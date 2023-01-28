https://sputniknews.com.tr/20230128/aliyev-ve-reisi-azerbaycanin-tahran-buyukelciligine-yapilan-saldiriyi-gorustu-1066312018.html

Aliyev ve Reisi, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıyı görüştü

Aliyev ve Reisi, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıyı görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırı hakkında telefonda görüştü. 28.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-28T23:48+0300

2023-01-28T23:48+0300

2023-01-28T23:48+0300

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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Aliyev'i arayan Reisi, saldırıda hayatını kaybeden güvenlik amiri için taziyelerini iletti, yaralı güvenlik görevlilerine şifa diledi.Aliyev, Tahran Büyükelçiliğine yönelik terör eylemini şiddetle kınadığını ifade ederek bu kanlı eylemin kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını ve suçluların cezalandırılmasını umduğunu belirtti.Soruşturmanın şeffaf bir şekilde yürütülmesinin önemine vurgu yapan Aliyev, Büyükelçiliğin güvenlik görevlilerinden birinin, üzerine atladığı teröristi korkusuz ve çevik hareketleriyle silahsızlandırdığını anlattı.Aliyev, teröristin silahsızlandırılmaması durumunda, Büyükelçiliğin diğer çalışanları ile Büyükelçilik binasının apartman bölümünde yaşayan aile bireylerini hedef alacağını belirterek diplomatik misyonların güvenliğinin sağlanmasının önemine vurgu yaptı.İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre ise saldırının boyutlarının ilgili kurumlar tarafından soruşturulduğunu mevkidaşına ileten Reisi, 'İran ve Azerbaycan arasındaki dostane ve kardeşçe ilişkilerin kopmaz kültürel ve tarihi bağlara dayandığını' ifade etti.Reisi, İran ve Azerbaycan hükümetlerinin, 'iki ülke arasındaki ilişkilerin düşmanlar tarafından etkilenmesine izin vermeyeceğini' kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230127/irandaki-azerbaycan-buyukelciligine-silahli-saldiri-1066249696.html

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