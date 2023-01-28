https://sputniknews.com.tr/20230128/antalyada-ucagin-kanadina-yildirim-isabet-etti-1066288044.html

Antalya’da uçağın kanadına yıldırım isabet etti

Antalya’da uçağın kanadına yıldırım isabet etti

Antalya Havalimanı'na iniş yaptığı sırada Anadolujet firmasına ait yolcu uçağının kanat bölümüne yıldırım isabet etti. Uçakta herhangi bir hasar oluşmazken... 28.01.2023, Sputnik Türkiye

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dünya

uçak

anadolujet

yıldırım

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Antalya'da etkili olan kuvvetli fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi.İstanbul-Antalya seferi yapan Anadolujet firmasına ait yolcu uçağına iniş yapacağı sırada yıldırım isabet etti. Uçakta herhangi bir hasar oluşmazken, o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Öte yandan Antalya Havalimanı'nda hava yolu trafiğinin açık olduğu, gerekli tedbirlerin alındığı, uçakların iniş ve kalkışlarının devam ettiği belirtildi.

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uçak, anadolujet, yıldırım