https://sputniknews.com.tr/20230128/prigojinden-yellene-vagner-grubunun-abdde-subesini-acma-teklifi-1066310208.html

Prigojin’den Yellen’e Vagner Grubu’nun ABD’de şubesini açma teklifi

Prigojin’den Yellen’e Vagner Grubu’nun ABD’de şubesini açma teklifi

Rus iş insanı Yevgeniy Prigojin, ABD Hazine Bakanı Yellen’e açık mektup yazarak Vagner Grubu özel askeri şirketinin ABD şubesinin açılışına onay vermesini... 28.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-28T22:31+0300

2023-01-28T22:31+0300

2023-01-28T22:31+0300

ukrayna krizi

vagner özel askeri şirketi

yevgeniy prigojin

abd

janet yellen

rusya

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Prigojin’in mektubu, sahip olduğu Konkord şirketinin Telegram hesabından paylaşıldı.Mektupta, “Sayın Janet Yellen, Vagner özel askeri şirket, ABD Hazine Bakanlığı ile işbirliğini geliştirme amacıyla kuruluşumuzun ABD’de bir şubesinin açılması için onayınızı rica ediyor” ifadelerine yer verildi.ABD Hazine Bakanlığı, geçen erşembe günü Vagner Grubu’nu ulusötesi bir suç örgütü ilan etti.

https://sputniknews.com.tr/20230126/abdden-rus-ozel-guvenlik-sirketi-vagnere-yeni-yaptirim-1066240010.html

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vagner özel askeri şirketi, yevgeniy prigojin, abd, janet yellen, rusya