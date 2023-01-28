https://sputniknews.com.tr/20230128/libya-ile-italya-akdenizde-8-milyar-euro-degerinde-dogal-gaz-anlasmasi-imzaladi-1066309896.html
Libya ile İtalya, Akdeniz’de 8 milyar euro değerinde doğal gaz anlaşması imzaladı
Libya ile İtalya, Akdeniz’de 8 milyar euro değerinde doğal gaz anlaşması imzaladı
Libya ile İtalya, Akdeniz’de doğalgaz alanında işbirliğini kapsayan 8 milyar euro'luk anlaşmaya imza attı. 28.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-28T22:13+0300
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Başkent Trablus'ta düzenlenen imza törenine Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile İtalya'nın gaz şirketi ENI Başkanı Claudio Desvalzi ve Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Başkanı Ferhat Ömer bin Kıdara katıldı.Libya adına anlaşmaya imza atan NOC Başkanı Bin Kıdara, anlaşmanın 8 milyar euro değerinde olduğunu ve 3 yıl geçerli olacağını söyledi.Anlaşmada bölge ülkelerinin Akdeniz’deki arama çalışmalarının da dikkate alındığına işaret eden Bin Kıdara, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin enerji kaynaklarını da garanti ettiğini ifade etti.Bin Kıdara, anlaşmanın toplam rezervinin 6 trilyon metreküp olduğu hesaplanan sahaların geliştirilmesini kapsadığını ve günlük 800 milyon metreküp doğalgaz üretilmesinin hedeflendiğini belirtti.İtalya enerji şirketi ENİ Başkanı Claudio Desvalzi ise, “Son 20 yılın en önemli anlaşmasına imza attık” dedi.Anlaşma ile enerji ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılanacağını söyleyen Desvalzi, bunun sadece doğalgaz değil elektrik enerjisi alanını da kapsadığına vurgu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20221218/diplomatik-kaynaklar-libya-ile-misir-deniz-yan-sinirini-muzakere-etmeli-1064717426.html
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Libya ile İtalya, Akdeniz’de 8 milyar euro değerinde doğal gaz anlaşması imzaladı
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Libya ile İtalya, Akdeniz’de doğalgaz alanında işbirliğini kapsayan 8 milyar euro'luk anlaşmaya imza attı.
Başkent Trablus'ta düzenlenen imza törenine Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile İtalya'nın gaz şirketi ENI Başkanı Claudio Desvalzi ve Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Başkanı Ferhat Ömer bin Kıdara katıldı.
Libya adına anlaşmaya imza atan NOC Başkanı Bin Kıdara, anlaşmanın 8 milyar euro değerinde olduğunu ve 3 yıl geçerli olacağını söyledi.
Anlaşmada bölge ülkelerinin Akdeniz’deki arama çalışmalarının da dikkate alındığına işaret eden Bin Kıdara, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin enerji kaynaklarını da garanti ettiğini ifade etti.
Bin Kıdara, anlaşmanın toplam rezervinin 6 trilyon metreküp olduğu hesaplanan sahaların geliştirilmesini kapsadığını ve günlük 800 milyon metreküp doğalgaz üretilmesinin hedeflendiğini belirtti.
İtalya enerji şirketi ENİ Başkanı Claudio Desvalzi ise, “Son 20 yılın en önemli anlaşmasına imza attık” dedi.
Anlaşma ile enerji ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılanacağını söyleyen Desvalzi, bunun sadece doğalgaz değil elektrik enerjisi alanını da kapsadığına vurgu yaptı.