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Yeni Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i de belli oldu
Yeni Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i de belli oldu
'Bihter' adıyla film olacak olan Aşk-ı Memnu'da yasak aşkın görgü tanığı olarak hafızalara kazınan 'Beşir' rolünü canlandıracak oyuncu belli oldu. 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T00:59+0300
2023-01-27T01:00+0300
yaşam
beren saat
aşk-ı memnu
lorin merhart
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Daha önce dizi uyarlaması yapılan ve Türkiye dizi tarihinin en yüksek izlenme oranına sahip dizisi olan 'Aşk-ı Memnu dizisinin film uyarlaması olan Bihter için hazırlıklar tam gaz devam ediyor.Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bihter, Behlül, Firdevs Hanım, Nihal ve Peyker'in ardından dizide Beşir rolünü oynayacak isim de belli oldu. Filmde Beşir rolünü daha önce Çukur dizisinde oynayan Lorin Merhart oynayacak. Çukur dizisinde Kutay rolünü oynayan Merhart, aynı zamanda Oscar kısa listesine kalan Serhat Karaaslan'ın Les Criminals'in (Suçlular) başrolünde yer alıyor.Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı eserinden uyarlanan "Aşk-ı Memnu" dizisi, ilk sezonuyla 2008 yılında ekranlara gelmişti. Dizinin başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Nebahat Çehre, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya paylaşmıştı. Toplam izleyicide 23.4 ve AB grubunda 27.1 izlenme oranlarına ulaşan dizinin final bölümü ise izleyicilerin yaklaşık yüzde 73.7'sini ekran başına çekmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230111/ask-i-memnu-film-oluyor-yeni-bihter-farah-zeynep-abdullah-1065640233.html
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beren saat, aşk-ı memnu, lorin merhart
beren saat, aşk-ı memnu, lorin merhart

Yeni Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i de belli oldu

00:59 27.01.2023 (güncellendi: 01:00 27.01.2023)
© Fotoğraf : TwitterAşk-ı memnu
Aşk-ı memnu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
© Fotoğraf : Twitter
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'Bihter' adıyla film olacak olan Aşk-ı Memnu'da yasak aşkın görgü tanığı olarak hafızalara kazınan 'Beşir' rolünü canlandıracak oyuncu belli oldu.
Daha önce dizi uyarlaması yapılan ve Türkiye dizi tarihinin en yüksek izlenme oranına sahip dizisi olan 'Aşk-ı Memnu dizisinin film uyarlaması olan Bihter için hazırlıklar tam gaz devam ediyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bihter, Behlül, Firdevs Hanım, Nihal ve Peyker'in ardından dizide Beşir rolünü oynayacak isim de belli oldu. Filmde Beşir rolünü daha önce Çukur dizisinde oynayan Lorin Merhart oynayacak. Çukur dizisinde Kutay rolünü oynayan Merhart, aynı zamanda Oscar kısa listesine kalan Serhat Karaaslan'ın Les Criminals'in (Suçlular) başrolünde yer alıyor.
Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı eserinden uyarlanan "Aşk-ı Memnu" dizisi, ilk sezonuyla 2008 yılında ekranlara gelmişti. Dizinin başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Nebahat Çehre, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya paylaşmıştı. Toplam izleyicide 23.4 ve AB grubunda 27.1 izlenme oranlarına ulaşan dizinin final bölümü ise izleyicilerin yaklaşık yüzde 73.7'sini ekran başına çekmişti.
Farah Zeynep Abdullah - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
YAŞAM
'Aşk-ı Memnu' film oluyor: Yeni Bihter, Farah Zeynep Abdullah
11 Ocak, 16:26
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