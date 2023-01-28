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https://sputniknews.com.tr/20230128/onlyfans-fenomeni-kazandigi-parayla-dusuk-gelirlilere-konut-yapacak-1066294511.html
Onlyfans fenomeni, kazandığı parayla düşük gelirlilere konut yapacak
Onlyfans fenomeni, kazandığı parayla düşük gelirlilere konut yapacak
OnlyFans‘ten ayda 100 bin sterlin (yaklaşık 2.3 milyon TL) kazandığını açıklayarak dikkat çeken müstehcen içerik sitesi fenomeni Rebecca Goodwin, birkaç ev... 28.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-28T11:52+0300
2023-01-28T11:52+0300
yaşam
onlyfans
konut
rebecca goodwin
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Independent Türkçe’de yer alan habere göre 28 yaşındaki Rebecca Goodwin, Twitter’dan paylaşım yaparak OnlyFans’ten kazandığı parayı düşük gelirli ailelere yardım etmek için kullanacağını duyurdu.8 konut alacağını söyleyen Goodwin, “Kiralayacağım evlerden biri üç katlı, 4 odalı, 3 banyolu, iki araçlık kapalı otoparkı var ve tamamen eşyalı" açıklamasında bulundu.OnlyFans fenomeni, özelliklerini saydığı evin aylık kirasının sadece 650 sterlin (yaklaşık 15 bin TL) olacağını ekledi. Bundan kazancının ne olacağı sorulan Goodwin, bunu daha fazla para kazanmak için değil, çocuklarının geleceğine yatırım yapmak amacıyla hayata geçireceğini belirtti:“OnlyFans’tan yeterince kazanıyorum. Mortgage ödemiyorum yani bakım masrafları ve sigorta ücretini saymazsak kira gelirinin tamamı kâr olacak. İleride çocuklarımın faydalanabileceği bir ek iş.”Goodwin, OnlyFans’e katılmadan önce iki çocuğuyla geçinmeye çalışan bekar bir anneydi. Kızları şimdi 11 ve 4 yaşlarında olan Goodwin, eskiden karınlarını doyurmakta bile zorlandıklarını ve ay sonunu zor getirdiklerini anlatmıştı. OnlyFans hesabını Nisan 2019’da açan Goodwin, 10 günde 1600 sterlin (yaklaşık 37 bin TL) kazanmıştı.
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onlyfans, konut, rebecca goodwin
onlyfans, konut, rebecca goodwin

Onlyfans fenomeni, kazandığı parayla düşük gelirlilere konut yapacak

11:52 28.01.2023
© Twitter Rebecca Goodwin
Rebecca Goodwin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2023
© Twitter
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OnlyFans‘ten ayda 100 bin sterlin (yaklaşık 2.3 milyon TL) kazandığını açıklayarak dikkat çeken müstehcen içerik sitesi fenomeni Rebecca Goodwin, birkaç ev alacağını ve bunları uygun fiyata kiralayacağını söyledi.
Independent Türkçe’de yer alan habere göre 28 yaşındaki Rebecca Goodwin, Twitter’dan paylaşım yaparak OnlyFans’ten kazandığı parayı düşük gelirli ailelere yardım etmek için kullanacağını duyurdu.
8 konut alacağını söyleyen Goodwin, “Kiralayacağım evlerden biri üç katlı, 4 odalı, 3 banyolu, iki araçlık kapalı otoparkı var ve tamamen eşyalı" açıklamasında bulundu.
OnlyFans fenomeni, özelliklerini saydığı evin aylık kirasının sadece 650 sterlin (yaklaşık 15 bin TL) olacağını ekledi. Bundan kazancının ne olacağı sorulan Goodwin, bunu daha fazla para kazanmak için değil, çocuklarının geleceğine yatırım yapmak amacıyla hayata geçireceğini belirtti:
“OnlyFans’tan yeterince kazanıyorum. Mortgage ödemiyorum yani bakım masrafları ve sigorta ücretini saymazsak kira gelirinin tamamı kâr olacak. İleride çocuklarımın faydalanabileceği bir ek iş.”
Goodwin, OnlyFans’e katılmadan önce iki çocuğuyla geçinmeye çalışan bekar bir anneydi. Kızları şimdi 11 ve 4 yaşlarında olan Goodwin, eskiden karınlarını doyurmakta bile zorlandıklarını ve ay sonunu zor getirdiklerini anlatmıştı.
OnlyFans hesabını Nisan 2019’da açan Goodwin, 10 günde 1600 sterlin (yaklaşık 37 bin TL) kazanmıştı.
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