https://sputniknews.com.tr/20230111/ask-i-memnu-film-oluyor-yeni-bihter-farah-zeynep-abdullah-1065640233.html

'Aşk-ı Memnu' film oluyor: Yeni Bihter, Farah Zeynep Abdullah

'Aşk-ı Memnu' film oluyor: Yeni Bihter, Farah Zeynep Abdullah

Halit Ziya Uşaklıgil'in 'Aşk-ı Memnu' adlı eseri 'Bihter' adıyla sinemaya uyarlanıyor. Filmde Bihter karakterini Farah Zeynep Abdullah canlandıracak. 11.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-11T16:26+0300

2023-01-11T16:26+0300

2023-01-11T16:26+0300

yaşam

farah zeynep abdullah

aşk-ı memnu

film

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Daha önce dizi uyarlaması yapılan ve Türkiye dizi tarihinin en yüksek izlenme oranına sahip dizisi olan 'Aşk-ı Memnu', şimdi de 'Bihter' adıyla sinemaya uyarlanıyor.Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, filmde Bihter karakterine hayat verecek isim Farah Zeynep Abdullah oldu. Senaryosunu Merve Göntem'in yazdığı filmin dijital platform için çekildiği belirtildi.Yapımcılığını TAFF Pictures’ın üstlendiği filmin cast seçimlerinin sürdüğü öğrenildi. Film, dizi uyarlamasında olduğu gibi günümüzde değil kitabın yayınlandığı dönem olan 1900’lerde geçecek.Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı eserinden uyarlanan "Aşk-ı Memnu" dizisi, ilk sezonuyla 2008 yılında ekranlara gelmişti. Dizinin başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Nebahat Çehre, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya paylaşmıştı. Toplam izleyicide 23.4 ve AB grubunda 27.1 izlenme oranlarına ulaşan dizinin final bölümü ise izleyicilerin yaklaşık yüzde 73.7'sini ekran başına çekmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221024/imdb-gelmis-gecmis-en-iyi-25-turk-dizisini-secti-ask-i-memnu-listede-yer-almadi-1062653360.html

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farah zeynep abdullah, aşk-ı memnu, film