddianamedenİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Merve K. isimli kişinin, şüpheli Merve Taşkın'ın sosyal medya hesabı üzerinden teşhircilik yaparak müstehcen fotoğraflar paylaştığı yönünde şikayetçi olduğu anlatıldı.Hazırlanan iddianamede şüpheli Merve Taşkın'ın ‘müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etme' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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sosyal medya, sosyal medya fenomeni, müstehcen görüntü, müstehcen video, müstehcenlik