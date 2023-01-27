https://sputniknews.com.tr/20230127/washingtonun-ankaraya-tehditleri-modern-hukukun-disina-cikiyor-1066273018.html
‘Washington’un Ankara’ya tehditleri modern hukukun dışına çıkıyor’
‘Washington’un Ankara’ya tehditleri modern hukukun dışına çıkıyor’
Washington’un, Rusya ve Belarus’un ABD yapımı yolcu uçaklarının Türkiye’deki havalimanlarında iniş kalkış yapmasına ve bakım yapılmasına izin vermemesi için... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T17:31+0300
2023-01-27T17:31+0300
2023-01-27T17:31+0300
görüş
abd
türkiye
havacılık
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Taşıma hukuku uzmannı, avukat Dmitriy Tıltu, Sputnik’e açıklamasında, bu meselenin hukukla çok az ilgisi olduğunu belirterek, “Burada çok siyaset var. Bu tür sorunlar yasal alanın dışına çıkıyor. Bu nedenle, Rus havayollarına ait ABD yapımı sivil havacılık uçaklarının bakımı ile ilgili Washington’un Ankara’ya baskısı kanımca hiçbir hukuki değerlendirmeye tabi değil” yorumunda bulundu.ABD’nin, siyasi hedeflere ulaşmak için düzenli olarak konumunu kullandığını kaydeden Tıltu, “ABD, uluslararası hukuk kurallarını ve geleneklerini dönem dönem ihlal ederek ortakları ve hatta müttefikleri ile ilişkilerini güçlü konumundan inşa ediyor. Eylemleri, modern hukuk ilişkilerin dışına çıkıyor. Dolayısıyla burada hukuki bir değerlendirme yapılamaz” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230127/abdden-turkiyeye-rusyaya-yaptirim-baskisi-artiyor-1066254639.html
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Amur Gadjiev
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abd, türkiye, havacılık
‘Washington’un Ankara’ya tehditleri modern hukukun dışına çıkıyor’
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Özel
Washington’un, Rusya ve Belarus’un ABD yapımı yolcu uçaklarının Türkiye’deki havalimanlarında iniş kalkış yapmasına ve bakım yapılmasına izin vermemesi için Ankara’ya baskı uyguladığı haberini değerlendiren Rus avukat Tıltu, ABD’nin diğer ülkelerle ilişkilerinde düzenli olarak modern hukuk ilişkiler çerçevesinin dışına çıktığını söyledi.
Taşıma hukuku uzmannı, avukat Dmitriy Tıltu, Sputnik’e açıklamasında, bu meselenin hukukla çok az ilgisi olduğunu belirterek, “Burada çok siyaset var. Bu tür sorunlar yasal alanın dışına çıkıyor. Bu nedenle, Rus havayollarına ait ABD yapımı sivil havacılık uçaklarının bakımı ile ilgili Washington’un Ankara’ya baskısı kanımca hiçbir hukuki değerlendirmeye tabi değil” yorumunda bulundu.
ABD’nin, siyasi hedeflere ulaşmak için düzenli olarak konumunu kullandığını kaydeden Tıltu, “ABD, uluslararası hukuk kurallarını ve geleneklerini dönem dönem ihlal ederek ortakları ve hatta müttefikleri ile ilişkilerini güçlü konumundan inşa ediyor. Eylemleri, modern hukuk ilişkilerin dışına çıkıyor. Dolayısıyla burada hukuki bir değerlendirme yapılamaz” ifadelerini kullandı.