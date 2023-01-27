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https://sputniknews.com.tr/20230127/vaka-sayilari-artiyor-strep-a-nedir-nasil-bulasir-belirtileri-nelerdir-1066251041.html
Vaka sayıları artıyor: Strep A nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?
Vaka sayıları artıyor: Strep A nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?
Streptokok hastalığı olarak da bilinen 'Strep A' birçok ülkede çocukların hayatını kaybetmesine neden oldu. Öksürme, hapşırma ve cilt teması yoluyla bulaşan... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T10:47+0300
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yaşam
strep a
virüs
bakteri
çocuk
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Avrupa'da Strep A bakterisinin yol açtığı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybeden çocukların sayısı gün geçtikçe artıyor. Son olarak Türkiye'de de görülen Strep A, birçok endişeyi de beraberinde getiriyor. 'Strep A' bakterisi, genellikle insanların boğazına ve derisine yerleşerek zaman zaman soğuk algınlığı ve boğaz şişliğine yol açmasıyla biliniyor.Strep A, boğazda ve deride görülen ve ölümcül sonuçlar doğurabilen bir bakteri.Habertürk'ün aktardığına göre, birçok kişi bakteriyi farkında olmadan taşıma potansiyeline sahip. Kişinin hasta olmaması diğer kişilere bulaştırmasında bir engel değil. NHS'ye (National Health Service - Ulusal Sağlık Sistemi) göre Strep A veya Grup A streptokok, boğazda ve ciltte bulunan bir bakteri türüdür ve çoğu insanda herhangi bir belirtiye neden olmaz. Bununla birlikte, burun, boğaz ve akciğerlerin bir dizi farklı hastalığına neden olabilir.Belirtileri neler?Hastalığa sebep olan bakteri, hapşırma, öksürük ve yakın temas yoluyla insanlar arasında kolaylıkla yayılabiliyor. Bakterileri taşıyanlarda semptom görülmeyebilir.Strep A semptomları arasında yutkunma sırasında ağrı, ateş, beyaz benekli şişmiş bademcikler, şişmiş boyun bezleri, yüksek ateş veya deri döküntüsü de yer alır.Bakteriler ayrıca aşağıdakilerden herhangi birine neden olabilir:Çoğu boğaz enfeksiyonu vakası tedavi olmaksızın kendi kendine iyileşir. Cilt enfeksiyonları antibiyotik gerektirebilirken, bazen invazif GAS (iGAS) olarak bilinen çok ciddi enfeksiyonlara da neden olabilir.
https://sputniknews.com.tr/20230125/3-yasindaki-aras-sonmez-strep-adan-oldu-1066145794.html
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strep a, virüs, bakteri, çocuk
strep a, virüs, bakteri, çocuk

Vaka sayıları artıyor: Strep A nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?

10:47 27.01.2023 (güncellendi: 10:55 27.01.2023)
© AP PhotoStrep A
Strep A - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
© AP Photo
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Streptokok hastalığı olarak da bilinen 'Strep A' birçok ülkede çocukların hayatını kaybetmesine neden oldu. Öksürme, hapşırma ve cilt teması yoluyla bulaşan Strep A'nın semptomları arasında yutkunma sırasında ağrı, ateş, beyaz benekli şişmiş bademcikler, şişmiş boyun bezleri, yüksek ateş veya deri döküntüsü de yer alıyor.
Avrupa'da Strep A bakterisinin yol açtığı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybeden çocukların sayısı gün geçtikçe artıyor. Son olarak Türkiye'de de görülen Strep A, birçok endişeyi de beraberinde getiriyor.

'Strep A' bakterisi, genellikle insanların boğazına ve derisine yerleşerek zaman zaman soğuk algınlığı ve boğaz şişliğine yol açmasıyla biliniyor.
Strep A, boğazda ve deride görülen ve ölümcül sonuçlar doğurabilen bir bakteri.

Habertürk'ün aktardığına göre, birçok kişi bakteriyi farkında olmadan taşıma potansiyeline sahip. Kişinin hasta olmaması diğer kişilere bulaştırmasında bir engel değil.

NHS'ye (National Health Service - Ulusal Sağlık Sistemi) göre Strep A veya Grup A streptokok, boğazda ve ciltte bulunan bir bakteri türüdür ve çoğu insanda herhangi bir belirtiye neden olmaz. Bununla birlikte, burun, boğaz ve akciğerlerin bir dizi farklı hastalığına neden olabilir.

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Belirtileri neler?

Hastalığa sebep olan bakteri, hapşırma, öksürük ve yakın temas yoluyla insanlar arasında kolaylıkla yayılabiliyor. Bakterileri taşıyanlarda semptom görülmeyebilir.

Strep A semptomları arasında yutkunma sırasında ağrı, ateş, beyaz benekli şişmiş bademcikler, şişmiş boyun bezleri, yüksek ateş veya deri döküntüsü de yer alır.



Bakteriler ayrıca aşağıdakilerden herhangi birine neden olabilir:

Bademcik iltihabı
Farenjit
Kızıl hastalığı
Impetigo veya erizipel gibi cilt enfeksiyonları
Deri altı yangısı
Zatürre
Çoğu boğaz enfeksiyonu vakası tedavi olmaksızın kendi kendine iyileşir. Cilt enfeksiyonları antibiyotik gerektirebilirken, bazen invazif GAS (iGAS) olarak bilinen çok ciddi enfeksiyonlara da neden olabilir.
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