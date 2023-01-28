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https://sputniknews.com.tr/20230128/aliyev-ve-reisi-azerbaycanin-tahran-buyukelciligine-yapilan-saldiriyi-gorustu-1066312018.html
Aliyev ve Reisi, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıyı görüştü
Aliyev ve Reisi, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıyı görüştü
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırı hakkında telefonda görüştü. 28.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-28T23:48+0300
2023-01-28T23:48+0300
dünya
azerbaycan
iran
ilham aliyev
ibrahim reisi
saldırı
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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Aliyev'i arayan Reisi, saldırıda hayatını kaybeden güvenlik amiri için taziyelerini iletti, yaralı güvenlik görevlilerine şifa diledi.Aliyev, Tahran Büyükelçiliğine yönelik terör eylemini şiddetle kınadığını ifade ederek bu kanlı eylemin kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını ve suçluların cezalandırılmasını umduğunu belirtti.Soruşturmanın şeffaf bir şekilde yürütülmesinin önemine vurgu yapan Aliyev, Büyükelçiliğin güvenlik görevlilerinden birinin, üzerine atladığı teröristi korkusuz ve çevik hareketleriyle silahsızlandırdığını anlattı.Aliyev, teröristin silahsızlandırılmaması durumunda, Büyükelçiliğin diğer çalışanları ile Büyükelçilik binasının apartman bölümünde yaşayan aile bireylerini hedef alacağını belirterek diplomatik misyonların güvenliğinin sağlanmasının önemine vurgu yaptı.İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre ise saldırının boyutlarının ilgili kurumlar tarafından soruşturulduğunu mevkidaşına ileten Reisi, 'İran ve Azerbaycan arasındaki dostane ve kardeşçe ilişkilerin kopmaz kültürel ve tarihi bağlara dayandığını' ifade etti.Reisi, İran ve Azerbaycan hükümetlerinin, 'iki ülke arasındaki ilişkilerin düşmanlar tarafından etkilenmesine izin vermeyeceğini' kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230127/irandaki-azerbaycan-buyukelciligine-silahli-saldiri-1066249696.html
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azerbaycan, iran, ilham aliyev, ibrahim reisi, saldırı
azerbaycan, iran, ilham aliyev, ibrahim reisi, saldırı

Aliyev ve Reisi, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıyı görüştü

23:48 28.01.2023
© AAAzerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği
Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2023
© AA
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırı hakkında telefonda görüştü.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Aliyev'i arayan Reisi, saldırıda hayatını kaybeden güvenlik amiri için taziyelerini iletti, yaralı güvenlik görevlilerine şifa diledi.
Aliyev, Tahran Büyükelçiliğine yönelik terör eylemini şiddetle kınadığını ifade ederek bu kanlı eylemin kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını ve suçluların cezalandırılmasını umduğunu belirtti.
Soruşturmanın şeffaf bir şekilde yürütülmesinin önemine vurgu yapan Aliyev, Büyükelçiliğin güvenlik görevlilerinden birinin, üzerine atladığı teröristi korkusuz ve çevik hareketleriyle silahsızlandırdığını anlattı.
Aliyev, teröristin silahsızlandırılmaması durumunda, Büyükelçiliğin diğer çalışanları ile Büyükelçilik binasının apartman bölümünde yaşayan aile bireylerini hedef alacağını belirterek diplomatik misyonların güvenliğinin sağlanmasının önemine vurgu yaptı.
İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre ise saldırının boyutlarının ilgili kurumlar tarafından soruşturulduğunu mevkidaşına ileten Reisi, 'İran ve Azerbaycan arasındaki dostane ve kardeşçe ilişkilerin kopmaz kültürel ve tarihi bağlara dayandığını' ifade etti.
Reisi, İran ve Azerbaycan hükümetlerinin, 'iki ülke arasındaki ilişkilerin düşmanlar tarafından etkilenmesine izin vermeyeceğini' kaydetti.
İran'da silahlı saldırıya uğrayan Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
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