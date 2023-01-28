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https://sputniknews.com.tr/20230128/kocasini-genelevde-basan-kadin-ortaligi-ayaga-kaldirdi-polis-olayla-ilgili-sorusturma-baslatti--1066293281.html
Kocasını genelevde arayan kadın, ortalığı ayağa kaldırdı: Polis olayla ilgili soruşturma başlattı
Kocasını genelevde arayan kadın, ortalığı ayağa kaldırdı: Polis olayla ilgili soruşturma başlattı
Taylandlı bir kadın, cep telefonunda başka bir kadınla fotoğraflarını gördükten sonra aldatıldığını düşünerek takip ettiği kocasını geneleve kadar takip etti... 28.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-28T10:21+0300
2023-01-28T10:23+0300
dünya
tayland
seks işçisi
genelev
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Tayland’ın Phuket şehrinde yaşayan bir kadın, kocasının cep telefonunda başka bir kadınla fotoğraflarını gördükten sonra aldatıldığını düşünerek onu takip etmeye başladı. Kocasının evden çıktıktan sonra Pkuhet’in merkezindeki bir geneleve gittiğini gören kadın öfkeden deliye döndü. Kadın içeri girdiğinde eşi genelevden ayrılmıştı ancak sevgilisi olduğunu düşündüğü seks işçisi kadını bulduktan sonra tekme tokat dövdü.Seks işçisini bir koltuğa oturtuktan sonra üzerindeki havluyu açan öfkeli kadın, önce kadının üstüne bastı, ardından ise yüzüne tokat atmaya başladı. Seks işçisi ise adamın karısının olduğunu bilmediğini söyleyerek özür diledi. Polis olaya ilişkin olarak soruşturma başlattı.
tayland
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tayland, seks işçisi, genelev
tayland, seks işçisi, genelev

Kocasını genelevde arayan kadın, ortalığı ayağa kaldırdı: Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

10:21 28.01.2023 (güncellendi: 10:23 28.01.2023)
© VideoKocasını genelevde basan kadın, ortalığı ayağa kaldırdı
Kocasını genelevde basan kadın, ortalığı ayağa kaldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2023
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Taylandlı bir kadın, cep telefonunda başka bir kadınla fotoğraflarını gördükten sonra aldatıldığını düşünerek takip ettiği kocasını geneleve kadar takip etti. Genelevi ayağa kaldıran kadın, kocasının sevgilisi olduğunu düşündüğü seks işçisini de tekme tokat dövdü.
Tayland’ın Phuket şehrinde yaşayan bir kadın, kocasının cep telefonunda başka bir kadınla fotoğraflarını gördükten sonra aldatıldığını düşünerek onu takip etmeye başladı.

Kocasının evden çıktıktan sonra Pkuhet’in merkezindeki bir geneleve gittiğini gören kadın öfkeden deliye döndü.

Kadın içeri girdiğinde eşi genelevden ayrılmıştı ancak sevgilisi olduğunu düşündüğü seks işçisi kadını bulduktan sonra tekme tokat dövdü.

Seks işçisini bir koltuğa oturtuktan sonra üzerindeki havluyu açan öfkeli kadın, önce kadının üstüne bastı, ardından ise yüzüne tokat atmaya başladı. Seks işçisi ise adamın karısının olduğunu bilmediğini söyleyerek özür diledi.

Polis olaya ilişkin olarak soruşturma başlattı.
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