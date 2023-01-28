https://sputniknews.com.tr/20230128/kocasini-genelevde-basan-kadin-ortaligi-ayaga-kaldirdi-polis-olayla-ilgili-sorusturma-baslatti--1066293281.html

Kocasını genelevde arayan kadın, ortalığı ayağa kaldırdı: Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

Kocasını genelevde arayan kadın, ortalığı ayağa kaldırdı: Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

Taylandlı bir kadın, cep telefonunda başka bir kadınla fotoğraflarını gördükten sonra aldatıldığını düşünerek takip ettiği kocasını geneleve kadar takip etti... 28.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-28T10:21+0300

2023-01-28T10:21+0300

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dünya

tayland

seks işçisi

genelev

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Tayland’ın Phuket şehrinde yaşayan bir kadın, kocasının cep telefonunda başka bir kadınla fotoğraflarını gördükten sonra aldatıldığını düşünerek onu takip etmeye başladı. Kocasının evden çıktıktan sonra Pkuhet’in merkezindeki bir geneleve gittiğini gören kadın öfkeden deliye döndü. Kadın içeri girdiğinde eşi genelevden ayrılmıştı ancak sevgilisi olduğunu düşündüğü seks işçisi kadını bulduktan sonra tekme tokat dövdü.Seks işçisini bir koltuğa oturtuktan sonra üzerindeki havluyu açan öfkeli kadın, önce kadının üstüne bastı, ardından ise yüzüne tokat atmaya başladı. Seks işçisi ise adamın karısının olduğunu bilmediğini söyleyerek özür diledi. Polis olaya ilişkin olarak soruşturma başlattı.

tayland

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tayland, seks işçisi, genelev