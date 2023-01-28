https://sputniknews.com.tr/20230128/berlinde-turk-oylari-icin-donerli-ve-viagrali-secim-kampanyasi-1066294386.html

Berlin’de Türk oyları için dönerli ve Viagra’lı seçim kampanyası

Berlin’de Türk oyları için dönerli ve Viagra’lı seçim kampanyası

Almanya’nın başkenti Berlin’de, 12 Şubat günü eyalet meclisi seçimleri var. Sosyal Demokrat Parti, Türk mahallesini "Dönere fiyat sınırlaması getirilsin"... 28.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-28T11:51+0300

2023-01-28T11:51+0300

2023-01-28T11:51+0300

dünya

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döner

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Almanya’nın başkenti Berlin'de, Anayasa Mahkemesi'nin bazı usulsüzlükler nedeniyle Eyalet Meclisi ve ilçe belediye meclisi seçimlerini tekrarlatması, yeni bir yarış başlattı.Sözcü'de yer alan habere göre, 12 Şubat'ta yapılacak seçimler öncesi partiler ilginç kampanyalar düzenliyor. Alman vatandaşı olanlar hariç, 200 bin Türk'ün yaşadığı Berlin'de, nüfusun yaklaşık yüzde 7'si Türkiye kökenli. Bu nedenle Türklerin oyları özel bir önem taşıyor.Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Fransizka Giffay'ın yönettiği başkentte, kampanyalardan biri Türk mahallesi Kreuzberg'deki “dönerli pankartla” oldu. SPD, Kreuzberg'e “Dönere fiyat sınırlaması getirilsin“ pankartları astı. Yüksek enflasyon nedeniyle döner fiyatlarının yükselmesi Almanları rahatsız ederken, bir vatandaş Başbakan Olaf Scholz'a, “Döner 8 Euro oldu Bay Scholz. Putin'le bir an önce anlaşın“ diye bağırmıştı.Almanların milli yiyeceği haline gelen dönerle ilgili kampanya bir şaka ya da muziplik değil. Friedrichshain-Kreuzberg'de kampanyayı yöneten Vincent Wolff adlı SPD'li, basının soruları üzerine, “Artan fiyatlara dikkati çekmek için semtimizdeki klasik ürünü kullandık“ dedi.Bölgede hem Türk nüfus, hem de dönerci ve kebapçı yoğunluğu yaşanırken, bu pankartla onların sorunlarına da bir anlamda mesaj gönderildiği belirtiliyor.SOL Parti'den Viagra'lı kampanyaSPD bu pankartla konuşulurken, Sol Parti de başka bir açılım yaptı. dayları arasında çok sayıda eşcinsel bulunan Sol Parti, “Berlin İçin Viagra” sloganını kullanıyor. Sol Parti'nin adayı Pankow'da beşinci sırada bulunan Gloria Viagra, hem ismiyle hem de ilginç kişiliğiyle dikkatleri çekiyor.Gloria Viagra'nın o bölgeden seçilme şansı az. Ancak ilginç kampanyası ile tercihli oyları yükseltip ilk ikiye girerse, Eyalet Meclisi'nde görev alabilecek. Sol Parti'nin amacı ise bu ilginç adaylarla başkentte daha çok sesini duyurmak.

https://sputniknews.com.tr/20221025/scholza-doner-protestosu-doner-8-euro-oldu-putinle-konusun-doner-yine-4-euro-olsun-1062665312.html

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