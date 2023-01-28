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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230128/prigojinden-yellene-vagner-grubunun-abdde-subesini-acma-teklifi-1066310208.html
Prigojin’den Yellen’e Vagner Grubu’nun ABD’de şubesini açma teklifi
Prigojin’den Yellen’e Vagner Grubu’nun ABD’de şubesini açma teklifi
Rus iş insanı Yevgeniy Prigojin, ABD Hazine Bakanı Yellen’e açık mektup yazarak Vagner Grubu özel askeri şirketinin ABD şubesinin açılışına onay vermesini... 28.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-28T22:31+0300
2023-01-28T22:31+0300
ukrayna krizi
vagner özel askeri şirketi
yevgeniy prigojin
abd
janet yellen
rusya
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Prigojin’in mektubu, sahip olduğu Konkord şirketinin Telegram hesabından paylaşıldı.Mektupta, “Sayın Janet Yellen, Vagner özel askeri şirket, ABD Hazine Bakanlığı ile işbirliğini geliştirme amacıyla kuruluşumuzun ABD’de bir şubesinin açılması için onayınızı rica ediyor” ifadelerine yer verildi.ABD Hazine Bakanlığı, geçen erşembe günü Vagner Grubu’nu ulusötesi bir suç örgütü ilan etti.
https://sputniknews.com.tr/20230126/abdden-rus-ozel-guvenlik-sirketi-vagnere-yeni-yaptirim-1066240010.html
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vagner özel askeri şirketi, yevgeniy prigojin, abd, janet yellen, rusya
vagner özel askeri şirketi, yevgeniy prigojin, abd, janet yellen, rusya

Prigojin’den Yellen’e Vagner Grubu’nun ABD’de şubesini açma teklifi

22:31 28.01.2023
© SputnikVagner
Vagner - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2023
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Rus iş insanı Yevgeniy Prigojin, ABD Hazine Bakanı Yellen’e açık mektup yazarak Vagner Grubu özel askeri şirketinin ABD şubesinin açılışına onay vermesini istedi.
Prigojin’in mektubu, sahip olduğu Konkord şirketinin Telegram hesabından paylaşıldı.
Mektupta, “Sayın Janet Yellen, Vagner özel askeri şirket, ABD Hazine Bakanlığı ile işbirliğini geliştirme amacıyla kuruluşumuzun ABD’de bir şubesinin açılması için onayınızı rica ediyor” ifadelerine yer verildi.
ABD Hazine Bakanlığı, geçen erşembe günü Vagner Grubu’nu ulusötesi bir suç örgütü ilan etti.
Vagner Grubu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
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