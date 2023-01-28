https://sputniknews.com.tr/20230128/prigojinden-yellene-vagner-grubunun-abdde-subesini-acma-teklifi-1066310208.html
Prigojin’den Yellen’e Vagner Grubu’nun ABD’de şubesini açma teklifi
Prigojin’den Yellen’e Vagner Grubu’nun ABD’de şubesini açma teklifi
Rus iş insanı Yevgeniy Prigojin, ABD Hazine Bakanı Yellen’e açık mektup yazarak Vagner Grubu özel askeri şirketinin ABD şubesinin açılışına onay vermesini... 28.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-28T22:31+0300
2023-01-28T22:31+0300
2023-01-28T22:31+0300
ukrayna krizi
vagner özel askeri şirketi
yevgeniy prigojin
abd
janet yellen
rusya
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Prigojin’in mektubu, sahip olduğu Konkord şirketinin Telegram hesabından paylaşıldı.Mektupta, “Sayın Janet Yellen, Vagner özel askeri şirket, ABD Hazine Bakanlığı ile işbirliğini geliştirme amacıyla kuruluşumuzun ABD’de bir şubesinin açılması için onayınızı rica ediyor” ifadelerine yer verildi.ABD Hazine Bakanlığı, geçen erşembe günü Vagner Grubu’nu ulusötesi bir suç örgütü ilan etti.
https://sputniknews.com.tr/20230126/abdden-rus-ozel-guvenlik-sirketi-vagnere-yeni-yaptirim-1066240010.html
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vagner özel askeri şirketi, yevgeniy prigojin, abd, janet yellen, rusya
vagner özel askeri şirketi, yevgeniy prigojin, abd, janet yellen, rusya
Prigojin’den Yellen’e Vagner Grubu’nun ABD’de şubesini açma teklifi
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Rus iş insanı Yevgeniy Prigojin, ABD Hazine Bakanı Yellen’e açık mektup yazarak Vagner Grubu özel askeri şirketinin ABD şubesinin açılışına onay vermesini istedi.
Prigojin’in mektubu, sahip olduğu Konkord şirketinin Telegram hesabından paylaşıldı.
Mektupta, “Sayın Janet Yellen, Vagner özel askeri şirket, ABD Hazine Bakanlığı ile işbirliğini geliştirme amacıyla kuruluşumuzun ABD’de bir şubesinin açılması için onayınızı rica ediyor” ifadelerine yer verildi.
ABD Hazine Bakanlığı, geçen erşembe günü Vagner Grubu’nu ulusötesi bir suç örgütü ilan etti.