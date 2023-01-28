https://sputniknews.com.tr/20230128/memleket-partisi-genel-baskani-ince-altili-masanin-aciklamalarini-tedirginlikle-izliyorum-1066301060.html

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: Altılı Masa'nın açıklamalarını tedirginlikle izliyorum

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: Altılı Masa'nın açıklamalarını tedirginlikle izliyorum

Yozgat'ta esnafı ziyaret eden Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Altılı Masa'ya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yani saçma sapan konulara giriyorlar ve... 28.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-28T17:32+0300

2023-01-28T17:32+0300

2023-01-28T17:39+0300

türkiye

memleket partisi

muharrem ince

yozgat

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yozgat'ta esnaf ziyaretinde bulundu.Lise Caddesi'nde esnafları ziyaret eden İnce, Cumhuriyet Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, iktidarı ve altılı masayı eleştirdi.'Onlar da gelmemeli'İktidarın hiçbir hedefini tutturamadığını iddia eden İnce, "Bu iktidar yorgun, Erdoğan yorgun, bu gitmeli. Peki karşıda da bir Altılı Masa var. Onlar da gelmemeli. Neden onlar da gelmemeli? Daha iktidara gelmeden Ali Babacan Türklüğü tartışıyor. Anayasadaki Türklüğü kaldıracakmış, devrim yasalarını tartışıyor. Yani saçma sapan konulara giriyorlar ve ürkütüyorlar beni. Tamam bunlar gitsin diyorum ama Altılı Masa'nın açıklamalarını da tedirginlikle izliyorum" diye konuştu.İnce, altılı masayı eleştirerek şunları kaydetti:Atatürk'ün yolundan gittiklerini vurgulayan İnce, herkesi partisine destek vermeye davet etti.

https://sputniknews.com.tr/20230119/muharrem-ince-altili-masanin-kafasi-karisik-6-gunde-dagilirlar-1065944402.html

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