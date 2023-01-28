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https://sputniknews.com.tr/20230128/antalyada-ucagin-kanadina-yildirim-isabet-etti-1066288044.html
Antalya’da uçağın kanadına yıldırım isabet etti
Antalya’da uçağın kanadına yıldırım isabet etti
Antalya Havalimanı'na iniş yaptığı sırada Anadolujet firmasına ait yolcu uçağının kanat bölümüne yıldırım isabet etti. Uçakta herhangi bir hasar oluşmazken... 28.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-28T00:53+0300
2023-01-28T00:57+0300
dünya
uçak
anadolujet
yıldırım
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Antalya'da etkili olan kuvvetli fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi.İstanbul-Antalya seferi yapan Anadolujet firmasına ait yolcu uçağına iniş yapacağı sırada yıldırım isabet etti. Uçakta herhangi bir hasar oluşmazken, o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Öte yandan Antalya Havalimanı'nda hava yolu trafiğinin açık olduğu, gerekli tedbirlerin alındığı, uçakların iniş ve kalkışlarının devam ettiği belirtildi.
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uçak, anadolujet, yıldırım
uçak, anadolujet, yıldırım

Antalya’da uçağın kanadına yıldırım isabet etti

00:53 28.01.2023 (güncellendi: 00:57 28.01.2023)
© İHAAntalya’da uçağın kanadına yıldırım isabet etti
Antalya’da uçağın kanadına yıldırım isabet etti - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2023
© İHA
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Antalya Havalimanı'na iniş yaptığı sırada Anadolujet firmasına ait yolcu uçağının kanat bölümüne yıldırım isabet etti. Uçakta herhangi bir hasar oluşmazken, yolcular o anı cep telefonuyla saniye saniye kaydetti.
Antalya'da etkili olan kuvvetli fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi.
İstanbul-Antalya seferi yapan Anadolujet firmasına ait yolcu uçağına iniş yapacağı sırada yıldırım isabet etti.
Uçakta herhangi bir hasar oluşmazken, o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Öte yandan Antalya Havalimanı'nda hava yolu trafiğinin açık olduğu, gerekli tedbirlerin alındığı, uçakların iniş ve kalkışlarının devam ettiği belirtildi.
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