Kocasını genelevde arayan kadın, ortalığı ayağa kaldırdı: Polis olayla ilgili soruşturma başlattı
10:21 28.01.2023 (güncellendi: 10:23 28.01.2023)
© VideoKocasını genelevde basan kadın, ortalığı ayağa kaldırdı
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Taylandlı bir kadın, cep telefonunda başka bir kadınla fotoğraflarını gördükten sonra aldatıldığını düşünerek takip ettiği kocasını geneleve kadar takip etti. Genelevi ayağa kaldıran kadın, kocasının sevgilisi olduğunu düşündüğü seks işçisini de tekme tokat dövdü.
Tayland’ın Phuket şehrinde yaşayan bir kadın, kocasının cep telefonunda başka bir kadınla fotoğraflarını gördükten sonra aldatıldığını düşünerek onu takip etmeye başladı.
Kocasının evden çıktıktan sonra Pkuhet’in merkezindeki bir geneleve gittiğini gören kadın öfkeden deliye döndü.
Kadın içeri girdiğinde eşi genelevden ayrılmıştı ancak sevgilisi olduğunu düşündüğü seks işçisi kadını bulduktan sonra tekme tokat dövdü.
Seks işçisini bir koltuğa oturtuktan sonra üzerindeki havluyu açan öfkeli kadın, önce kadının üstüne bastı, ardından ise yüzüne tokat atmaya başladı. Seks işçisi ise adamın karısının olduğunu bilmediğini söyleyerek özür diledi.
Polis olaya ilişkin olarak soruşturma başlattı.
Kocasının evden çıktıktan sonra Pkuhet’in merkezindeki bir geneleve gittiğini gören kadın öfkeden deliye döndü.
Kadın içeri girdiğinde eşi genelevden ayrılmıştı ancak sevgilisi olduğunu düşündüğü seks işçisi kadını bulduktan sonra tekme tokat dövdü.
Seks işçisini bir koltuğa oturtuktan sonra üzerindeki havluyu açan öfkeli kadın, önce kadının üstüne bastı, ardından ise yüzüne tokat atmaya başladı. Seks işçisi ise adamın karısının olduğunu bilmediğini söyleyerek özür diledi.
Polis olaya ilişkin olarak soruşturma başlattı.