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https://sputniknews.com.tr/20221218/diplomatik-kaynaklar-libya-ile-misir-deniz-yan-sinirini-muzakere-etmeli-1064717426.html
Diplomatik kaynaklar: Libya ile Mısır, deniz yan sınırını müzakere etmeli
Diplomatik kaynaklar: Libya ile Mısır, deniz yan sınırını müzakere etmeli
Diplomatik kaynaklar, Mısır’ın 11 Aralık 2022'de 9 coğrafi koordinatla tek taraflı olarak belirlediği Libya’yla deniz yan sınırının Türkiye’nin Doğu... 18.12.2022, Sputnik Türkiye
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Diplomatik kaynaklar, Mısır’ın 11 Aralık 2022'de 9 coğrafi koordinatla tek taraflı olarak belirlediği Libya’yla deniz yan sınırının Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığına girmediğini ifade etti.Kaynaklar, söz konusu deniz yan sınırının hangi sınırlandırma metoduyla belirlendiğinin, özel/ilgili coğrafi koşulların dikkate alınıp alınmadığının ve hakkaniyet ilkesine tümüyle riayet edilip edilmediğinin belli olmadığını vurguladı.Söz konusu deniz yan sınırı çizgisinin iki ülke ana karaları arasındaki ortay hattın batısında çizildiği için Libya’nın kıta sahanlığı haklarını ihlal ettiğini dile getiren kaynaklar, Libya tarafının Mısır’ın yayımladığı bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile haklarının ihlal edildiği yönünde 16 Aralık 2022'te bir açıklamada bulunduğunu anımsattı.Kaynaklar, açıklamaya konu olan sınır çizgisinin Libya ile Mısır arasında ikili bir müzakere neticesinde belirlenmediğine vurgu yaparak "Türkiye’nin iki ülkenin sınırlarının uluslararası hukuka uygun olarak tespiti için Libya ve Mısır’ın bir an evvel diyalog ve müzakere başlatmasını ve bu bağlamda karşılıklı mutabakat temelinde Birleşmiş Milletler Şartı’nın 33. maddesinde kayıtlı, Uluslararası Adalet Divanı dahil, barışçı yöntemlere başvurulmasını teşvik ettiklerini dile getirmiştir." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221129/turkiye-ile-libyanin-deniz-siniri-muhtirasi-3-yilinda-atinanin-dogu-akdeniz-plani-baltalandi-1063978031.html
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türkiye, mısır, libya, akdeniz, doğu akdeniz

Diplomatik kaynaklar: Libya ile Mısır, deniz yan sınırını müzakere etmeli

11:07 18.12.2022 (güncellendi: 11:26 18.12.2022)
© Sputnik / Turan SalcıYavuz Sondaj Gemisi, Mersin'in Taşucu ilçesi açıklarında
Yavuz Sondaj Gemisi, Mersin'in Taşucu ilçesi açıklarında - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2022
© Sputnik / Turan Salcı
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Diplomatik kaynaklar, Mısır’ın 11 Aralık 2022'de 9 coğrafi koordinatla tek taraflı olarak belirlediği Libya’yla deniz yan sınırının Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığına girmediğini bildirdi.
Diplomatik kaynaklar, Mısır’ın 11 Aralık 2022'de 9 coğrafi koordinatla tek taraflı olarak belirlediği Libya’yla deniz yan sınırının Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığına girmediğini ifade etti.
Kaynaklar, söz konusu deniz yan sınırının hangi sınırlandırma metoduyla belirlendiğinin, özel/ilgili coğrafi koşulların dikkate alınıp alınmadığının ve hakkaniyet ilkesine tümüyle riayet edilip edilmediğinin belli olmadığını vurguladı.
Söz konusu deniz yan sınırı çizgisinin iki ülke ana karaları arasındaki ortay hattın batısında çizildiği için Libya’nın kıta sahanlığı haklarını ihlal ettiğini dile getiren kaynaklar, Libya tarafının Mısır’ın yayımladığı bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile haklarının ihlal edildiği yönünde 16 Aralık 2022'te bir açıklamada bulunduğunu anımsattı.
Kaynaklar, açıklamaya konu olan sınır çizgisinin Libya ile Mısır arasında ikili bir müzakere neticesinde belirlenmediğine vurgu yaparak "Türkiye’nin iki ülkenin sınırlarının uluslararası hukuka uygun olarak tespiti için Libya ve Mısır’ın bir an evvel diyalog ve müzakere başlatmasını ve bu bağlamda karşılıklı mutabakat temelinde Birleşmiş Milletler Şartı’nın 33. maddesinde kayıtlı, Uluslararası Adalet Divanı dahil, barışçı yöntemlere başvurulmasını teşvik ettiklerini dile getirmiştir." ifadelerini kullandı.
Türkiye'den Libya ziyareti - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2022
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Türkiye ile Libya’nın deniz sınırı muhtırası 3. yılında: ‘Atina'nın Doğu Akdeniz planı baltalandı’
29 Kasım, 20:06
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