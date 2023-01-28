Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230128/berlinde-turk-oylari-icin-donerli-ve-viagrali-secim-kampanyasi-1066294386.html
Berlin’de Türk oyları için dönerli ve Viagra’lı seçim kampanyası
Berlin’de Türk oyları için dönerli ve Viagra’lı seçim kampanyası
Almanya’nın başkenti Berlin’de, 12 Şubat günü eyalet meclisi seçimleri var. Sosyal Demokrat Parti, Türk mahallesini "Dönere fiyat sınırlaması getirilsin"... 28.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-28T11:51+0300
2023-01-28T11:51+0300
dünya
almanya
berlin
döner
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101388/67/1013886723_20:0:982:541_1920x0_80_0_0_8689ab4270fe6669c7b3d2d8d0239604.jpg
Almanya’nın başkenti Berlin'de, Anayasa Mahkemesi'nin bazı usulsüzlükler nedeniyle Eyalet Meclisi ve ilçe belediye meclisi seçimlerini tekrarlatması, yeni bir yarış başlattı.Sözcü'de yer alan habere göre, 12 Şubat'ta yapılacak seçimler öncesi partiler ilginç kampanyalar düzenliyor. Alman vatandaşı olanlar hariç, 200 bin Türk'ün yaşadığı Berlin'de, nüfusun yaklaşık yüzde 7'si Türkiye kökenli. Bu nedenle Türklerin oyları özel bir önem taşıyor.Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Fransizka Giffay'ın yönettiği başkentte, kampanyalardan biri Türk mahallesi Kreuzberg'deki “dönerli pankartla” oldu. SPD, Kreuzberg'e “Dönere fiyat sınırlaması getirilsin“ pankartları astı. Yüksek enflasyon nedeniyle döner fiyatlarının yükselmesi Almanları rahatsız ederken, bir vatandaş Başbakan Olaf Scholz'a, “Döner 8 Euro oldu Bay Scholz. Putin'le bir an önce anlaşın“ diye bağırmıştı.Almanların milli yiyeceği haline gelen dönerle ilgili kampanya bir şaka ya da muziplik değil. Friedrichshain-Kreuzberg'de kampanyayı yöneten Vincent Wolff adlı SPD'li, basının soruları üzerine, “Artan fiyatlara dikkati çekmek için semtimizdeki klasik ürünü kullandık“ dedi.Bölgede hem Türk nüfus, hem de dönerci ve kebapçı yoğunluğu yaşanırken, bu pankartla onların sorunlarına da bir anlamda mesaj gönderildiği belirtiliyor.SOL Parti'den Viagra'lı kampanyaSPD bu pankartla konuşulurken, Sol Parti de başka bir açılım yaptı. dayları arasında çok sayıda eşcinsel bulunan Sol Parti, “Berlin İçin Viagra” sloganını kullanıyor. Sol Parti'nin adayı Pankow'da beşinci sırada bulunan Gloria Viagra, hem ismiyle hem de ilginç kişiliğiyle dikkatleri çekiyor.Gloria Viagra'nın o bölgeden seçilme şansı az. Ancak ilginç kampanyası ile tercihli oyları yükseltip ilk ikiye girerse, Eyalet Meclisi'nde görev alabilecek. Sol Parti'nin amacı ise bu ilginç adaylarla başkentte daha çok sesini duyurmak.
https://sputniknews.com.tr/20221025/scholza-doner-protestosu-doner-8-euro-oldu-putinle-konusun-doner-yine-4-euro-olsun-1062665312.html
almanya
berlin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101388/67/1013886723_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_95235cda410b82a934ee874f3dc28774.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya, berlin, döner
almanya, berlin, döner

Berlin’de Türk oyları için dönerli ve Viagra’lı seçim kampanyası

11:51 28.01.2023
© AP Photo / Daniel RolandViagra
Viagra - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2023
© AP Photo / Daniel Roland
Abone olTelegram
Almanya’nın başkenti Berlin’de, 12 Şubat günü eyalet meclisi seçimleri var. Sosyal Demokrat Parti, Türk mahallesini "Dönere fiyat sınırlaması getirilsin" pankartlarıyla donattı. Sol Parti ise, 'Berlin için Viagra' sloganıyla Gloria Viagra adlı adayına oy istiyor.
Almanya’nın başkenti Berlin'de, Anayasa Mahkemesi'nin bazı usulsüzlükler nedeniyle Eyalet Meclisi ve ilçe belediye meclisi seçimlerini tekrarlatması, yeni bir yarış başlattı.

Sözcü'de yer alan habere göre, 12 Şubat'ta yapılacak seçimler öncesi partiler ilginç kampanyalar düzenliyor. Alman vatandaşı olanlar hariç, 200 bin Türk'ün yaşadığı Berlin'de, nüfusun yaklaşık yüzde 7'si Türkiye kökenli. Bu nedenle Türklerin oyları özel bir önem taşıyor.

Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Fransizka Giffay'ın yönettiği başkentte, kampanyalardan biri Türk mahallesi Kreuzberg'deki “dönerli pankartla” oldu. SPD, Kreuzberg'e “Dönere fiyat sınırlaması getirilsin“ pankartları astı. Yüksek enflasyon nedeniyle döner fiyatlarının yükselmesi Almanları rahatsız ederken, bir vatandaş Başbakan Olaf Scholz'a, “Döner 8 Euro oldu Bay Scholz. Putin'le bir an önce anlaşın“ diye bağırmıştı.
Et döner - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2022
DÜNYA
Scholz'a döner protestosu: Döner 8 euro oldu, Putin’le konuşun, ben dönere 4 euro ödemek istiyorum
25 Ekim 2022, 00:03
Almanların milli yiyeceği haline gelen dönerle ilgili kampanya bir şaka ya da muziplik değil. Friedrichshain-Kreuzberg'de kampanyayı yöneten Vincent Wolff adlı SPD'li, basının soruları üzerine, “Artan fiyatlara dikkati çekmek için semtimizdeki klasik ürünü kullandık“ dedi.
Bölgede hem Türk nüfus, hem de dönerci ve kebapçı yoğunluğu yaşanırken, bu pankartla onların sorunlarına da bir anlamda mesaj gönderildiği belirtiliyor.

SOL Parti'den Viagra'lı kampanya

SPD bu pankartla konuşulurken, Sol Parti de başka bir açılım yaptı. dayları arasında çok sayıda eşcinsel bulunan Sol Parti, “Berlin İçin Viagra” sloganını kullanıyor. Sol Parti'nin adayı Pankow'da beşinci sırada bulunan Gloria Viagra, hem ismiyle hem de ilginç kişiliğiyle dikkatleri çekiyor.
Gloria Viagra'nın o bölgeden seçilme şansı az. Ancak ilginç kampanyası ile tercihli oyları yükseltip ilk ikiye girerse, Eyalet Meclisi'nde görev alabilecek. Sol Parti'nin amacı ise bu ilginç adaylarla başkentte daha çok sesini duyurmak.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала